Olimpia Milano avanti in Lombardia: 93-65 su Unica BLUOROBICA Bg

Olimpia Milano si impone 93-65: partita indirizzata dal primo quarto, ma per Unica BLUOROBICA Bg ci sono spunti di crescita e appuntamenti importanti all orizzonte

La sfida di Assago si è chiusa sul punteggio di 93-65 a favore di Olimpia Milano, lasciando i ragazzi di Bergamo con l amaro in bocca. L incontro è stato segnato da una partenza intensa dei locali, capaci di proteggere l area e di imporre il proprio ritmo fin dalle prime azioni.

Il risultato finale fotografa una serata in cui la difesa e il controllo dei rimbalzi sono stati fattori distintivi per i padroni di casa.

Per Unica BLUOROBICA Bg la prestazione individuale ha visto tra i punti principali Ferruzzi con 19 punti e Leoni con 13; altri contributi sono arrivati da Zicca (8), Della Chiesa (6), Marzola, Able e Macaluso (5 ciascuno) e Lanzeni (4). L organico schierato dall allenatore Raffaele Braga ha lottato fino alla fine, ma non è riuscito a rimontare il divario creatosi nelle fasi iniziali. La tensione e la delusione erano evidenti al termine, con alcuni giocatori visibilmente scossi.

Analisi della partita

La contesa è stata orchestrata dai padroni di casa, che hanno costruito il vantaggio soprattutto grazie a una prima frazione solida e alla capacità di chiudere l area: un aspetto chiave che ha limitato le penetrazioni bergamasche. L equilibrio offensivo di Olimpia Milano ha permesso di gestire il possesso, mentre Unica BLUOROBICA Bg ha faticato a trovare fluidità al tiro e continuità nell ultima parte dei possessi. In termini tattici, la serata ha messo in evidenza l efficacia della difesa a zona e dei giochi vicino a canestro come strumenti per spezzare il ritmo avversario.

Il primo quarto e la chiave del match

Il periodo iniziale è stato il momento decisivo: i padroni di casa hanno subito creduto nella vittoria, imponendo un pressing costante e imponendosi sui rimbalzi offensivi e difensivi. Questo approccio ha creato percentuali alte in transizione e ha limitato le opportunità di tiro di Unica, costretta a forzare soluzioni esterne. Il risultato è stato un gap che, seppure non incolmabile sul piano numerico, ha inciso sulla fiducia del gruppo bergamasco e sulla gestione mentale della partita.

Le reazioni in campo

La squadra ospite ha mostrato carattere in alcuni momenti, con giocate individuali di spessore e buone scelte in penetrazione; tuttavia la continuità difensiva è mancata nei momenti chiave. Al termine del match, la delusione è apparsa chiara: alcuni ragazzi hanno lasciato il parquet visibilmente commossi, segno dell attaccamento alla maglia e dell impegno profuso. Nonostante il risultato, non sono mancati segnali positivi in termini di personalità e volontà di imparare dalle difficoltà.

Parola all allenatore e programma imminente

Il commento del coach Raffaele Braga ha richiamato alla lucidità: la squadra era consapevole delle insidie della partita e il ko è stato definito «un peccato», ma lo staff rimane orgoglioso del percorso di crescita compiuto. Braga ha sottolineato come il valore del gruppo superi il singolo risultato di serata e che questa sconfitta servirà come lezione per il futuro. In vista delle prossime sfide, il calendario prevede una pausa per le finali del Torneo delle Province, il tour de force del Garbosi a Pasqua e, successivamente, la serie contro Vanoli Young Cremona per inseguire il 5° posto in Regione.

Cosa tenere e come migliorare

Dal punto di vista tecnico, l esperienza consegnata da questa partita offre punti chiari di intervento: maggiore attenzione nella gestione dei primi minuti, intensità difensiva più costante e miglior circolazione di palla in attacco. Sul piano mentale è emersa la necessità di costruire resilienza per affrontare situazioni in cui il punteggio non favoreggia. Il percorso di crescita, ribadisce lo staff, è l aspetto centrale: continuare a lavorare sugli errori e consolidare i progressi farà la differenza nelle prossime gare.