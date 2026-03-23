Novara-Alcione Milano 3-0, Lanini protagonista: come è cambiata la partita al Piola

novara si impone 3-0 sull'alcione milano il 22 marzo 2026: Lanini firma una doppietta e D'Alessio chiude il match nel recupero

Il 22 marzo 2026 il Novara ospita l’Alcione Milano al Piola e centra un successo netto per 3-0. La partita prende una direzione precisa già nel primo tempo, quando gli azzurri trovano il gol che spezza l’equilibrio, e si decide definitivamente nella ripresa grazie a un episodio rivisto al Football Video Support e a una espulsione che cambia gli equilibri.

In questo resoconto analizziamo le fasi salienti, le scelte degli allenatori e gli interpreti principali che hanno inciso sul risultato.

Come è maturata la vittoria del Novara

Il Novara parte forte e mette pressione sulle corsie offensive: dopo alcune incursioni pericolose arriva il vantaggio al 27′ con Lanini, bravo a sfruttare un recupero e a battere il portiere ospite. Il vantaggio regala fiducia ai padroni di casa, che mantengono il controllo della partita con un pressing alto e una buona circolazione di palla. L’organizzazione tattica di mister Dossena emerge nella capacità di creare superiorità sugli esterni e nel non concedere ripartenze pulite agli avversari, costringendo l’Alcione Milano a difendersi con ordine ma senza riuscire a invertire il momentum.

Il ruolo della fase offensiva

Nel primo tempo il pericolo più concreto per l’Alcione arriva dalle azioni dell’attacco azzurro, con Lanini protagonista di due tentativi prima del gol. La combinazione tra esterni e centrocampisti permette al Novara di trovare spazi nella trequarti, mentre gli ospiti si affidano alle scorribande di Scuderi e alle giocate di Plescia e Pitou per provare a ripartire. L’intensità difensiva e la capacità di recupero palla sono state determinanti per mantenere il controllo fino all’intervallo.

La ripresa: episodio chiave e superiorità numerica

All’inizio della ripresa l’Alcione cerca subito la reazione, ma il match subisce una svolta poco dopo quando un contatto in area su Agyemang viene valutato dall’arbitro dopo la chiamata del VAR come calcio di rigore per il Novara. Dal dischetto Lanini non sbaglia e firma la doppietta, angolando con precisione. Qualche minuto più tardi il capitano ospite, Chierichetti, riceve il secondo giallo e lascia i suoi in dieci: da questo momento il controllo territoriale dei padroni di casa diventa ancora più netto e la partita prende la strada della vittoria azzurra.

Reazione e tenacia dell’Alcione

Nonostante il doppio colpo, l’Alcione Milano non si arrende e continua a proporre trame offensive, cercando il gol che riaprirebbe la sfida. La squadra di Cusatis prova a sfruttare gli spazi in transizione ma paga qualche errore di impostazione e la maggiore pressione a centrocampo del Novara. Alcune opportunità, tra cui un tentativo di Plescia, non trovano la precisione necessaria per creare pericoli concreti, mentre la retroguardia azzurra tiene botta grazie anche a interventi decisivi del reparto difensivo e del portiere.

Conclusione e tabellino della partita

Nel recupero arriva il terzo gol che chiude definitivamente il match: un recupero palla dei padroni di casa porta a un cross aereo sul quale interviene D’Alessio, che al volo insacca sotto la traversa e fissa il punteggio sul 3-0. La vittoria consolida la posizione del Novara in classifica e rappresenta un importante passo avanti nella corsa verso i playoff per la squadra di Dossena. Per l’Alcione si interrompe una striscia positiva e restano da analizzare gli errori che hanno portato agli episodi decisivi.

Tabellino essenziale

Risultato: Novara 3-0 Alcione Milano. Reti: 27′ Lanini, 53′ Lanini (rigore dopo revisione VAR), 90′ D’Alessio. Espulsione: Chierichetti (secondo giallo, 13′ st). Arbitro: Di Reda di Molfetta (assistenti Ingenito e Balducci, quarto uomo Frasynyak, operatore FVS Arshad). Formazioni e sostituzioni hanno rispettato gli schieramenti previsti da entrambe le panchine, con Dossena e Cusatis a guidare le rispettive squadre.

Di seguito le formazioni iniziali: Novara – Boseggia; Cannavaro, Lorenzini, Lartey; Valdesi, Basso, Collodel, Agyemang; Ledonne, Lanini, Da Graca. Alcione Milano – Agazzi; Scuderi, Miculi, Giorgeschi, Chierichetti; Invernizzi, Lanzi, Muroni; Pitou, Bright, Plescia. Le scelte e le sostituzioni successive hanno inciso sulle ultime fasi, ma la firma principale sulla vittoria rimane la prestazione corale del Novara e la freddezza di Lanini dal dischetto.