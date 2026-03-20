Sitting volley: prima tappa della II Coppa Promozionale a Legnano

Domenica 22 marzo a Legnano tre formazioni si confronteranno nella prima tappa della II Coppa Promozionale di sitting volley: un'occasione di sport e inclusione aperta al pubblico

La città di Legnano si prepara ad accogliere una manifestazione dedicata al sitting volley, disciplina paralimpica che combina tecnica, strategia e valori sociali. Domenica 22 marzo, nella palestra delle scuole medie F. Tosi, andrà in scena la prima tappa della II Coppa Promozionale, un circuito pensato per valorizzare la pratica sul territorio e coinvolgere comunità, club e appassionati.

L’appuntamento inizia alle ore 10.30 e promette una giornata intensa, aperta a chi vuole avvicinarsi a un sport che favorisce l’incontro tra atleti con e senza disabilità.

All’evento prenderanno parte tre squadre: Vomien Legnano Sitting Volley, Chieri ’76 Sitting Volley e Entella Sitting Volley, che offriranno tre confronti equilibrati e spettacolari. Il format della tappa è studiato per garantire ritmo e visibilità a ciascuna formazione, con incontri ravvicinati pensati anche per il pubblico presente in palestra. La giornata non è solo competizione: è soprattutto un’opportunità per comprendere sul campo come il sitting volley promuova coesione e partecipazione, abbattendo pregiudizi e barriere.

Il programma e gli orari

La sequenza delle partite è stata definita per offrire continuità e massimizzare l’interesse degli spettatori. Si parte alle ore 10.30 con la sfida tra Vomien Legnano e Chieri ’76 Sitting Volley, seguita alle ore 12.00 dall’incontro tra Chieri ’76 ed Entella Sitting Volley. La giornata si chiude alle ore 13.30 con la partita tra Vomien Legnano ed Entella. Questo ordine consente alle squadre di avere tempi di recupero adeguati e al pubblico di assistere a tutti i match senza interruzioni prolungate. La location, la palestra F. Tosi, è facilmente raggiungibile e predisposta ad accogliere spettatori e staff tecnico.

Calendario degli incontri

Il calendario sintetizza l’intera tappa e facilita la partecipazione spontanea dei tifosi: ore 10.30 Vomien Legnano vs Chieri ’76 Sitting Volley; ore 12.00 Chieri ’76 vs Entella Sitting Volley; ore 13.30 Vomien Legnano vs Entella Sitting Volley. Ogni match rappresenta una possibilità per le squadre di accumulare esperienza nel contesto competitivo della II Coppa Promozionale, mentre gli organizzatori raccolgono indicazioni utili per le tappe successive.

Il valore sociale dell’evento

Al di là delle classifiche, questa manifestazione sottolinea il ruolo del sitting volley come strumento di inclusione. Per definizione, il sitting volley consente ad atleti con e senza disabilità di competere e allenarsi insieme, uniformando lo spazio di gioco e ponendo l’accento su abilità tecniche e collaborazione. La tappa legnanese è pensata anche per sensibilizzare la comunità locale: scuole, famiglie e associazioni sono invitate a osservare e conoscere uno sport che trasforma la diversità in risorsa condivisa.

Sviluppo della pratica sul territorio

La II Coppa Promozionale ha l’obiettivo dichiarato di diffondere la pratica del sitting volley sul territorio, offrendo occasioni competitive regolari e visibilità alle squadre emergenti. Per i club coinvolti, ogni tappa è un banco di prova per la crescita tecnica e organizzativa; per il pubblico, è l’opportunità di scoprire regole e dinamiche di una disciplina ancora in espansione. L’iniziativa punta a creare reti di collaborazione tra società sportive e istituzioni locali, promuovendo progetti inclusivi e percorsi di formazione.

Partecipare e sostenere gli atleti

La manifestazione è aperta al pubblico e rappresenta un invito a sostenere dal vivo giocatori e squadre. Portare il proprio supporto significa dare valore a un modello sportivo che unisce performance e integrazione. Chi desidera seguire la giornata può recarsi alla palestra delle scuole medie F. Tosi con accesso libero; gli organizzatori raccomandano di arrivare con anticipo per non perdere l’inizio delle ore 10.30. Presente anche lo staff tecnico delle società per informazioni su allenamenti e opportunità di avvicinamento al sitting volley.

In sintesi, domenica 22 marzo Legnano accoglie una tappa che unisce sport e impegno sociale: tre squadre, tre partite e un messaggio chiaro a favore dell’inclusione. La II Coppa Promozionale parte da qui, con l’auspicio che sempre più realtà si avvicinino a un modello di pratica sportiva aperto e condiviso.