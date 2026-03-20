Olimpia Milano a Istanbul: sfida decisiva per la corsa alla post-season

Milano deve strappare una vittoria a Istanbul per mantenere vive le speranze di post-season in EuroLeague

L’Olimpia Milano arriva a Istanbul con la necessità di un risultato che sa tanto di impresa: venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18.45 (ora italiana) l’Armani affronterà il Fenerbahce, detentore del titolo e leader della classifica. La posta in palio è altissima perché la squadra di coach Peppe Poeta ha ormai poche chance di errore nella volata verso la post-season e dovrà misurarsi contro un avversario ricco di talento e continuità.

La sfida è resa ancora più complessa da alcuni elementi di contesto: Milano giocherà cinque delle ultime sette partite di regular season in trasferta, l’andata a Milano fu vinta con autorevolezza dal Fenerbahce e la formazione turca ha rinforzato il proprio roster durante la stagione con giocatori d’esperienza. In questo quadro, ogni dettaglio tattico e ogni assenza possono decidere l’esito del confronto.

Il contesto e le difficoltà del calendario

Analizzando il calendario, la tensione diventa comprensibile: l’EA7 ha davanti una striscia di gare tutt’altro che semplice, con trasferte contro squadre posizionate nelle zone alte della graduatoria come Valencia e Olympiacos, oltre alla trasferta di Istanbul. La classifica attuale lascia pochissimo margine di errore e la concomitanza di scontri diretti con formazioni che lottano per la post-season mette l’Armani nella condizione di dover marcare il passo con continuità.

Calendario nel dettaglio

Nei prossimi impegni Milano affronterà tre delle prime quattro squadre fuori dal proprio campo, con in mezzo i confronti interni e il derby italiano contro la Virtus Bologna e la partita chiave contro il Monaco. Questa sequenza rende ogni trasferta un’opportunità ma anche un rischio: perdere punti significa ridurre sensibilmente le probabilità di approdare ai play-in, mentre raccogliere successi lontano dal Forum può riaprire scenari altrimenti compromessi.

Assenze, arrivi e protagonisti

Il Fenerbahce arriverà privo di Nicolò Melli e Devon Hall per infortunio, ma ha inserito nel corso della stagione elementi come Nando De Colo e Chris Silva, che hanno aggiunto esperienza e soluzioni offensive. Tra gli esterni spiccano Wade Baldwin e Talen Horton-Tucker, quest’ultimo in un periodo di grande forma con numeri impressionanti. Milano dovrà valutare attentamente assetti e rotazioni per limitare le armi principali degli avversari.

Il ritorno di Marko Guduric e il valore delle individualità

Particolarmente sentita sarà la partita per Marko Guduric, reduce da sette stagioni nel Fenerbahce e ora avversario nella città dove ha conquistato il titolo: il fattore emotivo può avere peso in una serata così importante. Per l’Armani saranno determinanti le prestazioni di riferimento e la capacità di distribuire responsabilità offensive senza appesantire i solisti.

Le armi tattiche e le chiavi della partita

Il Fenerbahce si presenta con la fama di migliore difesa della competizione: concede in media 79.2 punti a partita e condiziona le percentuali avversarie, con dati sulle percentuali che mettono in luce la solidità difensiva (numeri come il 51.9% da due e il 31.0% da tre in relazione agli avversari). È una squadra che gioca a ritmi contenuti, segna intorno agli 82.5 punti per gara e sfrutta i cambi difensivi e la fisicità per chiudere gli spazi.

Per ribaltare la logica del pronostico, Milano dovrà imporre il proprio ritmo, utilizzare il tiro da tre (l’Armani registra il 39.5% dall’arco, secondo dato di EuroLeague) e soprattutto evitare di fermare la circolazione di palla contro le rotazioni difensive del Fenerbahce, come sottolineato dallo stesso coach Peppe Poeta. Mantenere equilibrio tra fase offensiva e contenimento fisico sarà fondamentale.

Prospettive e significato della sfida

La partita di Istanbul vale molto più dei singoli punti: è la fotografia della rincorsa di Milano verso la post-season. Una vittoria rilancerebbe le ambizioni e ridarebbe fiducia in vista delle trasferte decisive che seguiranno; una sconfitta invece complicherebbe il cammino e aumenterebbe la pressione sulle gare rimanenti. Il confronto con il detentore del titolo rappresenta il banco di prova più duro per la rosa e per le scelte tecniche.

In chiusura, la sfida del 20 marzo 2026 assume i contorni di un test d’identità: tra tensione del calendario, giocatori chiave e scelte tattiche, l’Olimpia Milano è chiamata a un’impresa che, se centrata, può cambiare il destino europeo della stagione.