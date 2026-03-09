Milan batte l’Inter 1-0: Estupiñán decide il derby e accorcia la classifica

Il Milan ottiene un successo di misura nel derby grazie a Pervis Estupiñán, mentre l'Inter allunga la serie senza vittorie nella stracittadina cittadina

Il derby della Madonnina ha regalato emozioni contenute ma decisive: un singolo episodio ha definito il risultato e ha imposto nuovamente il Milan in carreggiata nella lotta di vertice. Con la rete di Pervis Estupiñán la squadra rossonera ha ottenuto un 1-0 che vale molto più dei tre punti sul tabellone, riducendo il divario dalla vetta e riaccendendo aspettative tra i tifosi.

Dal lato nerazzurro l’esito pesa per il morale: l’Inter resta infatti senza successi nel derby da sette confronti, un dato che sottolinea il momento complesso nella stracittadina. Sul piano tecnico la partita è stata caratterizzata da spunti repentini, occasioni non sfruttate e una prova difensiva dello Schieramento milanista che ha saputo arginare le folate avversarie.

La sintesi della partita

La contesa è iniziata con un Milan particolarmente propositivo: i rossoneri hanno cercato subito di prendere l’iniziativa, costruendo le prime trame offensive e sfiorando il vantaggio nelle fasi iniziali. Un tiro di Luka Modric, vicino al gol, non ha trovato lo specchio per pochissimo, segnando comunque la tendenza della serata: pressione alta e ricerca del guizzo da parte dei padroni di casa.

Le occasioni e il momento chiave

L’Inter, dopo un primo periodo di adattamento, ha provato a riequilibrare il possesso palla e a creare pericoli: la miglior chance nerazzurra è nata da un’azione di Henrikh Mkhitaryan, che però ha fallito una solida opportunità davanti al portiere avversario. La mancata realizzazione è stata fatale perché poco dopo è arrivata la giocata decisiva di Estupiñán, che ha sbloccato l’incontro con una rete che ha cambiato l’inerzia e obbligato l’Inter a rincorrere.

Analisi tattica

Il successo del Milan è il risultato di scelte precise sul piano tattico: la squadra ha saputo alternare fasi di possesso costruito a momenti di pressing mirato per interrompere le transizioni nerazzurre. La difesa rossonera, compatta e attenta, ha limitato i principali riferimenti offensivi dell’Inter, mentre il contropiede e la qualità sulle fasce hanno rappresentato le armi decisive.

Ruolo dei singoli

La rete di Estupiñán ha messo in evidenza l’importanza dei laterali nel sistema offensivo del Milan: non solo contenimento ma anche contributo nella finalizzazione. Parallelamente la prestazione del portiere rossonero si è rivelata efficace nelle situazioni di rischio, impedendo all’Inter di trovare il pari nonostante le occasioni create, tra cui quella notevole di Mkhitaryan.

Impatto sulla classifica e sullo stato d’animo

Il risultato porta il Milan ad accorciare il distacco dalla prima posizione a sette punti, un margine che riapre scenari di ambizione senza tuttavia ribaltare completamente il cammino verso il titolo. Per l’Inter la sconfitta riflette una serie negativa nei derby che dura ormai da sette match, un dato che aggiunge pressione sulla gestione tecnica e sulle scelte future.

Dal punto di vista emotivo il successo rossonero aumenta la fiducia nello spogliatoio e nei mezzi della squadra, mentre l’Inter dovrà lavorare sull’efficacia sotto porta e sulla gestione dei momenti chiave per interrompere la striscia senza vittorie nella stracittadina.

Il derby è spesso deciso da dettagli: in questa occasione un episodio singolo ha fatto la differenza e ha ribadito quanto contino concentrazione e concretezza. Il Milan esce rinvigorito, pronto a capitalizzare il risultato, mentre l’Inter è chiamata a reagire per non compromettere gli obiettivi stagionali. In chiave futura sarà interessante osservare come entrambe le compagini risponderanno nelle prossime partite, sia sul piano tattico sia mentale.