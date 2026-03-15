Brescia fermato dall’Alcione: scrutinio sull’attacco dopo lo 0-0

Brescia pareggia 0-0 a Sesto San Giovanni; la retroguardia tiene per la seconda partita consecutiva, mentre l'attacco non trova la via del gol da 299 minuti

Il Brescia torna da Sesto San Giovanni con un pareggio senza reti che lascia sensazioni contrastanti. Sul campo dell’Alcione è finita 0-0: un risultato che conserva punti preziosi in classifica ma mette sotto i riflettori il reparto offensivo della squadra.

La partita ha confermato alcuni punti di forza della formazione di Eugenio Corini, insieme a criticità che richiedono attenzione immediata.

Il quadro numerico non è banale: i biancazzurri salgono a quota 58 e mantengono un margine temporaneo sulla diretta inseguitrice, ma l’assenza di gol prosegue da 299 minuti. L’ultimo centro era stato firmato da Denis Cazzadori nella vittoria per 3-1 sul Lecco del 28 febbraio. In questa situazione si intrecciano scelte tattiche, assenze e gestione del gruppo.

Come è andata la gara

Al Breda di Sesto San Giovanni il match si è sviluppato su ritmi contenuti: l’Alcione, schierato con un 4-3-1-2, ha puntato sul controllo territoriale e sul contenimento, mentre il Brescia ha confermato il suo abituale 3-5-2, cercando di sfruttare le fasce. Nonostante alcuni spunti iniziali dei lombardi, la manovra offensiva è risultata spesso prevedibile e facile da arginare per la difesa di casa.

Fatti salienti e movimenti chiave

La partita ha visto poche azioni nitide: il Brescia è andato vicino al vantaggio nei primi minuti con Valente, ma il portiere avversario ha negato il gol. Nel corso dell’incontro sono stati effettuati cambi da entrambe le panchine per dare vivacità: tra gli interventi più significativi, Cusatis ha inserito forze fresche per l’Alcione, mentre Corini ha provato a rinforzare l’attacco con sostituzioni offensive. L’arbitro Cerbasi di Arezzo ha estratto alcuni cartellini gialli, segnalando l’intensità degli scontri in mezzo al campo.

Difesa solida, attacco in difficoltà

Dal punto di vista difensivo il Brescia può sorridere: per la seconda partita consecutiva la retroguardia termina la gara senza subire reti, elemento che sottolinea una certa compattezza e un buon lavoro collettivo in fase di non possesso. Il clean sheet (termine spesso usato per indicare la porta inviolata) è un risultato che dà fiducia al reparto arretrato, ma non risolve i problemi in avanti.

La questione dei minuti senza gol

Il dato più allarmante riguarda l’assenza di reti: sono trascorsi 299 minuti dall’ultima marcatura, firmata da Denis Cazzadori contro il Lecco. Per una squadra che ambisce a consolidare il secondo posto, questo periodo di digiuno offensivo rappresenta un rischio. Il problema non è solo la finalizzazione: spesso il gioco d’attacco è apparso lento e prevedibile, senza la necessaria pressione sulle linee avversarie per creare spazi.

Contesto di classifica e programma

Il pareggio consente comunque al Brescia di mantenere una posizione di vantaggio: con 58 punti la squadra allunga temporaneamente su Trento, ora a -4, che domani alle 17.30 sarà ospite dell’Ospitaletto. Dietro i punti possono però ridursi rapidamente: Lecco e Renate, rispettivamente a -5 e -6, hanno partite in programma che potrebbero modificare la situazione di vertice.

Il calendario non concede pause: il prossimo impegno casalingo vedrà il Brescia ospitare proprio l’Ospitaletto allo stadio Rigamonti nel derby in programma sabato 21 marzo alle 14.30. Sarà un’occasione per provare a ritrovare il passo offensivo e recuperare fiducia davanti ai propri tifosi.

Formazioni, assenze e riflessioni tecniche

Le scelte iniziali hanno visto l’Alcione con Agazzi tra i pali e una difesa a quattro, mentre il Brescia è partito con Gori in porta e la linea a tre davanti a lui. Le panchine sono state sfruttate per cercare soluzioni offensive nella ripresa. Tra le note importanti del periodo ci sono alcune assenze per il Brescia: De Francesco, Guglielmotti, Mercati, Pasini, Vido, Zennaro, Crespi e Di Molfetta erano indisponibili; inoltre, Moretti è out per una distorsione al ginocchio destro rimediata in allenamento, elemento che ha ridotto le opzioni difensive della rosa.

Dal punto di vista tecnico il mister dovrà lavorare su vari aspetti: aumentare la velocità di gioco, variare gli schemi offensivi e stimolare i movimenti dei due attaccanti per creare superiorità nelle zone decisive. La solidità dietro resta un punto fermo, ma per trasformare i pareggi in vittorie serve ritrovare il gol e una maggiore incisività nel traffico di area.

Conclusione

Lo 0-0 con l’Alcione consegna al Brescia un punto utile ma inquietante: la difesa continua a rispondere presente, mentre l’attacco rimane in una fase di secca prolungata. La classifica sorride per ora, ma il calendario e le assenze impongono una riflessione rapida per correggere gli equilibri. Il prossimo impegno contro l’Ospitaletto sarà un test per verificare se la squadra saprà ritrovare la concretezza sotto porta.