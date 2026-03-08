Apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026: emozione, simboli e accensione dei bracieri

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ha unito gesto simbolico e spettacolo: Bebe Vio ha portato la fiaccola nell’Arena di Verona e i bracieri sono stati accesi a Milano e Cortina

La notte d’apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026 si è trasformata in un racconto visivo e simbolico, ambientato nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Regia, luci e coreografie hanno creato un’atmosfera pensata per colpire sia gli occhi sia il cuore, con la fiaccola al centro di una narrazione che ha voluto celebrare movimento, visibilità e inclusione.

La cerimonia, confermata regolare dalle autorità competenti, ha alternato momenti ad alta scenografia a sequenze intime e simboliche. L’ingresso della torcia ha rappresentato il fulcro della serata: introdotta per il tratto finale all’interno dell’arena, è stata portata da Bebe Vio che, nell’ultimo passaggio, ha regalato al pubblico un istante di forte emozione. Contemporaneamente, i bracieri ufficiali sono stati accesi a distanza — a Milano da Gian Maria Dal Maistro e a Cortina da Francesca Porcellato — dando il via a un’accensione simultanea che unisce i luoghi e le comunità coinvolte nei Giochi.

Più che un gesto scenografico, l’accensione è stata letta come un atto pubblico di riconoscimento: la fiamma è diventata simbolo della visibilità delle storie di chi pratica sport adattato e del desiderio di connettere realtà diverse. Coinvolgere atleti noti come tedofori ha avuto il duplice effetto di valorizzare le loro esperienze e di ribadire, in modo tangibile, il tema dell’inclusione.

Lo spettacolo vero e proprio ha giocato con musica, danza e tecnologia. Scene coreografate e momenti performativi si sono susseguiti con ritmo calibrato, alternando artisti e atleti con disabilità per mostrare lo sport non solo come competizione, ma come strumento di emancipazione e trasformazione sociale. Gli effetti luminosi e le sequenze sincronizzate hanno aiutato a sottolineare il filo narrativo, mentre le testimonianze degli atleti hanno aggiunto una dimensione umana e diretta alle immagini.

Sul palco la linea tra sport e spettacolo si è assottigliata: le storie personali, i gesti e le parole degli atleti hanno preso spazio, contribuendo a costruire il senso complessivo dell’evento e a rafforzare il rapporto tra le comunità sportive e la cittadinanza. Per gli organizzatori, questa modalità espressiva punta anche a modificare la percezione collettiva della disabilità, spostando l’attenzione dal pietismo alla celebrazione delle capacità e della competizione.

Le reazioni a fine serata sono state di emozione e orgoglio: operatori, tifosi e rappresentanti istituzionali hanno sottolineato il valore simbolico dell’evento. Ora però la parola passa alle gare: la cerimonia ha acceso i riflettori e dato slancio al movimento paralimpico, ma sarà il confronto sul campo a confermare la solidità e l’impatto delle proposte sportive. Nelle prossime competizioni si vedrà se l’attenzione generata dalla serata si tradurrà in cambiamenti concreti e duraturi per il movimento e per la società.