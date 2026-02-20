Olimpia Under 19 supera Brescia 65-55 e affronterà Venezia in semifinale

L'EA7 Emporio Armani Milano under 19 ha superato FAP Brescia 65-55 alla Next Gen Cup, mantenendo il controllo della gara e assicurandosi la semifinale contro Venezia all'Inalpi Arena il 20 febbraio

La formazione Under 19 dell’EA7 Emporio Armani Milano ha staccato il pass per la semifinale della IBSA NextGen Cup, battendo la FAP Brescia con il punteggio di 65-55.

Il confronto si è sviluppato su ritmi fisici e percentuali offensive contenute.

Milano ha saputo gestire l’inerzia per larghi tratti, costruendo vantaggi intermittenti e controllando la reazione avversaria fino al suono della sirena. Dal punto di vista tecnico, la prova conferma la solidità del vivaio e la capacità di chiudere le gare in difesa. La sostenibilità della crescita del settore giovanile rappresenta un business case per il club, secondo quanto osservato dagli analisti. Milano affronterà ora la fase finale della competizione, con l’obiettivo di consolidare il percorso di sviluppo della squadra.

Come è nata la vittoria di Milano

La vittoria dell’EA7 Emporio Armani Milano è scaturita da una partita giocata su ritmi intensi e su una marcata attenzione difensiva di entrambe le squadre. Il confronto ha avuto elevata componente fisica e si è deciso nella capacità di Milano di sfruttare i momenti favorevoli. Nel primo quarto l’inerzia è cambiata grazie a due triple di Mattia Ceccato e alla presenza sotto canestro di Djordje Gulic, che hanno consentito la prima fuga fino al 12-7. La squadra ha poi capitalizzato anche dalla lunetta e con penetrazioni efficaci, costruendo un vantaggio costante che ha facilitato la gestione del match fino al termine.

Momenti chiave del match

Il secondo periodo è stato segnato da una tripla dall’angolo di Guglielmo Youssef, che ha spinto Milano fino a +9 e ha sfiorato la doppia cifra di vantaggio. Nel terzo quarto la squadra ha allungato ulteriormente grazie al gioco in post basso di Gulic, a una bomba di Giovanni Cortellino e a un’entrata decisiva di Luca Bandirali. Queste giocate hanno fissato il punteggio sul 47-35. Nell’ultimo parziale Brescia ha aumentato l’aggressività per provare il rientro, ma non è riuscita ad avvicinare il divario sotto i cinque punti.

Le giocate che hanno chiuso la partita

Dopo l’aumento di aggressività di Brescia, Milano ha controllato il finale grazie a scelte difensive e transizioni rapide. Con il meccanismo del Target Score sullo sfondo, una rubata ha innescato il contropiede concluso da Youssef. Due tiri liberi realizzati da Giacomo Gaiola e una schiacciata di Gulic hanno ulteriormente scavato il divario. Il sigillo finale firmato da Mattia Grassi ha permesso alla squadra di amministrare il vantaggio fino al 65-55. La lettura della partita evidenzia la solidità difensiva e la capacità di capitalizzare le poche opportunità offensive.

Tabellino e contributi

Dopo la gestione degli ultimi minuti, il tabellino conferma i protagonisti del match. Tra i marcatori più incisivi per Milano spicca Gulic con 12 punti, seguito da Gaiola con 11 e Ceccato con 8. Altri giocatori come Bandirali (6 punti), Cortellino (5) e Grassi (7) hanno fornito contributi utili nelle fasi decisive. Per Brescia si è distinto soprattutto Santinon con 19 punti; Mbow ha aggiunto 11 punti, ma il collettivo non è riuscito a invertire il corso della partita.

Contesto della manifestazione e calendario

La fase finale della IBSA NextGen Cup /26 si svolge a Torino nell’ambito della Frecciarossa Final Eight. I quarti si sono disputati al PalaSermig; le semifinali e la finale sono previste all’Inalpi Arena.

La manifestazione offre accesso gratuito al pubblico. Le partite sono trasmesse in diretta su LBATV previa registrazione. Questo calendario permette agli spettatori milanesi e ai turisti presenti in città di seguire gli incontri dal vivo o in streaming.

La semifinale tra Milano e Venezia è programmata per il 20 febbraio alle 17:30 all’Inalpi Arena. L’orario definisce la scaletta delle giornate successive, con la finale in programma nella stessa sede.

Dal punto di vista organizzativo, la scelta degli impianti mira a coniugare capienza e visibilità televisiva, garantendo standard adeguati per giocatori e operatori media. La diretta su LBATV amplia la copertura oltre il pubblico presente in arena.

Regole sperimentali e formato

La diretta su LBATV amplia la copertura oltre il pubblico presente in arena. Sul campo la fase finale adotta alcune regole sperimentali pensate per rendere il gioco più dinamico e veloce.

Tra le innovazioni figura la regola del Target Score, che definisce un punteggio obiettivo a cui mirare per chiudere l’incontro. È previsto inoltre un bonus per il raggiungimento di sei falli per quarto e l’introduzione della rimessa con salto a due per le palle contese.

Viene concessa agli allenatori la possibilità di scegliere la rimessa in attacco dopo un time-out per tutta la durata della partita. Durante il periodo del Target Score non si applicano i punti bonus né le rimesse veloci.

Al primo stop sotto i quattro minuti il punteggio della squadra in vantaggio viene incrementato di otto punti per definire il punteggio obiettivo. Gli organizzatori monitoreranno l’impatto di queste misure sull’andamento delle gare e sulla spettacolarità dell’evento.

In questo contesto, Milano arriva alla semifinale con la motivazione di capitalizzare la tradizione recente di successi nella competizione. La squadra, composta da un mix di giovani e giocatori con esperienza nazionale, cerca ora l’accesso alla finale sul parquet torinese. L’avversaria si presenta solida: Venezia punta a impedire il bis milanese. Gli allenatori dovranno gestire rotazioni e carichi atletici per mantenere intensità e controllo del ritmo. Gli organizzatori continueranno a monitorare l’impatto delle misure sperimentali sull’andamento delle gare e sulla spettacolarità dell’evento. La semifinale deciderà la prima qualificata alla finale delle Frecciarossa Final Eight.