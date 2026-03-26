Olimpia Milano vs Virtus Bologna: pre partita e chiavi del derby d’Italia

Il derby d'Italia al Unipol Forum presenta due squadre eliminate dalla corsa europea: ecco perché la partita del 26 marzo 2026 resta importante per orgoglio, tattica e futuro

Il 26 marzo 2026 va in scena al Unipol Forum di Assago una versione europea del derby d’Italia: EA7 Emporio Armani Milano affronta la Virtus Bologna. Sebbene entrambe le squadre siano ormai fuori dalla corsa ai posti utili per i playoff di Eurolega, l’incontro mantiene valore sportivo e simbolico, tra rivincita e verifica degli assetti in vista della parte finale della stagione.

La partita comincerà alle 20.30 e sarà un banco di prova per chi vuole chiudere il ciclo agonistico con indicazioni chiare per l’estate.

Oltre al risultato, saranno monitorati aspetti tecnici e individuali: rotazioni, gestione dei minuti e la capacità di mantenere ritmo per tutti i 40 minuti. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport Basket e la radiocronaca a Radio Nettuno Bologna Uno. Sul fronte arbitri saranno presenti Miguel Angel Perez, Milan Nedovic e Amit Balak, mentre la Virtus dovrà fare a meno del play Alessandro Pajola. Questi elementi contano tanto quanto il talento in campo, perché definiscono il contesto in cui si giocherà il derby.

Condizione delle squadre e bilanci stagionali

Le due formazioni arrivano al confronto con bilanci diversi ma con un comune denominatore: l’eliminazione dalla corsa ai posti alti di Eurolega. L’EA7, dopo la sconfitta a Montecarlo, ha visto quasi compromessa la partecipazione alla post season, e la contestualizzazione del fallimento evidenzia fragilità soprattutto nei momenti decisivi della partita. Al contrario la Virtus Bologna aveva già perso speranze settimane prima e, nonostante ciò, può guardare al futuro con maggior fiducia per via dell’età media più bassa e di un progetto di lungo periodo più sostenibile.

Milano: aspettative e problemi

L’EA7 è stata costruita con investimenti importanti e si conosce la pressione sulle spalle della società e dei giocatori. L’impressione è che manchi costanza nei 10 minuti finali: i biancorossi hanno spesso dilapidato vantaggi a causa di cali di intensità difensiva e di scelte offensive prevedibili. In questo contesto il termine seconda chance assume valore tattico: concedere troppi rimbalzi offensivi significa regalare opportunità avversarie, un problema che Milano dovrà fronteggiare per evitare che la partita sfugga nel finale.

Virtus: limiti attuali e prospettive

La Virtus, con budget inferiore rispetto a molte rivali europee, ha puntato su una squadra più giovane e con margini di crescita. Il percorso in Eurolega non ha prodotto i risultati sperati, ma la stagione contiene elementi positivi: l’atteggiamento collettivo e la possibilità di valorizzare giocatori emergenti. Per la partita al Forum la speranza è recuperare elementi chiave come Vildoza e aumentare l’utilizzo di Hackett per riequilibrare la regia, azioni che possono restituire maggiore ordine e incisività nell’attacco bolognese.

Chiavi tattiche del confronto

Dal punto di vista tattico il match dipenderà da tre fattori: la capacità di giocare da squadra, il controllo dei rimbalzi e la gestione delle transizioni. Se una delle due compagini riesce a imporre ritmo difensivo e a limitare le seconde opportunità, avrà un vantaggio significativo. I contropiedi e gli attacchi in velocità possono cambiare l’inerzia del derby in pochi possessi; evitare questi exploit sarà fondamentale, specialmente per una Virtus che spesso ha pagato pegno concedendo tiri aperti in uscita dalla difesa.

Focus sui dettagli

La disciplina difensiva, la lunghezza della rotazione e la gestione dei minuti dei giocatori veterani faranno la differenza. Le scelte di coach Ivanovic per la Virtus e degli allenatori milanesi sul minutaggio determineranno chi avrà energie fresche nel quarto periodo. Inoltre, la precisione nei rimbalzi offensivi e il contenimento dei passaggi innescanti per i tiratori avversari sono elementi che influenzeranno l’andamento complessivo dell’incontro.

Parole del pre partita e informazioni pratiche

Nei giorni precedenti coach Dusko Ivanovic ha richiamato l’importanza di giocare compatto: senza identità di squadra e coesione il rendimento cala e gli equilibri si spezzano, come ha ribadito parlando del rischio di perdere energia collettiva. Francesco Ferrari ha sottolineato la necessità di mantenere concentrazione costante, con particolare attenzione alla zona difensiva per evitare rimbalzi offensivi e a non subire facili soluzioni in transizione. Queste indicazioni sintetizzano le priorità su cui le due squadre lavoreranno mentre si preparano al derby.

Il match del 26 marzo 2026 inizierà alle 20.30 al Unipol Forum di Assago e sarà visibile su Sky Sport Basket con commento radiofonico su Radio Nettuno Bologna Uno. Gli arbitri designati sono Miguel Angel Perez, Milan Nedovic e Amit Balak. Con queste informazioni chiare resta da vedere quale squadra saprà trasformare orgoglio e voglia di rivalsa in quella continuità di prestazione che spesso manca nelle partite decisive.