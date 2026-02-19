Biglietti Virtus Bologna: come acquistare, promozioni e modalità di vendita per marzo

Biglietti aperti per Virtus Bologna: dettagli sulle partite del 12 e del 15 marzo, promozione per gli studenti dell'Università di Bologna e regole di acquisto per la stagione 2026/26

Virtus Pallacanestro Bologna ha aperto la vendita dei biglietti per due appuntamenti importanti di marzo: la sfida di EuroLeague contro il Partizan Belgrado (12 marzo, ore 20:30) e il derby di campionato contro EA7 Emporio Armani Milano (15 marzo, ore 20:00).

Di seguito le informazioni pratiche su prevendite, promozioni, modalità d’acquisto e regole di accesso.

Date, orari e canali di vendita

– Partizan Belgrado — 12 marzo, ore 20:30. – EA7 Milano — 15 marzo, ore 20:00. I biglietti sono in prevendita sui canali ufficiali: online tramite Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Si può acquistare anche in sede, presso Casa Virtus Alfasigma (Via dell’Arcoveggio 49/3), aperta dal lunedì al venerdì 10:00–13:00 e 14:00–18:00. Verificate sempre la disponibilità aggiornata prima di procedere.

Promozioni e agevolazioni

– Studenti: le studentesse e gli studenti dell’Università di Bologna possono acquistare il biglietto per la gara di EuroLeague contro il Partizan a 10 euro. Per usufruire della tariffa è necessario esibire il badge universitario ai punti vendita Vivaticket autorizzati o presso Casa Virtus Alfasigma. – Abbonati 25’/26′: hanno priorità di acquisto. Ogni abbonato può ottenere fino a tre biglietti a tariffa dedicata inserendo il codice alfanumerico di dieci caratteri riportato sull’abbonamento. Le verifiche di rito rimangono attive per assicurare l’applicazione corretta delle agevolazioni.

Nominatività e controlli anagrafici

La società informa che, a partire dalla prossima stagione, tutti i biglietti saranno nominali: sarà quindi necessario indicare nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare al momento dell’acquisto. Al varco d’ingresso i dati dovranno corrispondere a quelli sul titolo. Questa misura serve a snellire i controlli e a migliorare la gestione degli accessi.

Accessibilità e accrediti per persone con disabilità

Per entrambe le partite sono disponibili form specifici per le richieste di accredito riservate alle persone con disabilità. I moduli sono pubblicati sui canali ufficiali del club: compilateli seguendo le istruzioni indicate per ottenere l’accesso dedicato. Eventuali aggiornamenti sulle procedure saranno comunicati attraverso gli stessi canali.

Documentazione e consigli pratici

– Conservate la ricevuta digitale e controllate che i dati inseriti corrispondano a quelli richiesti (fondamentale per i biglietti nominali). – Se acquistate in sede o in un punto vendita fisico, portate i documenti necessari per le agevolazioni (per esempio il badge universitario). – In caso di promozioni o forte richiesta, comprate appena i tagliandi vengono messi in vendita: la rapidità riduce il rischio di esaurimento. – Tenete a portata di mano codici e documenti durante la procedura d’acquisto per velocizzare l’emissione.

Avvertenze e aggiornamenti

Le vendite e l’accesso alle gare possono essere soggetti a limitazioni disposte dalle autorità locali (ad esempio dalla Questura). Per informazioni ufficiali e per eventuali variazioni su modalità d’ingresso, accrediti o controlli, consultate esclusivamente i canali della società e il circuito Vivaticket.

Riepilogo essenziale

– Biglietti in vendita per 12/3 (Partizan, h.20:30) e 15/3 (Milano, h.20:00). – Acquisto: Vivaticket online, punti autorizzati, Casa Virtus Alfasigma. – Studenti UniBo: tariffa dedicata 10 euro (con badge). – Abbonati 25’/26′: priorità e fino a 3 biglietti con codice abbonamento. – Biglietti nominali: obbligo di inserire dati anagrafici e verifica all’ingresso. – Accrediti per persone con disabilità: moduli disponibili sui canali ufficiali.

Per ogni dettaglio aggiornato e per procedere all’acquisto rivolgetevi ai canali ufficiali di Virtus e a Vivaticket. Buona partita.