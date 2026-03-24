Alcione-Barona 8-3: il ribaltamento nel terzo tempo

Un match che ha mantenuto un equilibrio per gran parte del tempo prima della decisiva accelerata finale dell'Alcione

La sfida tra Alcione e Barona Sp.1971 si è trasformata da confronto equilibrato a dimostrazione di forza nei momenti conclusivi. Per lunghi tratti la partita ha offerto repliche immediate, occasioni costruite da entrambe le parti e una sensazione di sostanziale parità, ma la capacità di aumentare il ritmo quando contava di più ha premiato i padroni di casa.

In questo resoconto analizziamo la dinamica della gara, i giocatori che hanno inciso e il tabellino finale che certifica l’8-3.

La cronaca mette in luce come una gara apparentemente orientata verso un pareggio abbia preso una piega diversa grazie a scelte tecniche, letture tattiche e ad alcune prodezze individuali. Qui useremo terminologia chiave per descrivere i momenti salienti e impiegheremo concetti di svolta come equilibrio e momenti chiave per spiegare quando e perché si è rotto l’andamento iniziale della partita.

La partita in sintesi

Nei due tempi iniziali la partita è scorsa su binari simili: azioni costruite con pazienza, ripartenze e risposte immediate. Il vantaggio iniziale è arrivato con momento di qualità individuale, mentre la reazione avversaria ha mantenuto viva la contesa. Il pareggio e la successiva parità hanno creato una serie di situazioni in cui entrambe le squadre hanno messo alla prova le rispettive difese. È in questo contesto che si è manifestata la caratteristica più importante dell’incontro: la capacità dell’Alcione di stringere i tempi e trasformare accumulo di gioco in concretezza sotto porta.

Primi tempi allineati

I primi due parziali sono stati dominati dall’equilibrio: occasioni da entrambe le parti, scambi prolungati e poche sbavature decisive. Brunacci ha trovato un guizzo di precisione con un destro al volo su un cross calibrato, mentre Sito ha sfruttato un filtrante in area per superare il portiere con un raffinato mezzo pallonetto. Nonostante questi episodi, la Barona ha risposto presente con gol firmati da Carida, Cattabriga e Grieco, dimostrando che la sfida rimaneva aperta e combattuta fino agli ultimi minuti del secondo tempo.

Accelerazione decisiva nel terzo tempo

Nel terzo tempo l’inerzia è mutata: l’Alcione ha aumentato intensità e ritmo, riuscendo a creare superiorità e a sfruttare spazi che prima non erano evidenti. Jongari ha segnato con un tiro da fuori deviato che ha sorpreso il portiere, mentre Loria si è imposto con una doppietta; prima ribattendo di controbalzo su respinta da calcio d’angolo e poi traendo vantaggio da una deviazione che ha mandato la palla all’incrocio. La produzione offensiva si è infoltita con reti di Sito, Fusco e dell’abile Currà, che ha chiuso l’azione con un bel tiro incrociato. La trasformazione del match in un netto 8-3 nasce proprio da questa capacità di accelerare e finalizzare.

I protagonisti della serata

Più giocatori hanno inciso nella rimonta decisiva: oltre a Loria e Jongari, l’apporto di Sito e Brunacci è stato determinante per sbloccare e consolidare il risultato. Currà, autore di assist e della rete conclusiva, ha avuto il merito di orchestrare le ultime fasi offensive, mentre Fusco è stato pronto a ribadire in rete su una respinta. Sul lato della Barona, le marcature di Carida, Cattabriga e Grieco hanno mantenuto la squadra in partita per molto tempo, ma alla lunga la capacità dell’Alcione di mantenere intensità ha fatto la differenza.

Tabellino e formazioni

Il risultato finale recita Alcione-Barona Sp.1971 8-3. Le firme sul tabellino sono: Sito (A), Sito (A), Brunacci (A), Jongari (A), Loria (A), Loria (A), Curra (A), Fusco (A) per l’Alcione; Carida (B), Cattabriga (B), Grieco (B) per la Barona. Questo ordine riassume le marcature che hanno animato la gara e il modo in cui si è evoluta nel corso dei tempi. Le formazioni in campo sono state:

Alcione: Losasso, Diallo Arboleda, Crivelli, Sito, Brunacci, Messineo, Jongari, Parolini, Betti, Fortugno, Loria, Curra, Fusco, Rizzi, Ferrante. Barona Sp.1971: Arbaltini, Carida, Cascone, Cattabriga, Crivellaro, De Luca, Delgado Valentino, Fiorin Giacomo, Grieco, Martinelli, Molteni, Rinaldo, Sall Jaden, Tapia, Tursi. Il tabellino conferma una supremazia finale dell’Alcione, capace di capitalizzare la fase decisiva della partita.

Lettura tattica e conclusioni

Dal punto di vista tattico, la differenza è stata la gestione della transizione offensiva: l’Alcione ha saputo trasformare pressione e possesso in conclusioni efficaci, mentre la Barona ha mostrato difficoltà nel contenere gli inserimenti e le palle lunghe nell’ultimo tempo. L’analisi finale suggerisce come la capacità di variare il ritmo e la precisione nelle fasi decisive siano stati i fattori che hanno spostato l’ago della bilancia, trasformando un incontro equilibrato in una vittoria netta per 8-3.