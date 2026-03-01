Inter vince 2-0 contro il Genoa con Dimarco e Calhanoglu: otto successi di fila

Inter comanda ancora: un gol di Dimarco su assist di Mkhitaryan e il rigore di Calhanoglu valgono il 2-0 sul Genoa e la serie positiva prosegue

L’Inter ha confermato la sua marcia a San Siro con una vittoria per 2-0 contro il Genoa, che ha deciso la partita in due episodi chiave: un gesto tecnico e una trasformazione dal dischetto.

Il successo consolida la leadership dei nerazzurri in classifica e mantiene un vantaggio significativo nella graduatoria.

Sul piano individuale hanno inciso Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu, autori delle reti; la prova difensiva ha messo in evidenza il valore del clean sheet ottenuto dal portiere.

La giocata che ha sbloccato la partita

Subito dopo il vantaggio iniziale, la partita è stata sbloccata intorno alla mezz’ora da un’azione manovrata. Henrikh Mkhitaryan ha calibrato un passaggio filtrante che ha messo Federico Dimarco nella condizione di coordinarsi per un potente sinistro al volo. Il gol, tecnico e spettacolare, ha rotto l’equilibrio e ha premiato la capacità della Inter di creare valore attraverso l’intesa tra i reparti.

La costruzione dell’azione

Il primo gol è il risultato di un percorso di gioco consolidato, non di un episodio isolato. La squadra ha spesso cercato il fraseggio attraverso il centrocampo, con Mkhitaryan tra i più propositivi. La combinazione tra esterni e mediani ha aperto varchi nella linea avversaria, consentendo a Dimarco di arrivare in posizione favorevole per il tiro. Lo schema conferma che l’approccio offensivo dell’Inter privilegia la ricerca dell’ultimo passaggio decisivo.

La gestione del vantaggio e il rigore che chiude i conti

Dallo schema offensivo delineato in precedenza l’Inter ha mantenuto il controllo del match anche nella ripresa. Il Genoa ha provato ad alzare il baricentro per creare superiorità, ma i nerazzurri hanno preservato il possesso nelle zone centrali. A metà tempo è arrivato il raddoppio su calcio di rigore, trasformato con freddezza da Calhanoglu, che ha archiviato di fatto la contesa e permesso alla squadra di amministrare il vantaggio.

Difesa e reazione finale

La fase difensiva ha evidenziato compattezza e scelte corali. Un intervento del portiere ha evitato un quasi-autogol e ha mantenuto inviolata la porta. Il clean sheet è il risultato di una prestazione collettiva: centrali e terzini hanno alternato coperture e uscite con disciplina, limitando le occasioni più pericolose del Genoa e conservando i tre punti fino al fischio finale.

Implicazioni di classifica e valutazioni individuali

Con il successo l’Inter allunga la striscia positiva in campionato e si porta a quota 67 punti, consolidando il primato. Il margine sulla diretta inseguitrice fotografa il distacco nella corsa al titolo. Il Genoa resta attardato e dovrà invertire la rotta nelle prossime giornate.

A livello individuale, Dimarco si conferma uomo decisivo con un altro gol e una prova di qualità. Calhanoglu ha capitalizzato la chance dal dischetto con personalità. Mkhitaryan è stato tra i più vivaci e ha fornito l’assist che ha propiziato il vantaggio. Sul fronte genoano alcune sostituzioni non hanno prodotto l’effetto sperato e un episodio sfortunato ha condizionato la resa della squadra ospite, lasciando aperte incertezze per i prossimi impegni.

Considerazioni tecniche e prospettive

Il finale ha confermato la capacità dell’Inter di gestire i ritmi e finalizzare le occasioni nei momenti decisivi. La squadra ha mostrato una buona capacità di adattamento alle diverse fasi del match e una mentalità vincente, qualità ritenute essenziali per sostenere la pressione lungo il prosieguo del campionato.

Per il Genoa si profila una fase di riflessione su equilibri tattici e incisività offensiva. Modifiche mirate nei reparti potrebbero migliorare la solidità difensiva e l’efficacia davanti alla porta. Entrambe le formazioni affronteranno ora una serie di impegni che definiranno il percorso stagionale e metteranno alla prova continuità e capacità di reazione.

Elemento finale

La vittoria per 2-0 contro il Genoa conferma la solidità mostrata dalla Inter. È il risultato di un’organizzazione collettiva, di alcuni lampi di qualità individuale e della capacità di gestire i momenti chiave delle partite. Questi elementi rafforzano la posizione della squadra e offrono indicazioni concrete sulla resa tattica vista in campo. Nei prossimi impegni si valuterà la continuità e la capacità di reazione, fattori determinanti per il prosieguo del percorso stagionale.