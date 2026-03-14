Olimpia Milano supera il Maccabi 96-87: Nebo mvp e chiusura decisiva

Nebo protagonista con una doppia-doppia, Shields e LeDay incisivi: Milano vince 96-87 e resta attaccata alla zona play-in

All’Allianz Cloud l’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Maccabi Tel Aviv, imponendosi 96-87 in un confronto che ha oscillato più volte di ritmo. La squadra guidata da Peppe Poeta ha mostrato luci e ombre, ma ha saputo trovare le giocate chiave nei momenti decisivi, consolidando così la propria posizione in chiave play-in per l’Eurolega.

Il successo è arrivato grazie a una prestazione collettiva sostenuta dallo strapotere fisico di Josh Nebo e dalla precisione dall’arco di Shavon Shields. Nonostante alcune fasi in cui la difesa ha concesso troppo spazio, Milano ha saputo ricompattarsi nei momenti cruciali e gestire il finale con freddezza, ottenendo il secondo successo consecutivo in Eurolega.

La dinamica del match: alti e bassi in tre atti

La partita è iniziata con un botta e risposta acceso: il primo periodo si è chiuso con un episodio clamoroso, una tripla dalla lunga distanza di Tamir Blatt a metà campo che ha mandato il Maccabi avanti 26-25. Nel secondo quarto l’EA7 ha alzato il livello offensivo e difensivo, riuscendo a scavare un vantaggio che ha toccato anche i 12 punti grazie alle soluzioni in area di Nebo e alle incursioni dei tiratori come Bolmaro e LeDay. Questa fase è stata la chiave per poter affrontare la ripresa con margine di sicurezza.

La reazione degli ospiti e il controparziale

Nel corso della ripresa il match ha avuto oscillazioni pronunciate: il Maccabi ha approfittato delle palle perse di Milano e di singole giocate di Walker e Brissett per riavvicinarsi, arrivando fino al -6. Tuttavia la squadra di Poeta ha saputo mantenere lucidità e trovare risposte importanti, sia con azioni difensive che con canestri pesanti dall’esterno, interrompendo la rimonta ospite prima dell’ultimo quarto.

I protagonisti della serata

Il giocatore determinante è stato Josh Nebo, nominato MVP della gara grazie a una doppia-doppia da 19 punti e 10 rimbalzi, accompagnata da 2 stoppate decisive. La sua presenza sotto canestro ha dato volume d’attacco e controllo difensivo, permettendo a Milano di sopperire ad alcuni blackout difensivi. Accanto a lui, Shavon Shields ha tirato con grande efficacia dall’arco, realizzando 17 punti con un ottimo 5/9 da tre, mentre Blake LeDay ha contribuito con 15 punti fornendo esperienza e intensità.

Altri contributi e primati

Questa vittoria ha visto anche i contributi di Quinn Ellis (12 punti) e Marko Guduric, autore di 11 punti e del traguardo personale dei 3.000 punti in Eurolega. Sul fronte israeliano, Lonnie Walker IV ha chiuso con 16 punti, mentre JaKarr Brissett ha aggiunto 10 punti e 12 rimbalzi mostrando aggressività sotto i tabelloni. I numeri testimoniano come la gara sia stata decisa da singole giocate chiave e dal controllo dei rimbalzi offensivi e difensivi.

La gestione del finale: blocchi, liberi e triple decisive

Nella fase conclusiva la partita è rimasta in bilico fino alle azioni decisive: con il punteggio sul 84-80, Nebo è stato autore di una stoppata fondamentale e di due liberi che hanno spezzato il parziale avversario. Successivamente Shields ha infilato due triple consecutive che hanno permesso a Milano di portarsi sul 92-82, scavando un solco che ha condannato il Maccabi alla resa. Un rimbalzo offensivo di Bolmaro negli istanti finali ha inoltre garantito un possesso extra che si è rivelato strategico per amministrare il vantaggio fino al suono della sirena.

Implicazioni in classifica e calendario

Con questo successo l’Olimpia Milano sale a un record di 16-15, restando vicina alla zona play-in e inseguendo squadre come Dubai (16-14) e il terzetto formato da Barcellona, Monaco e Zalgiris (17-14). La vittoria ha quindi valore sia in termini di fiducia sia in prospettiva di qualificazione alla fase successiva della competizione continentale.

Milano non si ferma e si prepara ad affrontare un altro impegno importante: la squadra sarà di scena domenica sera contro la Virtus Bologna in Serie A, con la palla a due prevista alle ore 20 e la diretta su Sky Sport Basket. Questa doppia sfida tra campionato ed Eurolega mette in evidenza la necessità di continuità e gestione del minutaggio per mantenere la squadra in corsa su due fronti.