Olimpia Milano in visita al Monaco: orario, formazione e dove seguirla in tv

Tutto quello che serve sapere sulla trasferta dell’Olimpia Milano contro AS Monaco: formazione, problemi societari del Monaco, assenze e dove vedere la partita

L’Olimpia Milano arriva a Montecarlo con la consapevolezza che ogni partita in EuroLeague può fare la differenza nella corsa alla post-season. La squadra di Peppe Poeta si presenta con l’obiettivo di rimanere agganciata alle speranze di play-in, consapevole che non è il momento per calcoli ma per prestazioni concrete.

La partita si gioca con palla a due alle 19:00 e sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), oltre che in streaming su SkyGo e Now, mentre la cronaca testuale sarà disponibile su OA Sport.

Il match contro AS Monaco arriva in un periodo denso per l’Olimpia: quella nel Principato è infatti una delle gare ravvicinate dopo impegni importanti, incluso un confronto in Turchia e una vittoria in campionato contro la Dinamo Sassari. La sensazione è che serva una prova solida per mantenere la posizione in classifica (Monaco 18-14, Olimpia 16-16) e per alimentare fiducia negli spogliatoi.

Il contesto societario e sportivo del Monaco

L’AS Monaco sta attraversando una fase particolare: oltre a problemi economici che hanno avuto ripercussioni interne, il club ha cambiato guida tecnica con l’uscita di scena di Vassilis Spanoulis e l’avvicendamento con Manuchar Markoishvili. Questo ha inciso sull’identità della squadra, che però ha dimostrato di saper reagire vincendo partite importanti contro formazioni di livello. In più, la squadra del Principato ha dovuto fare i conti con diverse assenze per infortunio: i nomi più pesanti per Milano sono quelli di Mike James e Nikola Mirotic, che dovrebbero saltare l’impegno, riducendo momentaneamente l’impatto realizzativo della formazione francese.

Chi può fare la differenza

Nonostante le defezioni, Monaco resta competitivo grazie a elementi di qualità: il play Elie Okobo offre velocità e letture in transizione, mentre Matthew Strazel e Nemanja Nedovic garantiscono talento e capacità di inventare. In ala e sotto canestro, la presenza di Dan Theis e Kevarrius Hayes crea problemi per le difese avversarie, soprattutto per le loro incursioni sul perimetro. Tra gli esterni, giocatori come Alpha Diallo e Jaron Blossomgame mettono fisicità e dinamismo nella rotazione.

Le esigenze tattiche dell’Olimpia

L’Olimpia deve puntare su alcune priorità per uscire con un risultato positivo: controllo del ritmo, contenimento del gioco in contropiede di Monaco e gestione delle proprie rotazioni per non arrivare affaticata alla fase finale del match. La squadra di Poeta ha mostrato segnali incoraggianti in alcune trasferte recenti e dovrà capitalizzare l’aggressività difensiva per costruire soluzioni in attacco. Servirà anche ordine nelle fasi di impostazione per sfruttare la profondità del roster avversario quando questi abbassa l’intensità.

Elementi individuali da monitorare

Tra i punti caldi per i meneghini ci sono giocatori come Zach LeDay, vicino a importanti traguardi personali in EuroLeague, e il contributo dalla lunga distanza di elementi come Armoni Brooks, che in stagione ha avuto continuità realizzativa dall’arco. Anche Josh Nebo può essere determinante nei punti a due e nei rimbalzi offensivi, offrendo seconde opportunità fondamentali in sfide equilibrate.

Modalità di visione e appunti storici

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), accessibile in streaming tramite SkyGo e Now. Chi preferisce la cronaca testuale può seguire la Diretta Live su OA Sport. Nei precedenti recenti tra le due squadre il bilancio è equilibrato: gli incroci delle ultime stagioni raccontano sfide combattute, con Monaco leggermente avanti nel confronto diretto, ma l’Olimpia ha dimostrato di poter ribaltare i pronostici in match chiave.

Dati e curiosità

È interessante notare la Monaco connection con alcuni ex di Milano: oltre a James e Mirotic, anche Nemanja Nedovic ha vestito la maglia dell’Olimpia in passato. Queste storie personali aggiungono tensione emotiva all’incontro. Dal punto di vista statistico, alcuni giocatori dell’Olimpia vantano posizioni di rilievo nelle classifiche stagionali per percentuali e contributi specifici, dati che possono essere decisivi in partite dal punteggio contenuto.

In sintesi, la trasferta al Principato è un banco di prova per l’Olimpia: serve una prestazione di squadra, attenzione ai dettagli tattici e capacità di sopperire alle difficoltà di calendario. Se Milano riuscirà a controllare il ritmo e a limitare le accelerazioni del Monaco, le possibilità di successo aumenteranno e la corsa verso la post-season resterà aperta.