Ravenna pareggia con Sasso Marconi: cronaca e ricadute sulla classifica del Girone D

Ravenna e Sasso Marconi chiudono sul 2-2 una partita ricca di ribaltamenti: gol di Michele Calì e Matias Antonini Lui per Ravenna, risposte di Andrea Errichiello e Leonardo Fiorentini per Sasso Marconi

Il confronto tra Ravenna e Sasso Marconi nel contesto della Serie D, Girone D, è stato un incontro che ha messo in mostra intensità e capacità di reazione da entrambe le parti. La partita, disputata domenica 17/10 alle 15:00 e valida per la 6ª giornata, si è conclusa con un pareggio spettacolare che riflette l’equilibrio della zona media-alta della classifica.

Sul campo si sono alternati momenti di pressione e rapide ripartenze: a sbloccare il risultato è stato Michele Calì al 28′, mentre nella ripresa Matias Antonini Lui ha trovato la rete del vantaggio per i padroni di casa al 56′. Le risposte del Sasso Marconi non si sono fatte attendere grazie alle realizzazioni di Andrea Errichiello e Leonardo Fiorentini, che hanno fissato il punteggio sul 2-2 definitivo.

La partita: ritmo, fasi e protagonisti

Il match ha alternato fasi di possesso paziente a scatti offensivi: il Ravenna ha cercato di sfruttare le fasce e i cross in area, mentre il Sasso Marconi ha puntato su contropiedi rapidi e sulla pericolosità dei suoi attaccanti in ripartenza. La prima rete, firmata da Michele Calì al 28′, ha dato il segno di un Ravenna propositivo, ma non completamente preciso nelle fasi finali. La partita è rimasta viva anche nella gestione del pallone, con entrambe le squadre decise a cercare il risultato pieno, e con il pubblico che ha vissuto momenti di grande tensione fino al fischio finale.

Sequenza dei gol e momenti chiave

La rete di Calì ha rotto l’equilibrio iniziale e ha costretto gli ospiti a riorganizzarsi. In avvio di ripresa il pareggio, seguito dal nuovo vantaggio dei padroni di casa siglato da Matias Antonini Lui al 56′, ha reso la contesa avvincente: il raddoppio sembrava poter indirizzare la gara in favore del Ravenna, ma la reazione del Sasso Marconi è stata convinta e determinata. Le marcature di Andrea Errichiello e Leonardo Fiorentini hanno rimesso in equilibrio il risultato, premiando la resilienza degli emiliani.

Impatto sul campionato e lettura della classifica

Il pareggio tra Ravenna e Sasso Marconi assume valore diverso a seconda della prospettiva: per il Ravenna significa consolidare una posizione di rilievo nella lotta per la vetta, mentre per il Sasso Marconi rappresenta un punto prezioso conquistato fuori casa. La classifica del Girone D mostra una situazione serrata nelle prime posizioni e mette in evidenza come ogni punto sia fondamentale per gli obiettivi stagionali.

Nella graduatoria attuale figurano: Rimini a 87 punti, Ravenna a 83 punti, Lentigione a 83 punti, Correggese 58 punti, Athletic Carpi 58 punti, Mezzolara 56 punti, Prato 51 punti, Forlì 50 punti, Sammaurese 50 punti, Aglianese 50 punti, Alcione 48 punti, Seravezza 46 punti, Fanfulla 45 punti, Ghiviborgo 45 punti, Real Forte Querceta 44 punti, Bagnolese 38 punti, Sasso Marconi 37 punti, Progresso 36 punti, Borgo San Donnino 36 punti, Tritium 35 punti.

Cosa cambia dopo il pareggio

Il punto ottenuto dal Sasso Marconi diminuisce la distanza dalle zone di metà classifica, mentre il Ravenna mantiene una posizione alta che gli consente di restare in scia delle prime. In termini di strategia, entrambe le squadre dovranno lavorare sulla concretezza offensiva nelle prossime giornate: il miglioramento della finalizzazione e la gestione dei momenti chiave della partita potrebbero fare la differenza nello sprint verso gli obiettivi stagionali.

In prospettiva, il risultato del 17/10 rimane un capitolo significativo per l’andamento del campionato: un pareggio che illustra come nel Girone D ogni incontro possa riservare sorprese e avere un peso rilevante sulla corsa verso la promozione e sulla lotta per i playoff.