Olimpia Milano festeggia il 90° anniversario tra emozioni e richiami al passato

Olimpia Milano ha commemorato il suo 90° anniversario in occasione della partita contro Sassari con la sfilata delle leggende, omaggi a Giorgio Armani e il ritorno dell'Unipol Forum al palcoscenico del basket

La Olimpia Milano ha trasformato un intervallo di gioco in un momento di memoria collettiva, celebrando il proprio 90° anniversario durante la partita contro Sassari di domenica 22 marzo. Il ritorno al Unipol Forum, riconsegnato al basket dopo la parentesi dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina, ha offerto il palcoscenico ideale per una cerimonia che ha miscelato emozione, riconoscimenti e ricordi di una storia sportiva che attraversa l’Italia e l’Europa.

Alla festa, seguita da circa 11.000 spettatori, hanno partecipato numerosi protagonisti del passato biancorosso: una parata di leggende che hanno contribuito a fare dell’Olimpia il club più vincente del paese. Tra loro spiccava Vittorio Gallinari, classe 1958, figura centrale nelle squadre degli anni Ottanta, presente per condividere ricordi e aneddoti con tifosi e compagni.

Un anniversario tra memoria e tributi

La celebrazione non si è limitata alla semplice passerella: durante l’intervallo è stato reso omaggio a Giorgio Armani con un ricordo toccante che ha idealmente spento le candeline sulla torta del club. Il tono è stato quello della commozione e della riconoscenza, con ex giocatori e dirigenti che hanno varcato il parquet per ricevere l’applauso del pubblico. Il formato dell’evento ha privilegiato il legame tra passato e presente, mostrando come le radici storiche restino fondamentali per l’identità della squadra.

La cornice dell’Unipol Forum

Il ritorno all’Unipol Forum è stato uno degli elementi più simbolici della serata: l’arena, tornata a ospitare il basket dopo gli eventi legati ai Giochi Olimpici, ha recuperato la sua funzione civile e sportiva. Per i tifosi è stata l’occasione di rivivere atmosfere conosciute, mentre per i protagonisti della festa il parquet è diventato nuovamente il luogo dove si intrecciano memorie personali e storie collettive.

Vittorio Gallinari e il racconto di un’epoca

Vittorio Gallinari ha rappresentato il filo conduttore di un decennio: entrato nel vivaio nel 1976 e protagonista fino al grande successo del grande slam del 1987, vanta 349 presenze con la maglia dell’Olimpia e cifre stagionali che sono state ricordate con orgoglio (1,192 punti, 1,095 rimbalzi). Nel corso della sfilata Gallinari ha sottolineato l’importanza dei rapporti umani costruiti in quegli anni: compagni, staff e dirigenti che ancora oggi mantengono un legame profondo con il club.

Compagni e ricordi condivisi

Tra le testimonianze emerse, Gallinari ha citato nomi come Meneghin, Premier, Franco Boselli e Cerioni, con i quali ha vissuto momenti intensi dentro e fuori dal campo. Chi non ha potuto presenziare, come McAdoo, D’Antoni o Danilo Gallinari (figlio di Vittorio), ha inviato messaggi video per salutare e celebrare l’anniversario, contribuendo a rendere la serata un mosaico di storie e voci distanti nel tempo ma unite dall’affetto per la maglia.

Un ponte tra generazioni

La festa ha funzionato anche come un ponte tra epoche diverse: la squadra e lo staff attuali hanno potuto confrontarsi con chi ha scritto pagine importanti della storia biancorossa, ricordando stili di gioco come la difesa 1-3-1 allenata da Dan Peterson, in cui Gallinari era spesso schierato sulla linea di fondo. Il confronto tra allenatori e giocatori di periodi differenti ha messo in luce come l’identità del club sia evoluta senza perdere il proprio patrimonio culturale e tecnico.

In conclusione, la cerimonia per il 90° anniversario di Olimpia Milano ha saputo unire celebrazione, memoria e spettacolo sportivo, offrendo ai presenti e a chi ha seguito l’evento a distanza un ritratto vivido di una squadra che continua a proiettare il proprio passato nel presente. Il tributo a figure simbolo e la partecipazione di ex campioni hanno reso la serata un momento di autentico riconoscimento per l’intera comunità biancorossa.