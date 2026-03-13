Derby: Cantù lotta fino all’ultimo ma cede a Olimpia Milano

Derby deciso sul finale e commenti a caldo: Cantù esce a testa alta nonostante la sconfitta di misura contro Olimpia Milano

Dopo l’interruzione dovuta alle nazionali e alla Coppa Italia, la Pallacanestro Cantù ha riassaporato il ritmo del campionato con un appuntamento atteso: il derby contro Olimpia Milano. Quel confronto all’Allianz Cloud ha messo in mostra la distanza tra esperienza e audacia, con i brianzoli capaci di competere per l’intera durata della partita ma alla fine sconfitti per 86-88.

Le dichiarazioni del coach evidenziavano la necessità di una prestazione fisica e mentale superiore per impattare l’incontro; questa idea ha guidato l’approccio della squadra in campo e ha reso la sfida uno spartiacque per il prosieguo del campionato.

La partita ha lasciato sensazioni miste: da un lato il rammarico per un risultato sfuggito di un soffio, dall’altro la consapevolezza di una prestazione che può servire da base per recuperare terreno. Il tecnico ha elogiato i suoi atleti per l’impegno mostrato, ma non ha nascosto il dispiacere per le occasioni mancate. Il dato dalla lunetta, con soli 10 liberi realizzati su 21 tentati, è emerso come elemento decisivo in un match terminato con due punti di scarto. In classifica la squadra resta in posizione difficile con 10 punti, mentre il prossimo appuntamento casalingo è fissato per domenica 15 marzo alle 17.30 al PalaDesio contro Napoli.

Analisi della partita

Il derby è stato caratterizzato da un ritmo elevato e da un confronto fisico continuo: Olimpia Milano ha fatto valere esperienza e profondità del roster, mentre la formazione canturina ha risposto con intensità e organizzazione difensiva. In molte fasi la differenza l’hanno fatta i dettagli: la capacità di chiudere i possessi, la scelta delle soluzioni offensive e la precisione ai tiri liberi. Il tecnico di Cantù aveva sottolineato la necessità di “avere la capacità di impattare la gara dal punto di vista fisico”, un concetto che si è tradotto in lotta sotto le plance e pressioni su ogni possesso. L’andamento dimostra come, in gare ravvicinate e contro avversarie di alto livello, siano i margini minimi a determinare l’esito.

Aspetti tecnici decisivi

Tra i fattori che hanno inciso maggiormente sul risultato spicca la percentuale ai liberi: realizzare solamente 10 su 21 tiri dal perimetro dei liberi ha ridotto la capacità di Cantù di capitalizzare i momenti favorevoli. A questo si è aggiunta la difficoltà nel gestire l’esperienza dei biancorossi nelle fasi calde, quando la lucidità e il cinismo diventano determinanti. L’avversario ha inoltre mostrato una taglia fisica consistente in tutti i ruoli, elemento sottolineato all’avvio del confronto come possibile chiave tattica. La partita ha messo in evidenza come il lavoro sui fondamentali e sulla gestione dei possessi sia ancora la strada principale per migliorare i risultati futuri.

Impatto psicologico e strategico

Sul piano psicologico, la prestazione contro una squadra di vertice può diventare un punto di svolta: la squadra ha dimostrato di poter reggere il confronto per quaranta minuti e di avere idee chiare nel metodo di gioco. Il coach ha ricordato che, oltre alla preparazione fisica, servirà qualcosa di speciale per ribaltare risultati di questo tipo, ma ha anche evidenziato come la motivazione, contro avversari che giocano in Eurolega e hanno vinto la Coppa Italia, nasca in modo naturale. Per il prosieguo il compito è trasformare la buona intensità mostrata in concretezza nelle azioni decisive e in continuità di rendimento lungo le settimane successive.

Prospettive immediate

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: domenica 15 marzo al PalaDesio Cantù ospiterà Napoli alle 17.30, un’opportunità per tornare a muovere la classifica e per testare miglioramenti pratici come la gestione dei liberi e la lucidità negli ultimi minuti. La posizione in campionato, con 10 punti e qualche passo indietro rispetto ai piani iniziali, richiede risposte concrete e rapide; il percorso passa per l’intensità difensiva, la rotazione delle energie e la capacità di sfruttare il fattore campo. Da parte del gruppo c’è la volontà di crescere partita dopo partita e di trasformare il rammarico odierno in stimolo per il futuro.

In chiusura, pur nella delusione per il risultato, emergono segnali positivi: la squadra ha giocato una gara di alto impegno contro una formazione esperta, il tecnico ha sottolineato i progressi e ha elogiato i suoi giocatori per l’atteggiamento mostrato. Resta il lavoro da fare sui dettagli decisivi come la percentuale ai liberi e la gestione dei possessi finali, ma la fiducia del gruppo e l’appoggio del pubblico del PalaDesio potranno diventare elementi chiave per trasformare le prestazioni in risultati già dalla sfida contro Napoli.