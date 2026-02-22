Alcione mantiene l'imbattibilità casalinga con il gol di Pirola che decide la sfida contro la Pergolettese, stoppando la striscia di successi dei gialloblù

Alcione batte Pergolettese 1-0: decide Pirola su corner

A Milano l’Alcione si aggiudica il derby con la Pergolettese grazie a un colpo di testa di Pirola sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una partita segnata da fasi combattute e da momenti di grande intensità, risolta da un episodio ben costruito dalla squadra di casa.

La Pergolettese, nonostante la sconfitta, ha mostrato voglia e reazione, uscendo dal campo con diversi spunti positivi dal punto di vista del gioco.

Come è arrivato il gol

Il lampo che ha cambiato l’inerzia è arrivato poco prima della pausa: Tordini pennella il corner e Pirola svetta più alto di tutti, infilando la rete. L’azione ha messo in evidenza la cura dell’Alcione sulle palle inattive e la precisione nei cross, risorse decisive in un match che per lunghi tratti è rimasto equilibrato.

Il corner e la fase di costruzione

Lo schema su angolo è stato calibrato nei movimenti e nel tempismo. L’attenzione posizionale di Pirola e la qualità del servizio di Tordini hanno fatto la differenza: un piccolo vantaggio tattico trasformato in gol. La Pergolettese ha provato a reagire, ma non è riuscita a trovare la lucidità necessaria per ribaltare il risultato.

La reazione della Pergolettese

Pur sotto di un gol, gli ospiti non si sono arresi. Hanno creato almeno due occasioni limpide, tra cui un colpo di testa di Tremolada respinto dal palo che avrebbe potuto riaprire la partita. Anche l’episodio che ha visto Capoferri intervenire su Morselli ha acceso le discussioni: la squadra di casa ha chiesto la revisione VAR, ma l’arbitro Gasperotti ha confermato la decisione iniziale dopo il controllo.

Gestione dell’Alcione dopo il vantaggio

Dopo il gol Cusatis ha preferito un approccio pragmatico: abbassare i ritmi, gestire il possesso e spegnere le fonti di gioco avversarie. I cambi finali hanno aiutato a mantenere freschezza e compattezza difensiva, permettendo all’Alcione di chiudere il match senza correre rischi eccessivi.

Occasioni mancate e equilibri tattici

Nel secondo tempo non sono mancate chance per allungare, come il colpo di testa di Bright che non ha trovato lo specchio. La Pergolettese ha provato ad alzare il baricentro nella ripresa, ma ha spesso sbattuto contro una retroguardia ben organizzata, che ha controllato gli spazi e limitato le ripartenze.

Cosa significa per il campionato

Il successo rafforza la solidità dell’Alcione in casa e conferma l’efficacia del lavoro sulle palle inattive: elementi utili per puntare in alto nel girone. Per la Pergolettese, invece, la striscia positiva si interrompe dopo due vittorie, ma restano segnali incoraggianti in termini di atteggiamento e costruzione di gioco. L’uso della tecnologia (il VAR) ha inciso su qualche episodio senza però cambiare il bilancio complessivo della partita.

Un’osservazione finale

Secondo Marco Santini, analista con esperienza in ambito finanziario e fintech, la partita è un esempio di come i dettagli possano decidere gli esiti: la capacità di sfruttare le situazioni da fermo e di convertire le occasioni è spesso ciò che fa la differenza nella corsa a posizioni di vertice. Per entrambe le squadre le indicazioni tattiche emerse serviranno da guida per affrontare le prossime giornate.