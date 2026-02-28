Sporting Franciacorta e Alcione: 2-2 nel girone B della Serie D

pareggio 2-2 tra Sporting Franciacorta e Alcione: una partita intensa con gol di Ravasi, Bini, Bagatti e Piccinocchi che mantiene vive le ambizioni dei due club nel girone B

Sporting Franciacorta e Alcione hanno diviso la posta in palio: 2-2 il risultato finale della sfida giocata domenica 26 febbraio (ore 15) valida per la 25ª giornata del girone B di Serie D. È stata una partita vivace, fatta di capovolgimenti e momenti di grande intensità, che ha lasciato entrambe le squadre con la sensazione di aver potuto fare qualcosa in più.

La cronaca

Al 41’ è stato Alcione a sbloccare il match: Niccolò Bagatti ha finalizzato uno sviluppo offensivo trovando il gol che ha chiuso un primo tempo equilibrato. Nella ripresa lo Sporting Franciacorta è rientrato con maggiore incisività e Riccardo Ravasi ha riportato le squadre in parità con una conclusione ben piazzata. Al 61’ Mario Piccinocchi ha riportato avanti l’Alcione, ma nel finale Francesco Bini ha fissato il punteggio sul 2-2, lasciando invariata la posta.

Momenti chiave e ritmo della gara

La partita è stata segnata da scambi rapidi e transizioni improvvise: entrambe le squadre hanno alternato fasi di pressione alta a ripartenze verticali. Le sostituzioni nella ripresa hanno aggiunto dinamismo soprattutto sulle fasce, permettendo azioni più pericolose in area. Nel finale, la spinta offensiva di entrambe le formazioni ha creato occasioni da entrambe le parti, fino al gol del pari di Bini.

Tattica e scelte degli allenatori

Gli allenatori hanno puntato su un assetto che privilegiava il controllo del possesso centrale, ma con chiari intenti di sfruttare le corsie esterne per creare superiorità numerica. Nel secondo tempo si è visto un maggiore ricorso alle sovrapposizioni e ai cross in area, scelta che ha influenzato gli sviluppi offensivi. Le rotazioni hanno inciso sulla freschezza delle squadre: chi ha saputo accelerare sulle fasce ha creato i brividi maggiori.

Prestazioni individuali

Per Alcione, Bagatti e Piccinocchi si sono dimostrati concreti in zona gol, capaci di finalizzare le opportunità create. Nello Sporting Franciacorta, Ravasi e Bini hanno risposto con inserimenti e tiri precisi che hanno raccolto il giusto premio. Le difese, però, hanno alternato momenti di compattezza a disattenzioni che hanno permesso le segnature avversarie: la continuità dietro rimane un punto su cui entrambe le squadre dovranno lavorare.

Impatto sulla classifica

Il pareggio lascia Alcione saldamente nelle posizioni di vertice del girone B ma senza avvicinare il capolista. Secondo la classifica ufficiale, FC Lumezzane guida con 77 punti, seguita da Alcione a 71 e Casatese a 59. Lo Sporting Franciacorta resta intorno alla metà della graduatoria con 50 punti, ancora distante dalle prime posizioni ma in una zona dalla quale è possibile progettare una rimonta nelle giornate successive.

Prospettive per il prosieguo della stagione

Questo risultato non stravolge gli scenari principali, ma conferma quanto ogni partita pesi in un girone così compresso: poche gare possono cambiare l’ordine in classifica. Nei prossimi turni conteranno la gestione della rosa, la capacità di limitare gli errori difensivi e la concretezza negli ultimi metri. Gli allenatori dovranno valutare approfonditamente le soluzioni viste oggi, soprattutto sul piano delle transizioni e del posizionamento difensivo. Entrambe le squadre hanno spunti positivi da cui ripartire e aspetti su cui lavorare in vista delle prossime giornate: la lotta per le posizioni di vertice resta aperta, e ogni punto guadagnato o perso potrebbe rivelarsi decisivo.