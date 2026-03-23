Motobenedizione a Groppello: raduno motociclistico con benedizione e solidarietà

La quarta edizione della motobenedizione a Groppello riunisce appassionati di due ruote per un giro turistico, la benedizione delle moto e una raccolta fondi a favore di iniziative locali

La motobenedizione torna a Groppello con la sua quarta edizione, pensata per chi ama la libertà della strada e la comunità che si crea attorno alle moto. L’appuntamento è fissato per il 29-03-2026, con ritrovo e attività previste dalle 8.30 alle 12.00.

L’evento mette insieme il piacere di un giro turistico e il momento collettivo della benedizione sul sagrato della chiesa, promuovendo al tempo stesso gesti concreti di sostegno: parte del ricavato sarà infatti devoluta in beneficenza.

La manifestazione si svolge presso le Chiese di Groppello, in viale Rimembranze 5 a Cassano d’Adda, e viene organizzata dal centro culturale ‘Rudun’ in collaborazione con la Parrocchia ‘S.Bartolomeo’. L’iniziativa è pensata per accogliere motociclisti di ogni età e provenienza e si conferma anche in caso di maltempo: l’appuntamento non viene annullato se piove, garantendo così continuità alla tradizione locale.

Programma e svolgimento della mattinata

La giornata si apre con l’adesione dei partecipanti al punto di ritrovo, prosegue con un giro turistico che attraversa le vie del territorio e culmina con la cerimonia sul sagrato della chiesa, dove verranno benedette le moto presenti. Il percorso è pensato per essere accessibile e suggestivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere insieme sia la guida che i momenti di condivisione. L’evento si sviluppa nelle prime ore della mattina per coniugare il piacere del viaggio in gruppo e la festa comunitaria.

Partenza e dettagli del percorso

La partenza è programmata per le 8.30, con registrazione e briefing organizzativo. Il giro turistico non è una gara competitiva ma una sfilata condivisa, pensata per valorizzare il territorio e creare un clima di festa tra i partecipanti. Chi prende parte all’iniziativa può attendersi tappe brevi e soste per ritrovarsi in sicurezza e con rispetto delle norme stradali.

Benedizione sul sagrato

Al termine del percorso il gruppo si raduna sul sagrato della chiesa per la cerimonia di benedizione delle moto, un momento simbolico che rafforza il legame tra spiritualità, tradizione e passione motoristica. Questo momento, oltre a essere simbolico, rappresenta una tradizione diffusa in molte comunità e contribuisce a creare un’atmosfera di condivisione tra i partecipanti.

Organizzazione, costi e finalità benefiche

L’evento è promosso dal centro culturale ‘Rudun’ in collaborazione con la Parrocchia ‘S.Bartolomeo’ e prevede un contributo di partecipazione: l’ingresso a pagamento è di 10,00 euro. Parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza, sostenendo così iniziative locali che necessitano di supporto. L’organizzazione cura gli aspetti logistici fondamentali per la sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione, lavorando per garantire un’esperienza positiva per tutti i presenti.

Informazioni pratiche

Il punto di ritrovo è indicato in viale Rimembranze 5, Cassano d’Adda. È consigliabile presentarsi con anticipo per completare la registrazione e per partecipare al briefing di sicurezza. Pur non essendo richieste iscrizioni obbligatorie pubblicate sul volantino, l’organizzazione invita chi è interessato a informarsi direttamente presso il centro culturale ‘Rudun’ o la Parrocchia per eventuali aggiornamenti logistici.

Perché partecipare a questa edizione

La motobenedizione rappresenta un’occasione per incontrare altri appassionati, per sostenere cause locali e per partecipare a una tradizione che coniuga il mondo delle moto con la dimensione comunitaria. Partecipare significa prendere parte a un evento che valorizza il territorio di Groppello e di Cassano d’Adda, vivere il piacere del viaggio in gruppo e contribuire a iniziative di solidarietà. L’atmosfera è quella di una festa aperta e inclusiva, dove la passione per le due ruote si unisce all’attenzione verso la comunità.

In sintesi, la mattinata del 29-03-2026 offre un mix di esperienze: il fascino del giro turistico, il significato della benedizione sul sagrato e la concretezza della raccolta fondi. Per chi cerca un’occasione per condividere la passione per le moto in un contesto solidale e festoso, la motobenedizione a Groppello è un appuntamento da non perdere.