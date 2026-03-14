Alcione Milano-Union Brescia 0-0: pareggio e preoccupazioni per i biancazzurri

Un pareggio senza reti che lascia più dubbi che certezze: Brescia fatica a segnare, l'Alcione si difende con ordine e emergono questioni tattiche e fisiche

Lo scontro tra Alcione Milano e Union Brescia si è chiuso sullo 0-0, risultato che riassume una gara tatticamente bloccata e, per gli ospiti, preoccupazioni crescenti in zona offensiva. La partita disputata allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni ha visto i padroni di casa ben organizzati, mentre il Brescia ha pagato l’assenza di concretezza sottoporta e qualche problema fisico.

Il pareggio, oltre a lasciare invariato lo score, conferma il momento difficile dei biancazzurri: tre gare consecutive senza segnare e un digiuno da gol che pesa sulla fiducia del gruppo. L’incontro è stato condizionato da sostituzioni forzate e da un’inerzia che, dopo una prima fase favorevole agli ospiti, non si è più ribaltata.

Il racconto della gara

Il Brescia ha iniziato la partita con atteggiamento propositivo e le prime occasioni sono arrivate presto: al 2′ Valente ha provato una conclusione da dentro l’area che il portiere dell’Alcione, Agazzi, ha deviato in angolo. Quell’avvio promettente però non si è trasformato in vantaggio. L’Alcione ha resistito, sfruttando una compattezza difensiva che ha limitato gli spazi e le combinazioni della manovra ospite.

Fasi decisive e cambi

Nel corso del primo tempo i padroni di casa hanno perso per infortunio il centravanti Morselli, costringendo l’allenatore Cusatis a un cambio anticipato. Nella ripresa anche il Brescia ha dovuto rinunciare a Valente per un problema muscolare, inserendo Cisco. Sul finale Corini ha provato a cambiare la fisionomia con gli ingressi di Maistrello e Spagnoli, ma la sterile ricerca del gol si è risolta in cross verso l’area senza occasioni nitide.

Tattica, errori e segnali preoccupanti

Dal punto di vista tattico il Brescia ha alternato il modulo e provato a premere alto, ma ha perso fluidità nella costruzione del gioco. L’Alcione ha compattato il centrocampo e ridotto i corridoi, costringendo gli attaccanti ospiti a giocate individuali o a lanci lunghi facilmente gestibili dai difensori locali. La mancanza di incisività è emersa soprattutto nell’ultimo terzo di campo, dove le conclusioni sono state poche e spesso mal calibrate.

Le cifre e qualche dettaglio

Il tabellino racconta una partita con poche opportunità: angoli 3-2 a favore dell’Alcione, ammonizioni distribuite tra le due squadre e un recupero minimo. L’arbitro Cerbasi di Arezzo ha diretto la gara con alcuni gialli comminati sia ai padroni di casa che agli ospiti. Sul fronte numerico, per il Brescia pesa il conteggio dei minuti senza gol: il club ha allungato il suo periodo a secco a diversi minuti, cifra che evidenzia come la prolificità offensiva sia diventata un problema reale.

Impatto sul campionato e riflessioni

Dal punto di vista della classifica, l’Union Brescia resta in posizione di vertice ma con margini che si assottigliano, mentre l’Alcione si conferma squadra ostica in zona playoff. La sconfitta mancata dagli ospiti ha però un sapore amaro: se la squadra non trova soluzioni rapide per ritrovare gol e continuità, la seconda posizione potrebbe essere messa in discussione nelle giornate successive. Inoltre, il risultato apre la porta a scenari esterni importanti: una vittoria del Vicenza potrebbe sancire la promozione diretta, condizionando il destino del girone.

Prospettive immediate

In termini pratici il Brescia dovrà lavorare su finalizzazione, gestione degli infortuni e adattamenti tattici per recuperare lucidità. L’allenatore Corini avrà bisogno di soluzioni per rendere più incisivo l’attacco e per recuperare calciatori importanti. Dall’altra parte, l’Alcione potrà contare sulla fiducia di aver ottenuto un punto contro una formazione di rango, con la consapevolezza che difendere con ordine può essere un’arma decisiva.

Considerazioni finali

Il 0-0 tra Alcione Milano e Union Brescia è stato il frutto di una partita combattuta ma povera sotto l’aspetto realizzativo. Per il Brescia la priorità è ritrovare efficacia offensiva e risolvere i problemi fisici che hanno influito sulle scelte di formazione; per l’Alcione invece il pareggio rappresenta una conferma del percorso positivo, grazie a un’organizzazione collettiva solida. Entrambe le squadre escono con spunti su cui lavorare in vista delle prossime uscite.