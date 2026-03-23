Perseverant ASD Legnano protagonista: podio nei livelli LA e LC e giovani in crescita

La Perseverant ASD Legnano centra podi nelle categorie LA e LC, registra esordi positivi e riceve apprezzamenti per la preparazione tecnica

La stagione per la Perseverant ASD Legnano prosegue con risultati che confermano il buon lavoro sul fronte della ginnastica artistica. In diverse categorie i ginnasti hanno saputo tradurre in pedana le ore di allenamento, ottenendo piazzamenti di rilievo e dimostrando crescita tecnica e compattezza di squadra.

Il quadro emerso non riguarda solo le posizioni in classifica, ma anche i segnali qualitativi raccolti dallo staff e dalla giuria.

Gli allenatori hanno sottolineato come la costanza e la qualità delle sessioni abbiano pagato: il lavoro di campo si è tradotto in esibizioni solide che hanno convinto pubblico e tecnici. Tra i riconoscimenti c’è anche l’apprezzamento per la preparazione mostrata da elementi più giovani, segno che il vivaio sta producendo atleti pronti ad affrontare competizioni di livello nazionale e interregionale.

Risultati principali e composizioni delle squadre

Nel livello LA Allievi la formazione della Perseverant si è piazzata al secondo posto, frutto di una gara regolare e ben interpretata. La squadra guidata dai tecnici Elena Colombo e Riccardo Tosca schierava i ginnasti Thomas Teramo, Matteo Colombo e Jonathan Amati, i quali hanno saputo mantenere continuità nelle prove, ottenendo un piazzamento che conferma lo stato di forma del gruppo. Questo podio rappresenta una tappa importante nel programma di sviluppo della categoria Allievi, in cui equilibrio tra tecnica ed esecuzione è fondamentale.

La vetta nel livello LC Open

Ancora più brillante è stato il responso nel livello LC Open, dove la squadra composta da Andrea Targa, David Renaud, Martin Moisiu, Alessandro Porcaro e Francesco Burul ha conquistato il primo posto. L’esibizione collettiva ha messo in luce la profondità tecnica del gruppo e la capacità di gestire la gara sotto pressione. Questo traguardo è il risultato di un mix di esperienza e giovani energie, elementi che hanno consentito alla squadra di emergere su concorrenti agguerriti.

Debutti, crescita e riconoscimenti tecnici

Nel livello LB Allievi sono scesi in pedana Francesco Bani, Riccardo Dalle Fratte e Mattia Nebuloni, che al loro primo confronto nella categoria si sono piazzati al nono posto. Pur non essendo saliti sul podio, i tre hanno evidenziato impegno e determinazione: aspetti che lo staff ritiene fondamentali per il consolidamento in classi tecniche superiori. L’esordio è stato sfruttato come banco di prova per comprendere le aree di miglioramento, soprattutto nella gestione delle transizioni e nella regolarità delle ripetizioni.

Il riconoscimento per il giovane Federico

Particolare menzione merita il giovanissimo Federico Di Giammarco, che ha partecipato al torneo Supergym ricevendo apprezzamenti dalla giuria tecnica per l’ottima preparazione dimostrata. La segnalazione dei commissari rappresenta un incoraggiamento importante: per gli atleti emergenti, il riconoscimento degli esperti è spesso più significativo del solo piazzamento, perché attesta progressi nella tecnica di base e nella composizione della routine.

Il contesto più ampio: eventi e altre società in evidenza

L’attività agonistica non si limita a un singolo club: manifestazioni come Topgym, Supergym e Silver creano occasioni di confronto tra realtà differenti. Un esempio recente è la giornata organizzata dall’associazione Rosignano, che ha messo in mostra la vitalità del movimento giovanile. In quella cornice la società Spazio Gym ha avuto atlete in evidenza, con il terzo posto di Giulia Aberti nel Campionato Silver LC3 disputato a Livorno, risultato che sottolinea la qualità tecnica presente anche in altre realtà territoriali.

Questi eventi favoriscono lo scambio di esperienze tra allenatori e la crescita complessiva del settore: l’applauso del pubblico e la soddisfazione delle dirigenze sono indicatori di un movimento sano. Per la Perseverant ASD Legnano i riscontri ottenuti rappresentano uno stimolo per proseguire sul programma di formazione, puntando a consolidare i risultati e a supportare i giovani che faticano nella transizione tra categorie.

Prospettive e considerazioni finali

Guardando avanti, lo staff tecnico metterà a punto interventi mirati per migliorare la consistenza esecutiva e ampliare il bagaglio di elementi competitivi. Il mix tra podi, esordi promettenti e riconoscimenti tecnici mostra un percorso di crescita sostenibile. Per atleti e allenatori la sfida continua: trasformare il potenziale dimostrato in risultati sistematici richiederà attenzione ai dettagli, programmazione e continuità nelle sedute.

In sintesi, la stagione in corso conferma la Perseverant ASD Legnano come una realtà solida nel panorama della ginnastica artistica, capace di esprimere sia risultati di squadra che segnali incoraggianti dal vivaio. L’obiettivo rimane quello di consolidare i progressi, valorizzare la crescita individuale e mantenere alta la qualità degli allenamenti per le prossime competizioni.