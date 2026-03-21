Pro Vercelli: risultati, classifiche e i prossimi impegni dei giovanili

Tutti i risultati, le classifiche e i prossimi appuntamenti del settore giovanile della Pro Vercelli, con focus su Primavera 2, Under 17 e le categorie inferiori

Il panorama giovanile della Pro Vercelli offre una fotografia ricca di risultati e appuntamenti ravvicinati: tra vittorie, sconfitte e classifiche che si accendono, il club piemontese mantiene un ruolo da protagonista nelle varie categorie. Questo articolo riunisce i dati essenziali su risultati recenti, piazzamenti in classifica e le gare in programma, inserendo anche notizie correlate dalla rappresentativa di Serie C e dai club vicini come il Novara.

Nel testo troverete un quadro chiaro delle sfide di fine marzo, pensato per tifosi e addetti ai lavori.

Il focus include il successo del gruppo Primavera, gli impegni fissati per sabato 21 marzo e domenica 22 marzo, e una panoramica delle formazioni Under dalla 13 alla 17. Ogni sezione contiene elementi chiave come i risultati recenti, i marcatori segnalati dalle fonti ufficiali e la posizione di ciascuna squadra nelle rispettive graduatorie. L’obiettivo è fornire un riferimento pratico e aggiornato per seguire l’evoluzione del settore giovanile nella fase decisiva della stagione.

Calendario immediato e risultati più rilevanti

Nel campionato Primavera 2 la Pro Vercelli ha centrato una vittoria per 2-1 contro il Padova e ora prepara la trasferta di sabato 21 marzo alle 14,30 sul campo del Venezia. La sequenza di incontri ravvicinati richiede attenzione agli assetti tattici e alla gestione dello staff tecnico: la capacità di ruotare i ragazzi e mantenere freschezza fisica è fondamentale in questa fase. L’esperienza accumulata in partite di alto livello servirà anche per i ragazzi delle categorie inferiori quando affronteranno avversari impegnativi nelle prossime giornate.

Primavera 2: classifica e implicazioni

La classifica Primavera 2 vede in testa il Como con 50 punti, seguito da Lecco 49 e Modena 43; LaneRossi Vicenza e Pro Vercelli condividono la sesta posizione con 35 punti. A completare la graduatoria figurano Reggiana 33; Sampdoria, Virtus Entella e Albinoleffe 31; Cittadella 30; SudTirol e Renate 27; Union Brescia 24; Udinese 23; Venezia 22; Padova 15. Questo quadro indica come ogni partita possa influire sul posizionamento finale: la rincorsa alla zona alta della classifica è aperta e ogni turno rappresenta un test per la solidità del gruppo.

Le categorie giovanili: risultati, posizioni e prossimi incontri

Per l’Under 17 la Pro Vercelli tornerà in campo domenica 22 marzo alle 15 in casa contro la Giana Erminio. In classifica guida il Lecco con 60 punti, seguito da Albinoleffe 52; Alcione 41; Renate 39; Pro Patria 36; Pontedera 35; Torres 33; Arezzo 31; Ospitaletto 29; Novara 24; Pro Vercelli 22; Pergolettese 21; Giana Erminio 19; Livorno 15; Bra 12. L’Under 15 scende in campo sempre domenica 22 marzo alle 11 contro la Giana Erminio: qui la graduatoria è capeggiata da Albinoleffe 57, poi Alcione 47 e Pro Vercelli 40, con Arezzo e Renate a 38.

Under 16, Under 14 e Under 13: sintesi

L’Under 16 giocherà domenica 22 marzo alle 15 sul campo della Giana Erminio; la classifica mostra Lecco 38, Albinoleffe 36, Novara e Pro Vercelli 24, con Pro Patria e Giana Erminio a 23. Nell’Under 14 la Pro Vercelli ha ottenuto un netto 5-0 a Bra e sabato 21 marzo alle 17 ospiterà la Juventus: la graduatoria vede Milan 41, Juventus 40 e Inter 37, mentre la Pro Vercelli si trova a 21 punti. Nell’Under 13 i biancocelesti hanno subito un 10-1 in casa della Juventus e domenica 22 marzo alle 15 torneranno ad affrontare la stessa avversaria; qui la classifica vede Milan 42, Juventus 40 e Alcione 36, con la Pro Vercelli in coda a 10 punti.

Notizie collegate: rappresentativa Serie C e attività del Novara

Non mancano aggiornamenti dalla rappresentativa Under 17 di Serie C: a Torino, il 18 marzo 2026, la selezione guidata dal CT Daniele Arrigoni ha vinto 3-0 contro i pari età del Torino, con due gol di Kroni (Arezzo) e la rete finale di Glandarelli (Ternana). I marcatori sono arrivati tutti nella ripresa, con un rigore trasformato da Kroni al 5′ della seconda frazione, il raddoppio allo scadere della mezz’ora e la firma di Glandarelli al 36′ s.t.; la squadra prenderà parte al Torneo Internazionale U17 Maggioni – Righi di Borgaro Torinese dal 2 al 6 aprile.

Infine, dal vicino Novara giungono i risultati del weekend: nelle giornate del 14-15 marzo la Primavera ha battuto il Livorno 2-1 (marcatori Vacca e Bove), mentre nelle amichevoli l’Under 17 ha perso 8-4 contro la Pro Patria, l’Under 16 ha ceduto 5-4 con la Folgore Caratese e l’Under 15 ha vinto 4-0 sempre con la Folgore Caratese. Nei turni precedenti (7-8 marzo) la Primavera aveva perso 0-2 con la Sambenedettese, l’Under 17 aveva battuto la Pro Vercelli 2-1 (Bodnariuk, Possagno) e l’Under 16 aveva perso 5-4 contro la Pro Vercelli (con reti di 2 Viola, Cocciolo e Rosset per i padroni). Questi risultati contribuiscono a delineare un quadro regionale molto competitivo.

Conclusioni e prospettive

Il bilancio complessivo del settore giovanile della Pro Vercelli è fatto di segnali incoraggianti e di sfide aperte: le prossime partite del 21 e 22 marzo saranno fondamentali per le ambizioni delle varie squadre e per l’orientamento delle scelte tecniche del club. Monitorare le classifiche e i progressi individuali rimane essenziale per valutare la crescita dei giocatori e per pianificare la stagione successiva. I risultati registrati, insieme alle performance della rappresentativa e dei club vicini come il Novara, testimoniano un livello giovanile vivace e in continua evoluzione.