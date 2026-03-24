Novara batte l’Alcione Milano 3-0 e aggancia la zona playoff

Novara vince 3-0 sull'Alcione Milano il 22 marzo 2026 grazie alla doppietta di Eric Lanini e al gol di D'Alessio; decisioni arbitrali e revisione VAR segnano la partita

Il Novara ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell’Alcione Milano, imponendosi per 3-0 in una partita decisa da episodi chiave e dalla concretezza degli ospiti. La gara del 22 marzo 2026 ha ribadito la capacità della squadra piemontese di sfruttare le occasioni nei momenti decisivi, ridando slancio alla corsa verso la zona playoff.

La prestazione collettiva ha mescolato lucidità offensiva e capacità di gestione della vittoria una volta acquisito il vantaggio.

Sul piano individuale è emersa la figura di Eric Lanini, che dopo un digiuno prolungato ha ritrovato il gol con una doppietta, mentre D’Alessio ha fissato il risultato nel finale. La svolta del match è arrivata a inizio ripresa, con un penalty assegnato dopo consulto con il VAR per un intervento in area su Agyemang, e con l’espulsione di Chierichetti, che ha lasciato l’Alcione in inferiorità numerica. Questi episodi hanno inciso profondamente sull’andamento della partita e sulle possibilità di reazione dei padroni di casa.

La partita e i momenti chiave

La prima frazione si è sbloccata al 27′ grazie a un gol di grande qualità: un diagonale che ha trafitto la difesa milanese e ha portato il Novara in vantaggio. Nella ripresa, il confronto ha preso una piega netta dopo la decisione arbitrale rivista al VAR, che ha trasformato un intervento inizialmente sanzionato come simulazione in un calcio di rigore a favore degli ospiti. L’espulsione per somma di ammonizioni costringendo l’Alcione Milano in dieci ha contribuito a limitare la reazione dei lombardi, consentendo al Novara di amministrare e costruire il risultato fino al fischio finale.

La doppietta di Lanini

La serata ha sorriso a Eric Lanini, autore di una doppietta che ha rotto il digiuno di reti iniziato il 25 gennaio. Il primo gol, un preciso diagonale, ha mostrato il tempismo e l’intuito dell’attaccante, mentre il secondo, realizzato su rigore pochi minuti dopo l’intervallo, ha concretizzato il vantaggio in maniera definitiva. La capacità di Lanini di tornare al gol in una partita così delicata è stata determinante per il morale della squadra e per la classifica, fornendo al gruppo una soluzione offensiva in un turno decisivo del campionato.

Rigore e espulsione: il turning point

Il momento centrale del confronto è stato segnato dalla revisione al VAR, che ha ribaltato una decisione arbitrale iniziale e ha assegnato il rigore per un contatto in area su Agyemang. In seguito alla stessa azione, l’arbitro ha estratto il secondo giallo a Chierichetti, provocando l’espulsione del difensore e lasciando l’Alcione in inferiorità numerica. Per il club lombardo l’episodio è stato difficile da digerire: la riduzione degli effettivi ha reso complicata ogni fase di costruzione, limitando la qualità della reazione tattica e fisica nella ripresa.

Reazioni e conseguenze in classifica

Dopo la partita il tecnico dell’Alcione Milano, Giovanni Cusatis, ha riconosciuto la superiorità del Novara ma ha anche espresso forte disappunto per il provvedimento che ha ridotto la sua squadra a dieci uomini, definendo l’espulsione di Chierichetti un episodio «assurdo» nella gestione del confronto. Cusatis ha invitato però a non cercare alibi, sottolineando come la sconfitta debba servire da spunto per una crescita mentale della squadra. Sul fronte del Novara, il successo vale l’ingresso in zona playoff e interrompe una serie di risultati con due pareggi consecutivi, rilanciando le ambizioni di post season.

Prospettive e analisi tattica

Dal punto di vista tattico il Novara ha mostrato capacità di adattamento: dopo il vantaggio ha saputo contenere le iniziative avversarie e sfruttare gli spazi creati dall’inferiorità numerica dell’Alcione. La gestione del possesso e la scelta dei momenti per affondare sono state determinanti, mentre i lombardi pagano la difficoltà nel reagire con efficienza quando messi sotto pressione. La partita offre spunti su cui lavorare per entrambe le squadre: il Novara dovrà mantenere concretezza e concentrazione nelle prossime uscite, l’Alcione dovrà trovare risposte mentali e tattiche per non farsi condizionare dagli episodi.