Pareggio all’ultimo respiro per la Giana Erminio contro l’Alcione Milano

La Giana Erminio trova il pareggio nei minuti di recupero al Breda contro l'Alcione Milano: partita combattuta, rigore sbagliato e cambi decisivi

Alcione Milano e Giana Erminio pareggiano 1-1 al Breda

Il derby lombardo tra Alcione Milano e Giana Erminio si è concluso con un pareggio per 1-1. La partita si è giocata allo stadio Breda di Sesto San Giovanni martedì 3 marzo.

Gli ospiti hanno recuperato l’iniziale svantaggio nei minuti di recupero. Il primo tempo è stato condizionato da un calcio di rigore, mentre nel corso della gara le diverse sostituzioni hanno modificato gli equilibri tattici.

La sfida ha offerto momenti intensi e decisioni arbitrali rilevanti per l’andamento della gara. Si attende ora il prossimo turno per valutare l’impatto del risultato sulle classifiche.

Il contesto e l’avvio della partita

Il pareggio precedente ha mantenuto inalterate le posizioni delle due squadre in classifica, aumentando l’importanza del confronto diretto. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un avvio molto determinato da entrambe le formazioni.

Al 7′ l’arbitro, richiamato dall’FVS, ha indicato il dischetto per un intervento su Pitou. Dal calcio di rigore Renault ha colpito il palo, un episodio che ha condizionato il ritmo del primo tempo.

La partita è rimasta sullo 0-0 alla pausa, con poche occasioni limpide oltre al rigore fallito. Le scelte tattiche degli allenatori hanno privilegiato la copertura difensiva piuttosto che l’ampiezza offensiva.

Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno cercato maggiore incisività, ma la mancanza di precisione negli ultimi metri ha limitato le opportunità da rete. Si attende il prossimo turno per valutare l’impatto del risultato sulle dinamiche di classifica.

Prime spinte offensive e occasioni

A seguire, nella prima frazione l’Alcione ha tenuto il pallino del gioco. Ha proposto un pressing costante e iniziative sulla trequarti. La Giana, meno propositiva, ha cercato di pungere con gli inserimenti degli esterni. Ha operato anche alcune verticalizzazioni verso la zona offensiva. Tra le azioni degne di nota si segnalano un tentativo di Marotta e un’occasione di Samele, ex della gara. Quest’ultima è stata neutralizzata dall’estremo difensore avversario.

Ritmo accelerato nella ripresa e svolta tattica

Dopo la parata che aveva neutralizzato l’ultima occasione, la partita ha subito una svolta nella ripresa per effetto delle sostituzioni. Entrambe le panchine hanno cercato di cambiare l’inerzia con innesti offensivi e forze fresche.

Il tecnico Cusatis ha inserito Tordini e Invernizzi per aumentare l’incisività offensiva dell’Alcione, mentre Espinal ha risposto con cambi volti a riaprire il match. Al 29′ della ripresa il neoentrato Invernizzi ha sfruttato uno spazio sulla sinistra e con un diagonale preciso ha sbloccato il match, firmando la prima rete stagionale e premiando la spinta degli orange.

Reazioni, cambi e il finale

La Giana Erminio non si è arresa. Dopo le modifiche tattiche, con gli ingressi di Occhipinti e Vitale, la squadra ha aumentato la pressione offensiva. Nei minuti finali sono arrivate due segnalazioni all’FVS per possibili irregolarità in area, entrambe negate dall’arbitro. Quando la vittoria sembrava vicina per la formazione di casa, la svolta è arrivata su un traversone dalla destra: Marotta ha deviato di testa e Vitale, pronto in area, ha superato Agazzi ribattendo il risultato sul pari nei minuti di recupero. Il pareggio conferma l’equilibrio della partita e lascia aperti i riscontri tecnici in vista delle prossime giornate.

Valutazioni tecniche e impatto in classifica

Il pareggio conferma l’equilibrio della partita e lascia aperti i riscontri tecnici in vista delle prossime giornate. Il punto avvantaggia soprattutto la Giana Erminio nella corsa ai playoff, poiché mantiene la squadra in una posizione utile per il post-season e interrompe la serie negativa lontano da casa. Per l’Alcione il risultato muove comunque la classifica e conferma la solidità mostrata durante la stagione. Permane tuttavia il rammarico per il rigore fallito e per il gol subito nel finale, episodi che potrebbero pesare nelle valutazioni tattiche delle prossime partite.

Formazioni e ammonizioni

Le scelte iniziali degli allenatori hanno rispecchiato le esigenze delle rispettive rose. L’Alcione ha adottato un 4-3-2-1 con Pitou e Plescia tra le linee. La Giana è scesa in campo con un 3-5-2 orientato alla compattezza centrale. L’arbitro Maria Marotta ha sventolato alcuni cartellini, tra cui ammonizioni per Duca e Ferri, episodi che hanno inciso sull’inerzia della partita. Le scelte successive in panchina sono state condizionate anche da questi provvedimenti disciplinari.

Il tabellino certifica una partita equilibrata decisa da episodi: Invernizzi ha segnato per l’Alcione, Vitale ha risposto per la Giana Erminio e il risultato finale è stato 1-1.

Il pareggio conferma l’equilibrio visto in campo. Alcione mostra nuovamente qualità offensiva, mentre la Giana Erminio evidenzia carattere e capacità di reazione, elementi utili in vista dei prossimi impegni.