Alcione-Union Brescia: formazioni, biglietti e dove vederla

Anteprima compatta con focus su difese, problemi d'attacco e modalità d'acquisto dei biglietti

La sfida tra Alcione e Union Brescia è l’anticipo della trentaduesima giornata del campionato e si giocherà venerdì 13 marzo alle ore 20:30 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Questo incontro mette di fronte due realtà con obiettivi diversi: l’Alcione è solida in difesa, mentre la squadra guidata da Corini deve affrontare un periodo di difficoltà realizzativa.

La partita sarà visibile su SKY e in streaming su NOW, con la copertura pre e post partita prevista dalle testate locali.

L’approccio delle due squadre offre spunti tattici e pratici per i tifosi: da un lato la compattezza difensiva di Sesto San Giovanni, dall’altro i problemi offensivi di Brescia che non segna da diversi minuti di gioco. Per i sostenitori che intendono seguire la partita allo stadio è importante conoscere le modalità di acquisto dei biglietti, i settori disponibili e le regole per il settore ospiti.

La situazione sul campo

In vista della sfida, l’Alcione viene descritta come la formazione con la migliore protezione della porta nel girone: ha concesso solo 19 gol e può contare su un portiere di esperienza. Il dato sui clean sheet è significativo: il numero di partite senza subire gol per Agazzi è pari a 14 su 31, lo stesso conteggio registrato da Gori tra i pali dell’Union Brescia. Dall’altra parte, la squadra di Corini ha raccolto un solo punto nelle ultime due uscite e attraversa una fase in cui fatica a segnare: sono trascorsi 209 minuti dall’ultimo gol siglato da Cazzadori nella vittoria per 3-1 contro il Lecco.

I punti di forza dell’Alcione

L’identità dell’Alcione è costruita sulla solidità difensiva e sulla compattezza collettiva. Il modulo ipotizzato è il 4-3-2-1 con uomini chiave come Agazzi tra i pali e una linea difensiva ordinata composta da Pirola, Ciappellano, Miculi e Scuderi. La continuità di risultati è testimoniata dalla serie di sette partite senza sconfitte, anche se le ultime tre si sono chiuse in pareggio; questo fa intendere una squadra difficile da bucare ma non sempre decisiva in fase offensiva. L’allenatore Cusatis punta sulla disciplina tattica e sulla capacità di ripartire quando possibile.

Le difficoltà e le scelte dell’Union Brescia

L’Union Brescia arriva con qualche problema di formazione: sono infortunati Crespi e Di Molfetta, mentre Maistrello e Spagnoli hanno lavorato con il gruppo ma non hanno ancora minutaggio recente. Per questo motivo non è da escludere che Corini conceda una maglia da titolare a Valente. Il modulo probabile è un 3-5-2 volto a controllare il centrocampo e a creare linee di passaggio per gli attaccanti: in avanti potrebbero agire Cazzadori e Valente, con una batteria di centrocampisti chiamata a sovrapporsi e coprire le fasce.

Problemi di finalizzazione

La sterilità offensiva è il nodo principale per Brescia: non segnare per oltre tre quarti d’ora di gioco cambia l’approccio mentale della squadra e influisce sulle scelte tattiche. Corini dovrà valutare la tenuta fisica e la capacità di incidere dei suoi attaccanti, bilanciando la necessità di trovare il gol con la protezione di una retroguardia che, nonostante alcune performance positive, può essere esposta in caso di troppa spinta offensiva.

Probabili formazioni

La lista dei giocatori attesi al via, pur senza pretese di certezza assoluta, dà l’idea delle scelte: per l’Alcione il 4-3-2-1 con Agazzi; Pirola, Ciappellano, Miculi, Scuderi in difesa; Invernizzi, Lanzi e Bright a centrocampo; Tordini, Pitou e Morselli nel reparto avanzato. Nell’Union Brescia, il 3-5-2 potrebbe schierare Gori in porta; Rizzo, Sorensen e Silvestri in difesa; De Maria, Balestrero, Fogliata, Lamesta e Marras a centrocampo; Cazzadori e Valente in attacco. Gli allenatori Cusatis e Corini potrebbero apportare aggiustamenti all’ultimo minuto a seconda delle condizioni fisiche dei singoli.

Biglietti, accesso e trasmissione

Per chi vuole assistere alla gara allo stadio, la vendita dei biglietti è attiva sul circuito Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e, secondo le indicazioni della Questura, anche alla biglietteria dello stadio il giorno della partita. Lo stadio si trova in via XX Settembre, 190 a Sesto San Giovanni (MI). I prezzi ufficiali per i settori sono: Tribuna Laterale Est/Ovest Intero 15€ – Ridotto 7€ (Over 65) – Ridotto 5€ (Under 14); Tribuna Centrale Est/Ovest Intero 18€ – Ridotto 9€ (Over 65) – Ridotto 5€ (Under 14); Tribuna Centralissima 28€; Tribuna Hospitality 40€. Il settore ospiti per i residenti in provincia di Brescia ha prezzo intero di 10€ e la prevendita chiude giovedì 12 marzo alle ore 19:00. Alle tariffe vanno aggiunti eventuali diritti di prevendita e commissioni del circuito.

Accrediti e consigli pratici

Le richieste di accredito devono essere inviate esclusivamente alla mail biglietteria@alcionemilano1952.it entro e non oltre le 24 ore antecedenti la gara. Si consiglia ai tifosi di procurarsi il tagliando in anticipo per evitare code alla biglietteria e di consultare i punti vendita Vivaticket sul territorio nazionale per conoscere il punto più comodo. Chi non potrà essere allo stadio potrà seguire la partita in diretta su SKY e su NOW, mentre le cronache locali offriranno pre-gara, diretta testuale e pagelle al termine dell’incontro.