Milano vince al Forum e respinge la rimonta della Dinamo Sassari

Olimpia Milano domina la fase centrale e chiude 99-87; Daryl Macon aiuta Sassari con 23 punti, ma i lombardi conservano il vantaggio

Al Forum, davanti a circa 10.000 spettatori e nel giorno delle celebrazioni per i 90 anni dell’Olimpia, la partita tra Olimpia milano e Dinamo Sassari si è chiusa con il punteggio di 99-87. La cronaca del match del 22 marzo 2026 racconta di un avvio favorevole alla Dinamo, un parziale sanguinoso dei padroni di casa e una reazione finale dei giganti sardi che però non è bastata a ribaltare il risultato.

Nel racconto trovano spazio le cifre salienti: percentuali, rimbalzi, palle perse e i protagonisti principali.

La dinamica della partita: dal vantaggio iniziale al break decisivo

La Dinamo è partita forte sfruttando buone scelte offensive e il contributo di Daryl Macon, capace di mettere subito pressione alla difesa milanese. Sassari ha toccato il +10 nel corso del primo tempo, beneficiando anche di un buon impatto di McGlynn e delle iniziative di Buie e Beliauskas. Tuttavia, nel secondo periodo l’Armani ha cambiato ritmo: un break di 22-2 tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo ha scavato il solco decisivo. Milano ha preso il controllo sfruttando le % dall’area e una maggiore disciplina nel limitare le palle perse, trasformando il vantaggio in un margine che in alcuni frangenti ha sfiorato le 23 lunghezze. Il Banco ha pagato la fase centrale della gara ma non ha mai smesso di provarci.

Fase centrale e fattori chiave

La superiorità di Milano si è concretizzata soprattutto nelle conversioni da due punti: il team di Poeta ha chiuso con un 25/37 (67%) nel tiro da due, contro il 25/42 (59%) di Sassari, e con una gestione delle palle perse inferiore (7 contro le 14 dei sardi). Questi numeri spiegano il parziale che ha tagliato le gambe al Banco e ha permesso all’Olimpia di dettare i ritmi. Inoltre, l’aggancio emotivo delle celebrazioni per i 90 anni ha dato ulteriore spinta al pubblico e alla squadra di casa, che ha capitalizzato nei momenti chiave con soluzioni di squadra e qualche episodio individuale decisivo.

Le prestazioni individuali: protagonisti e sottotono

Sul fronte milanese, vanno segnalati i contributi di LeDay (16 punti), Nebo (15) e l’apporto di Mannion (12), tornato a essere decisivo dopo una stagione altalenante. Armoni Brooks ha portato energia nel secondo tempo con 13 punti, mentre Ricci e Guduric hanno infilato canestri importanti negli istanti finali. Per la Dinamo, il migliore è stato Daryl Macon con 23 punti (season high con la maglia biancoblu), seguito da McGlynn (15) e Beliauskas (14). Purtroppo per Sassari la serata di Thomas è stata negativa: 13 minuti giocati, 0 punti e 4 falli, condizionando le rotazioni e il piano partita di coach Veljko Mrsic.

Numeri e ruoli

Oltre ai punti, la partita ha raccontato equilibri a rimbalzo e gestione dei possessi: Sassari ha catturato più rimbalzi totali (32 contro 29) ma non è riuscita a trasformare questa supremazia in punti puliti, complice il maggior numero di pal­le perse (14). Milano invece ha sfruttato il rendimento offensivo dall’area e una condotta più lucida negli ultimi minuti per controllare il finale, trovando canestri chiave di Guduric e Brooks per chiudere definitivamente la sfida.

Considerazioni finali e tabellino

La vittoria per 99-87 certifica la solidità dell’Armani in una serata simbolica, ma lascia anche indicazioni per la Dinamo: il carattere non è mancato, la rimonta nel finale ha mostrato personalità e qualche segnale di crescita per i rientri recenti come quello di Marshall. Tuttavia, l’eccesso di palle perse e i problemi difensivi nei momenti chiave hanno limitato le ambizioni ospiti. Alla sirena, i tre arbitri Mark Bartoli, Martino Galasso e Gabriele Bettini hanno sancito il risultato che lascia Milano soddisfatta e Sassari chiamata a riflettere su errori e opportunità.

Tabellino essenziale

EA7 Emporio Armani Milano: Brooks 13, Ellis 3, Bolmaro 4, Nebo 15, LeDay 16, Mannion 12, Diop 4, Booker 2, Tonut 9, Ceccato 0, Ricci 10, Guduric 11. Allenatore: Peppe Poeta.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Buie 8, Macon 23, McGlynn 15, Vincini 6, Beliauskas 14, Marshall jr 9, Visconti 5, Zanelli 0, Seck NE, Ceron NE, Mezzanotte 7, Thomas 0. Allenatore: Veljko Mrsic.

Arbitri: Mark Bartoli, Martino Galasso, Gabriele Bettini. Gara n.23 di regular season, Forum, 22 marzo 2026.