Alcione vince 1-0 grazie a Pirola: Pergolettese fermata in trasferta

Alcione conquista tre punti grazie al colpo di testa di Pirola su corner, mentre la Pergolettese fatica a reagire nonostante i cambi di Tacchinardi

Alcione e Pergolettese si sono affrontate in una partita decisa da un episodio su calcio piazzato, che ha determinato l’esito dell’incontro. La squadra di casa ha saputo sfruttare ripartenze e sviluppi da angolo, mentre gli ospiti hanno cercato con insistenza il pareggio senza trovare la concretezza necessaria per ribaltare il risultato.

L’allenatore della Pergolettese, Tacchinardi, ha modificato l’assetto iniziale dopo la squalifica di Aidoo, schierando il giovane Roversi al centro della difesa e reinserendo Tremolada tra i titolari. Queste scelte hanno influito sull’andamento del match e sulle dinamiche offensive e difensive dei gialloblù.

Fasi iniziali e occasioni create

La partita è iniziata con un ritmo elevato, in continuità con le scelte tattiche che avevano condizionato l’andamento del match. Nei primi sessanta secondi la Pergolettese ha costruito due occasioni significative grazie a incursioni sulle fasce e cross pericolosi. Il portiere avversario ha neutralizzato un diagonale insidioso, mentre un colpo di testa di Roversi è terminato alto su azione di rimessa.

Di contro, un errore nella costruzione dal basso ha favorito una ripartenza che ha visto Tordini servire Morselli in area. L’attaccante non ha però trasformato l’assist in gol, vanificando una chance importante per la squadra ospite. I dati del possesso palla iniziale mostrano pressione equilibrata su entrambe le metà campo.

Un episodio chiave non convalidato

Dopo una fase di possesso equilibrato su entrambe le metà campo, si è verificato un episodio determinante nella prima parte del match. Un duello tra un attaccante di casa e il difensore Capoferri ha portato il giocatore avversario a cadere in prossimità della porta. L’arbitro ha deciso di lasciare proseguire l’azione. La scelta è stata confermata anche dopo la revisione. L’episodio ha determinato una svolta psicologica per l’Alcione, che ha aumentato la propria fiducia fino al momento del gol.

Il gol su calcio d’angolo e la gestione del vantaggio

Dopo l’aumento di fiducia segnalato in precedenza, al 32′ si è consumata l’azione decisiva. Una ripartenza dell’Alcione ha prodotto un corner trasformato con precisione da Tordini. Nel cuore dell’area il difensore Pirola, lasciato libero, ha colpito di testa e ha sbloccato il punteggio. L’azione ha mostrato come un set piece possa modificare l’inerzia del match attraverso posizionamento e tempismo. Dopo il vantaggio la squadra di casa ha continuato a sfruttare il contropiede e i cross dalle fasce per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Reazioni e occasioni prima dell’intervallo

Dopo il vantaggio la squadra di casa ha continuato a sfruttare il contropiede e i cross dalle fasce. La Pergolettese ha provato a riorganizzarsi e ha creato pericoli sulla fascia opposta. Una progressione di Tordini ha generato un cross insidioso che ha sfiorato il pareggio. Successivamente un’interferenza difensiva su un tiro ravvicinato ha impedito il gol e la palla si è stampata sul palo. Nonostante alcuni spunti, gli ospiti non hanno trovato l’azione risolutiva prima dell’intervallo.

Secondo tempo: controllo e tentativi senza esito

Nonostante alcuni spunti, gli ospiti non hanno trovato l’azione risolutiva prima dell’intervallo. Nel secondo tempo Alcione ha gestito il vantaggio mantenendo ordine tattico e tempi di gioco. La Pergolettese ha cercato il cambio di marcia con inserimenti e cross, senza però incidere sul risultato.

Gli ingressi dalla panchina voluti da Tacchinardi miravano a imprimere freschezza offensiva. Tuttavia la squadra gialloblù ha faticato a creare spazi e ad aumentare il ritmo in modo efficace. Le azioni pericolose si sono diradate e la formazione di casa ha amministrato il possesso senza subire pressioni continue.

I momenti salienti della ripresa

Le azioni pericolose si sono diradate e la formazione di casa ha amministrato il possesso senza subire pressioni continue. Nel secondo tempo si è distinto un lavoro palla al limite di Morselli, apprezzato per l’intensità ma incapace di produrre occasioni concrete. Al minuto 86 un cross basso ha sfiorato la deviazione decisiva del neoentrato Rebaudo, che avrebbe potuto raddoppiare e chiudere la partita.

Gli ultimi assalti della Pergolettese non hanno generato tiri puliti verso la porta e il punteggio è rimasto sull’1-0 fino al triplice fischio. L’esito è stato deciso da un episodio su calcio d’angolo e dalla capacità dell’Alcione di gestire i momenti chiave. La squadra ospite dovrà migliorare l’efficacia offensiva e la rifinitura negli ultimi metri; la formazione di casa potrà invece consolidare fiducia e organizzazione in vista dei prossimi impegni.