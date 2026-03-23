Pareggio senza reti per Novara contro Alcione al Piola

Novara non va oltre lo 0-0 con Alcione: il Piola applaude ma la volata playoff resta in bilico

Il Novara affronta l’Alcione milano nella 33ª giornata con l’obiettivo di conquistare la quinta vittoria casalinga al Piola e consolidare la rincorsa ai playoff. La gara, giocata domenica 22 marzo e seguita da molti tifosi, si chiude sullo 0-0, un risultato che fotografa il dominio delle difese più che l’efficacia offensiva.

L’esito mantiene in vita le ambizioni azzurre ma solleva dubbi su come sfruttare le prossime trasferte decisive.

Sintesi della partita

La partita è stata caratterizzata da un confronto tattico intenso, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. L’Alcione, guidata dall’ex centrocampista Giovanni Cusatis, ha confermato la propria solidità difensiva: con soli 19 gol subiti è la miglior difesa del girone A. Il Novara ha provato a forzare il gioco ma ha spesso trovato sbarrata la strada dagli avversari, chiudendo senza reti. Il pareggio finale riflette una partita equilibrata, decisa più dalla capacità di non rischiare che dalla qualità offensiva delle due rose.

Le occasioni e l’andamento

Non sono mancate le azioni potenzialmente pericolose, ma la concretezza è mancata in fase conclusiva. Il match ha visto la rete difesa entrare spesso in scena con interventi determinanti da parte dei portieri e chiusure difensive precise. In questo contesto il pareggio assume il valore di un punto prezioso per entrambe le squadre: per il Novara un segnale che la strada per i playoff non è ancora chiusa, per l’Alcione la conferma della propria compattezza.

Scelte di formazione e assenze

Il Novara si è presentato con il sistema 3-4-2-1: tra i pali il titolare Boseggia; in difesa Cannavaro, il rientrante Citi e il capitano Lorenzini. A centrocampo hanno agito Valdesi sulla destra, Collodel e Basso come interni e Agyemang sulla fascia sinistra; il reparto offensivo prevedeva Morosini e Ledonne a supporto del top scorer Da Graca, a quota 9 gol. La squadra però ha dovuto fare a meno di Khailoti, squalificato, e degli infortunati Bertoncini, Ranieri e Donadio, elementi che avrebbero potuto dare più opzioni al tecnico.

Commenti tecnici e clima nello spogliatoio

Il tecnico Andrea Dossena, autore di 20 punti in 13 gare dal suo arrivo e in crescita con una striscia positiva di otto giornate (14 punti), ha sottolineato la necessità di mantenere la concentrazione e di non guardare alle altre squadre. Il rientro di Citi, dopo un episodio discusso nel derby, ha visto una reazione positiva dei tifosi e ha restituito serenità al difensore, elemento importante per la tenuta mentale del gruppo.

Classifica, programma e prospettive

Il pareggio lascia il Novara al centro della bagarre: la classifica vede il Vicenza in testa con 81 punti, seguito da Union Brescia (59), Trento (55) e Lecco (54); l’Alcione Milano ha 50 punti. Il quadro completo del girone A include squadre in lotta per la promozione e altre per la salvezza, rendendo ogni punto fondamentale. Il calendario propone impegni chiave nelle prossime giornate, con trasferte difficili che potrebbero segnare l’esito della stagione.

Prossimi appuntamenti

Il Novara dovrà prepararsi a una serie di match che saranno veri snodi: trasferte contro Renate e Vicenza, oltre alla sfida conclusiva a Ospitaletto nell’ultimo turno in programma sabato 28 aprile in notturna, rappresentano ostacoli da non sottovalutare. In mezzo ci sono anche gare casalinghe contro Lumezzane e Cittadella. Per quanto riguarda la 33ª giornata, risultati e programmazione hanno influito sul morale delle squadre: tra le partite si segnalano Pro Vercelli-Lumezzane 1-1, Renate-Vicenza 1-3 e altri match che hanno colorato la classifica.

In sintesi, lo 0-0 al Piola è un punto guadagnato ma non esente da rimpianti per chi cercava la vittoria. La strada verso i playoff resta aperta per il Novara, ma servirà maggiore concretezza offensiva e gestione delle assenze per affrontare al meglio le sfide decisive che arriveranno nelle prossime giornate.