Promozioni biglietti Olimpia Milano e risultati del weekend per il CUS Milano

Accesso agevolato alle partite di Olimpia Milano con istruzioni pratiche per l'acquisto e riepilogo dei risultati del CUS Milano nel weekend del 7–8 marzo

Il CUS Milano rende più semplice per gli studenti universitari vivere il grande basket: per le partite casalinghe di marzo di Olimpia Milano è disponibile una promozione riservata agli universitari che riduce il prezzo del biglietto. Le gare si svolgeranno all’Allianz Cloud di Piazza Carlo Stuparich, facilmente raggiungibile dalla fermata Lotto M1, e rappresentano un’opportunità per partecipare a due serate di alto livello a tariffa agevolata.

Parallelamente all’iniziativa sui biglietti, il fine settimana sportivo del CUS Milano (7–8 marzo) ha consegnato risultati significativi in diverse discipline: dalla canoa al duathlon fino alla palla ovale, i nostri atleti hanno conquistato piazzamenti importanti. Nei paragrafi che seguono troverai i dettagli pratici per l’acquisto dei biglietti e un resoconto sintetico delle performance sportive.

Come ottenere i biglietti agevolati

La promozione dedicata agli studenti prevede una tariffa convenzionata di 12 euro per i settori Stage. Per usufruire dello sconto è necessario utilizzare il codice promozionale OLIMPIA_UNI al momento dell’acquisto sul sito ufficiale dei biglietti https://tickets.olimpiamilano.com/. L’offerta è pensata per facilitare l’accesso degli studenti, ma è soggetta a limitazioni quantitative: ogni transazione ammette un massimo di quattro biglietti acquistabili con un singolo badge universitario o tramite il codice online.

Procedura di acquisto

Per attivare lo sconto seleziona la partita desiderata sul portale di vendita, inserisci il codice OLIMPIA_UNI durante il checkout e scegli i settori in cui la promozione è valida. Sono disponibili due modalità di selezione posti: “SELEZIONE AUTOMATICA DEL POSTO” o “SCELTA MANUALE E VISIBILITA’ DEL POSTO”. È inoltre possibile recarsi di persona presso la sede di Olimpia in Via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago per acquistare i biglietti mostrando il proprio badge universitario. Al termine della procedura il biglietto può essere stampato oppure esibito direttamente sullo smartphone.

Calendario delle partite di marzo

Le due date di marzo interessate dalla promozione sono fissate con orario serale e vedono l’Olimpia Milano affrontare avversari storici e internazionali: il 9 marzo 2026 alle 20:30 contro Cantù e il 13 marzo 2026 alle 20:30 contro Maccabi. Entrambi gli incontri si disputeranno all’Allianz Cloud, e la tariffa riservata agli studenti per i settori Stage è confermata a 12 euro per biglietto. Ricorda che il numero massimo acquistabile rimane di quattro biglietti per singolo badge, quindi pianifica l’acquisto in anticipo per non perdere la promozione.

I risultati del weekend per il CUS Milano

Il fine settimana del 7–8 marzo è stato particolarmente intenso per le squadre del CUS Milano, che hanno gareggiato in diverse competizioni con risultati di rilievo. Nel Campionato Lombardo Fondo & Canoagiovani svoltosi a Mantova (8 marzo 2026) la società organizzatrice ha registrato la partecipazione di 223 atleti provenienti da 23 società, e il CUS Milano si è presentato con tre atleti in acqua, raccogliendo tre primi posti nelle rispettive categorie.

Canoa: prime posizioni e tempi

Nella prova di fondo K1 5000 m il Master F ha visto la vittoria di Marco Vadori (1963) con il tempo di 25’19″11; nel K1 5000 m Master G primo posto per Angelo Ravanini (1960) in 25’26″32; infine nel C1 5000 m Master D si è imposto Claudio Tagli (1976) in 29’32″09. Questi risultati sottolineano la competitività del settore canoa del CUS, capace di emergere anche in manifestazioni regionali con ampia partecipazione.

Duathlon e rugby: medaglie e incontri

Ai Campionati italiani di Duathlon Cross spicca l’oro nelle assolute donne per Noemi Boggiato; tra gli assoluti uomini Alberto Ferrero si è piazzato all’ottavo posto. Nella categoria junior uomini Sebastiano Margaria ha conquistato l’argento mentre Daniele Pizzorni ha ottenuto il bronzo; tra le Youth B donne bronzo per Lara Ludovisi. Sul fronte della palla ovale, nel campionato di Serie B maschile il risultato registrato è CUS Milano Rugby 21 – 31 Ivrea Rugby, a testimonianza dell’impegno costante della squadra anche fuori casa.