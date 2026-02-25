Risultati e calendario: la 28esima giornata del girone del Vicenza in evidenza

Alcione Milano, Renate e Cittadella vincono nella 28esima giornata del girone del Vicenza e restano in scia alle prime della classe; ecco risultati, prossimi incontri e informazioni sulle dirette

La 28esima giornata del girone del Vicenza

La 28esima giornata del girone del Vicenza di Serie C ha offerto conferme e qualche sorpresa. Tre squadre si sono imposte nel turno d’apertura del weekend, consolidando la corsa per le posizioni di vertice.

Il turno ha messo in evidenza organici in salute e alcuni giovani emergenti, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi della classifica.

Di seguito si presentano i risultati sul campo, il calendario delle gare successive e le indicazioni sulle trasmissioni che seguono il campionato.

I risultati del sabato e il quadro generale

Nel pomeriggio di sabato le partite d’apertura hanno ridisegnato la graduatoria del girone. Il Novara ha battuto la Giana Erminio per 3-1, recuperando terreno e avvicinandosi alla zona playoff. L’Alcione Milano ha ottenuto un successo sofferto per 1-0 contro la Pergolettese. Il Renate ha superato l’Inter U23 per 2-1, evidenziando concretezza offensiva. Infine la sfida tra Triestina e Cittadella si è chiusa 2-3, con la squadra ospite capace di strappare i tre punti in trasferta.

Le dinamiche delle gare

In molte partite si sono registrate fasi di grande equilibrio, con risultati decisi negli ultimi minuti o nei periodi di recupero.

La Cittadella, pur non dominando la partita, ha sfruttato efficacemente le occasioni decisive e ha mantenuto fiducia nella rincorsa a un piazzamento di rilievo. L’1-0 dell’Alcione Milano è l’esempio di una vittoria costruita su una difesa compatta e ripartenze organizzate. Il successo del Renate su una formazione giovanile come l’Inter U23 conferma la capacità dei brianzoli di capitalizzare l’esperienza nei momenti chiave.

Il quadro emerso dalle prestazioni suggerisce che la prossima tornata di partite avrà impatto diretto sulle gerarchie di classifica.

Il calendario delle giornate successive

Il calendario delle prossime giornate mette a confronto formazioni che possono modificare le gerarchie della classifica. La tornata si svolgerà domenica con incontri previsti in diverse sedi del girone.

Domenica alle 14.30 sono in programma Lumezzane–Dolomiti Bellunesi e Pro Vercelli–Trento, sfide con potenziale impatto sulle posizioni di centro classifica. Nel pomeriggio, alle 17.30, scenderanno in campo Arzignano Valchiampo–Ospitaletto e Union Brescia–Pro Patria.

La serata propone il confronto diretto tra Lecco e AlbinoLeffe alle 20.30, incontro considerato potenzialmente decisivo per la corsa alle posizioni di vertice. Il risultato influirà sulle strategie di mercato e sulle scelte tecniche nelle settimane successive.

La chiusura del turno

Il turno si chiuderà lunedì 23 febbraio alle 20.30 con il match Virtus Verona–L.R. Vicenza. La partita completa il programma e conferma l’importanza delle ultime giornate per la definizione delle posizioni di classifica.

La Virtus Verona cerca punti per consolidare la propria posizione, mentre la L.R. Vicenza punta a mantenere continuità in una fase in cui ogni scontro vale doppio. Sul piano tattico, la sfida offrirà spunti sulla gestione del reparto offensivo e sulle rotazioni a centrocampo.

La copertura televisiva e le opzioni streaming

Dopo la valutazione tattica, anche l’accesso alle partite influisce sull’esperienza degli spettatori.

Per gli appassionati di Serie C la copertura rimane capillare. I broadcaster offrono dirette, studi, highlights e approfondimenti.

La trasmissione televisiva principale è garantita da Sky, affiancata dalla piattaforma NOW. Entrambi i servizi programmano incontri in diretta e materiali editoriali sui canali sportivi.

Nel corso del fine settimana sono previsti appuntamenti come Renate-Inter U23, Novara-Giana Erminio e Alcione Milano-Pergolettese, trasmessi selettivamente dalle reti sopra citate.

Inoltre i profili social dei club e dei broadcaster pubblicano clip, sintesi e aggiornamenti in tempo reale, integrando l’offerta tradizionale e streaming.

La programmazione completa e gli eventuali cambi di palinsesto sono consultabili sui siti ufficiali dei broadcaster e sulle pagine istituzionali dei club.

Come seguire le partite

La programmazione è accessibile con l’abbonamento Sky o tramite NOW, che figura come title sponsor del torneo. Le dirette comprendono approfondimenti pre e post partita, commenti tecnici e highlights che chiariscono le scelte tattiche e le svolte decisive. Per la visione della singola partita, la guida ai canali Sky e alla programmazione streaming rimane lo strumento più rapido per individuare il palinsesto.

La 28esima giornata del girone del Vicenza ha evidenziato squadre pronte a insidiare le posizioni di vertice e incontri combattuti fino all’ultimo istante. Con il calendario fitto e la copertura televisiva consolidata, i prossimi turni offrono elementi utili per valutare l’evoluzione della corsa verso i playoff e gli obiettivi stagionali.