Sconti per studenti: Olimpia Milano al Unipol Forum con codice OLIMPIA_UNI

Studenti, ecco come acquistare biglietti a tariffa ridotta per le partite di Olimpia Milano con il codice promozionale dedicato

Se sei uno studente universitario e non vuoi perderti il ritorno di Olimpia Milano al Unipol Forum, ci sono opportunità concrete per risparmiare. Questo testo riassume in modo pratico le partite in programma, i prezzi riservati agli studenti e le procedure per ottenere lo sconto: dal codice promozionale alle opzioni di acquisto online o in sede.

Leggendo troverai anche suggerimenti utili su come organizzare l’acquisto e ritirare i biglietti nel modo più semplice.

Le informazioni che seguono mantengono l’accuratezza dei dettagli originali: le date delle gare, i prezzi riservati e i limiti di acquisto non sono stati modificati. Troverai inoltre chiarimenti sulle voci di tariffa e sulle modalità di selezione del posto, in modo da evitare errori al momento del pagamento. Tenere a portata di mano il badge universitario o il codice OLIMPIA_UNI renderà l’intera procedura più veloce.

Calendario e prezzi delle partite

Di seguito sono elencate le partite disponibili con le tariffe riservate agli studenti. Il 6 marzo 2026 l’appuntamento con Virtus Bologna al Unipol Forum è fissato alle 20:30 con un prezzo di 23 euro. Il 5 aprile 2026, alle 17:00, la sfida contro Reggio Emilia è offerta a 10 euro. Infine, il 9 aprile 2026 alle 20:30 arriva Bayern Monaco con il biglietto a 12 euro. Queste cifre rappresentano le tariffe agevolate per gli studenti e vanno verificate al momento dell’acquisto per eventuali aggiornamenti o esaurimenti dei settori promozionati.

Dettagli sulle singole gare

Ogni incontro ha caratteristiche diverse in termini di orario, avversario e atmosfera, ma la procedura per ottenere la tariffa ridotta resta la stessa. Per il match con Virtus Bologna preparati a una serata di grande intensità; per la gara contro Reggio Emilia l’orario pomeridiano può essere comodo per chi ha lezioni la mattina; la partita contro Bayern Monaco promette confronto internazionale. Ricorda che il prezzo indicato è valido solo nelle sezioni abilitate alla promozione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Come ottenere lo sconto e acquistare online

Per attivare lo sconto è necessario inserire il codice promozionale OLIMPIA_UNI durante l’acquisto sul sito ufficiale: https://tickets.olimpiamilano.com/. Dopo aver selezionato la partita, cerca il campo per il codice promozionale e digitare OLIMPIA_UNI attiverà le opzioni dedicate. Nella scelta del posto seleziona la tariffa CONVENZIONI e procedi secondo una delle due modalità proposte: SELEZIONE AUTOMATICA DEL POSTO o SCELTA MANUALE E VISIBILITA’ DEL POSTO. Seguire attentamente queste voci evita di perdere l’accesso alle tariffe dedicate.

Procedura passo passo

La procedura tipica prevede: selezionare la partita, inserire il codice OLIMPIA_UNI, scegliere il settore abilitato e impostare la tariffa CONVENZIONI. In caso di selezione manuale verificare la visibilità del posto prima di finalizzare l’ordine. Il portale guida all’acquisto ma è buona norma controllare il riepilogo finale per confermare che il prezzo applicato sia quello scontato per studenti. Conserva lo screenshot della conferma fino all’entrata all’evento.

Limiti d’acquisto e ritiro dei biglietti

Ogni transazione consente l’acquisto di un massimo di 4 biglietti per partita utilizzando un singolo badge universitario o il codice online. Per chi preferisce il contatto diretto, i biglietti possono essere acquistati anche presso la sede di Olimpia in Via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, presentando il badge universitario. È importante notare che per singolo badge universitario è possibile comprare fino a 4 titoli di accesso per ogni incontro. Una volta completata la procedura, i biglietti possono essere stampati o mostrati direttamente sullo smartphone all’ingresso.

Consigli pratici per gli studenti

Per massimizzare le chance di ottenere i posti migliori, pianifica l’acquisto con anticipo, soprattutto per le partite più richieste come quella del 6 marzo 2026 contro Virtus Bologna. Se acquisti online, verifica la connessione e prepara il badge o il codice OLIMPIA_UNI prima di iniziare. Considera di acquistare in gruppo sfruttando il limite di 4 biglietti per badge, e valuta la possibilità di ritirare i tagliandi in sede se hai bisogno di assistenza. Infine, conserva sempre la ricevuta digitale fino a dopo la partita per eventuali verifiche.