Arezzo sorprende Olimpia Milano: vittoria storica per l’Under 17 a palasport Estra

Scuola Basket Arezzo ottiene una vittoria storica sull'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano nella fase interregionale Under 17 Eccellenza, grazie a una prestazione corale e a una giocata finale decisiva

La Scuola Basket Arezzo ha colto un risultato che resterà negli annali: nel cuore della fase interregionale dell’Under 17 Eccellenza gli amaranto hanno superato l’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano con il punteggio di 98-96. La partita, giocata al Palasport Estra, è stata caratterizzata da un ritmo serrato fin dai primi possessi e da un pubblico numeroso che ha sostenuto la squadra locale con intensità rara per una gara giovanile.

Prima del via il presidente della società, Mauro Castelli, ha voluto celebrare un episodio di sportività e storia consegnando a Michele Catalani, allenatore di Milano, una targa che ricorda i suoi inizi ad Arezzo. Questo gesto ha aggiunto un tono speciale a una serata già densa di significati per entrambe le squadre.

La partita: ritmo, vantaggio e resistenza

Gli amaranto hanno imposto un passo incalzante sin dai primi minuti, riuscendo a costruire, nel corso dell’incontro, un vantaggio che ha toccato le 18 lunghezze. Milano ha tentato più volte la rimonta affidandosi ai suoi tiratori, ma Arezzo ha saputo resistere conservando lucidità nei momenti caldi. La giocata decisiva è arrivata su un canestro di Risaliti, che ha ribaltato l’inerzia e ha dato l’ultimo, fondamentale vantaggio agli amaranto.

Protagonisti e numeri

La vittoria è stata collettiva: tra i marcatori per la SBA si segnalano Bettini con 21 punti, Marcantoni con 29 e Risaliti con 25; contributi importanti sono arrivati anche da Capodagli (12) e altri compagni come Contu, Allegretti e Pasqui. Per l’EA7 Emporio Armani Campaore è stato il miglior realizzatore con 30 punti, seguito da Sguazzin con 16 e Lasalandra con 13. L’equilibrio statistico riflette la tensione della gara e la capacità delle due formazioni di rispondere colpo su colpo.

Il valore della squadra e il commento della panchina

Coach Elena Vezzosi ha sottolineato il carattere mostrato dai suoi ragazzi, osservando come il gruppo abbia messo il cuore al di sopra di fattori fisici e individuali. Ha elogiato la capacità di mantenere lucidità nelle azioni decisive, un aspetto che in passato era mancato, e ha ricordato l’importanza di restare con i piedi per terra: la stagione è lunga e la fase interregionale non concede pause.

Il messaggio per il prosieguo

La guida tecnica ha richiamato lo spogliatoio all’umiltà e alla continuità negli allenamenti, evidenziando che la prestazione di una serata non annulla il lavoro quotidiano. La squadra dovrà ora affrontare la trasferta contro Orange1 Bassano prevista per il 15 marzo 2026 ore 17, impegno che rappresenta un banco di prova immediato nel calendario interregionale.

Contesto della competizione e implicazioni

La fase interregionale dell’Under 17 Eccellenza si articola in otto gironi da sei squadre ciascuno; la fase è iniziata il 1 marzo e si concluderà entro il 3 maggio. Le prime classificate di ogni girone otterranno l’accesso diretto alla finale nazionale, in programma dal 18 al 24 maggio, mentre le seconde, terze e quarte disputeranno gli spareggi in campo neutro il 9 e 10 maggio per contendersi le restanti otto posizioni utili per la finale. Queste regole evidenziano quanto ogni punto e ogni partita siano preziosi per il percorso di qualifica.

Nel girone C, che comprende squadre di primo piano come Olimpia Milano e Virtus Bologna, la classifica dopo le prime giornate mostra Scuola Basket Arezzo al comando a quota 4 punti, con Orange1, Olimpia Milan, Virtus e Pistoia a breve distanza e Azzurra Trieste in difficoltà. Il calendario continuerà serrato e ogni trasferta sarà determinante per la definizione delle posizioni di vertice.

Significato per la città e prospettive

Oltre al valore sportivo, la serata ha rappresentato un momento di orgoglio per la comunità aretina: il Palasport Estra ha registrato un’affluenza record per una partita giovanile, dimostrando quanto il territorio sappia unirsi attorno a progetti di talento e formazione. Questo successo alimenta fiducia e attesa per il prosieguo del cammino nella fase interregionale, ma conferma anche la necessità di mantenere equilibrio e impegno per trasformare l’entusiasmo in risultati concreti.

La partita contro l’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano resterà nella memoria per la qualità dell’approccio tattico, la risposta collettiva e l’epilogo punto a punto: ingredienti che fanno del basket giovanile un laboratorio essenziale per la crescita tecnica e umana dei protagonisti.