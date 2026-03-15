Promozione studenti per Olimpia Milano e guida alla Finale Nazionale Under 19

Informazioni pratiche su come ottenere biglietti scontati per Olimpia Milano con il codice dedicato e panoramica delle Finali Nazionali Under 19 Eccellenza, compresi luoghi, date e streaming

Due appuntamenti con il basket che interessano studenti, famiglie e appassionati: una promozione dedicata agli universitari per una partita dell’Olimpia Milano al Forum di Assago e la programmazione della Finale Nazionale Under 19 Eccellenza che si terrà a Roma.

In questo articolo spiego passo dopo passo come usufruire dello sconto, le limitazioni d’acquisto e fornisco un quadro chiaro della manifestazione giovanile, inclusi sedi, date e modalità di visione.

L’obiettivo è semplice: offrire informazioni pratiche e aggiornate per partecipare dal vivo o seguire le gare in streaming, sottolineando le azioni concrete da compiere per non perdere l’occasione. Troverai inoltre dettagli istituzionali sulla Finale Nazionale Under 19, il programma di apertura e i canali ufficiali di trasmissione.

Promozione CUS Milano per la partita dell’Olimpia Milano

Per gli studenti universitari è attiva una convenzione speciale per il match Olimpia Milano vs Virtus Bologna del 26 marzo 2026, ore 20.30, al Forum di Assago. La tariffa convenzionata prevista per i settori Stage è di 23 euro. La promozione è pensata per agevolare la partecipazione degli studenti allo spettacolo del parquet, offrendo un prezzo dedicato e procedure d’acquisto semplificate.

Come acquistare i biglietti con lo sconto

Per ottenere lo sconto è necessario utilizzare il codice promo OLIMPIA_UNI durante l’acquisto sul sito ufficiale https://tickets.olimpiamilano.com/. Dopo aver scelto la partita, si inserisce il codice nell’apposito campo; quindi bisogna selezionare i settori validi per la promozione e impostare la tariffa su CONVENZIONI. Il sistema offre due modalità di scelta del posto: selezione automatica del posto o scelta manuale e visibilità del posto, entrambe compatibili con la promozione.

Regole e limiti di acquisto

Ogni transazione consente l’acquisto di massimo quattro biglietti per partita, sia online che in sede, e lo stesso limite vale per ogni singolo badge universitario. È possibile acquistare i tagliandi direttamente presso la sede Olimpia in Via Giuseppe di Vittorio 6, Assago mostrando il badge universitario, oppure completare l’operazione online. Una volta effettuata l’acquisto si può stampare il biglietto o esibirlo sullo smartphone all’ingresso.

Finale Nazionale Under 19 Eccellenza: Roma ospita l’ultima fase

La Finale Nazionale Under 19 Eccellenza, intitolata al Trofeo Giancarlo Primo, si svolgerà dal 28 aprile al 4 maggio 2026 a Roma, con la cerimonia inaugurale prevista per il 27 aprile. Gli incontri si terranno al Palaazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro e al PalaLuiss. Per il Settore Giovanile FIP si tratta di una scelta significativa: per la prima volta la città ospita l’ultimo atto che assegna lo scudetto di categoria.

Evento di apertura e protagonisti istituzionali

La cerimonia inaugurale è fissata per il 27 aprile presso l’Aula Chiesa della Luiss (viale Romania 35, ore 17.00) e vedrà la partecipazione del presidente federale Giovanni Petrucci. La conferenza stampa sarà moderata dal giornalista di LA7 Ugo Francica Nava. Questo momento simbolico inaugura una settimana densa di gare e iniziative collaterali che coinvolgeranno atleti, tecnici e dirigenti.

Formato, eventi collaterali e copertura mediatica

La manifestazione organizzata dal Settore Giovanile FIP e dal Comitato Regionale FIP Lazio prevede oltre alle gare ufficiali numerosi eventi di contorno: dal Minibasket al 3×3, sessioni per allenatori, attività per dirigenti e momenti dedicati all’eSports. Tutte le partite delle Finali saranno disponibili in diretta streaming su Twitch e su YouTube Italbasket, con statistiche e play-by-play consultabili gratuitamente sull’app FIP STATS.

Perché partecipare o seguire online

Partecipare dal vivo offre l’opportunità di vedere giovani talenti in ascesa e vivere l’atmosfera competitiva delle fasi decisive; seguire in streaming consente invece di non perdere nulla, grazie a telecronache e statistiche in tempo reale. Se sei studente, ricorda il codice OLIMPIA_UNI per la partita del 26 marzo 2026; se segui il movimento giovanile, programma il tuo calendario per la settimana romana dal 28 aprile al 4 maggio 2026.

In sintesi: sfrutta la promozione dedicata per assistere a una partita di alto profilo, e annota date e canali ufficiali per non perdere la Finale Nazionale Under 19 Eccellenza. Entrambe le iniziative rappresentano occasioni valide per avvicinarsi al mondo del basket, dal grande spettacolo della Serie A alle promesse del futuro.