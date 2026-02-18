Vicenza-Alcione: probabili formazioni, aggiornamenti e dove vederla

Il Vicenza capolista affronta l’Alcione Milano nel 27° turno di Serie C: analisi di formazioni, condizioni delle squadre e opzioni per seguire la diretta

Al Romeo Menti il L.R. Vicenza affronta l’Alcione Milano nella 27ª giornata del Girone A di Serie C, domenica 15 febbraio 2026 alle 12:30. Il match mette di fronte la capolista e la formazione in zona playoff.

I biancorossi guidano la classifica con 66 punti e restano imbattuti dopo 26 giornate; l’Alcione Milano arriva al confronto con 40 punti. I dati raccontano una storia interessante sullo slancio del Vicenza e sulle ambizioni dei meneghini.

Il contesto sportivo: stato di forma e numeri

I dati raccontano una storia interessante sullo slancio del Vicenza e sulle ambizioni dei meneghini. La capolista fonda il primato sulla solidità difensiva e sulla costanza nei risultati.

Il bilancio di 20 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta evidenzia una squadra con efficacia offensiva e compattezza dietro. Il reparto offensivo ha segnato 47 gol, mentre la retroguardia ha subito 14 reti.

Un elemento distintivo rimane il rendimento casalingo, che spesso ha determinato il successo in gare chiave. L’Alcione mostra una traiettoria di crescita, ma con oscillazioni di rendimento.

La formazione meneghina ha finora raccolto 12 successi, 4 pareggi e 10 sconfitte. Le ultime cinque partite hanno evidenziato un trend discontinuo e l’ultimo 0-0 contro l’Ospitaletto ha messo in luce problemi nella fase realizzativa.

Fattori chiave della partita

I dati raccontano una storia interessante sulla capacità realizzativa, in particolare dopo lo 0-0 con l’Ospitaletto che ha evidenziato limiti offensivi.

Per il L.R. Vicenza la parola d’ordine resta equilibrio. La squadra di Fabio Gallo basa il gioco su una difesa compatta e su soluzioni offensive variabili. Questo approccio rende i biancorossi difficili da scalfire se mantengono ordine e attenzione.

L’Alcione, diretta da Cusatis, privilegia una filosofia di gioco chiara e gli automatismi di reparto. La continuità negli schemi ha prodotto risultati positivi, ma la trasferta al Menti richiede una prestazione attenta e senza errori individuali.

La partita si deciderà sulla capacità di entrambe le squadre di trasformare le occasioni create in gol. Se il Vicenza riuscirà a verticalizzare con precisione e a sfruttare le seconde palle, aumenterà le probabilità di successo. Se l’Alcione manterrà gli automatismi e limiterà gli spazi, metterà sotto pressione la retroguardia avversaria.

Atteso un confronto serrato sulle fasce e nelle palle inattive, dove si potrebbero determinare i gol decisivi.

Convocazioni, assenze e dichiarazioni

Il Vicenza recupera alcune pedine in vista della prossima partita. Vitale è tornato a disposizione dopo la squalifica. Restano indisponibili Cuomo e Costa.

Il tecnico Fabio Gallo ha evidenziato che la rosa profonda consente scelte alternative e rotazioni. Ha inoltre spiegato che la squadra si è allenata per adattarsi al ritmo dopo l’impegno sul sintetico.

Tra i convocati figurano i portieri Basso, Gagno e Massolo. La lista comprende difensori come Benassai, Cappelletti e Leverbe, centrocampisti quali Caferri, Carraro e Zonta e attaccanti come Morra, Rauti e Stückler.

Gallo prevede un confronto serrato sulle fasce e nelle palle inattive, elementi che potrebbero decidere l’esito dell’incontro. La formazione sarà definita in base al controllo del ritmo e alle condizioni fisiche dei recuperati.

Le parole del tecnico

La formazione sarà definita in base al controllo del ritmo e alle condizioni fisiche dei recuperati. Fabio Gallo ha descritto l’Alcione come un avversario con un’identità chiara e ha avvertito che ogni partita contro squadre motivate sarà complicata.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di mantenere la mentalità che ha portato il Vicenza in cima alla classifica. In particolare ha richiamato la necessità di una preparazione mentale accurata e dell’adattamento alle condizioni del campo, elementi ribaditi nella conferenza pre-match.

Probabili formazioni e modulo tattico

Dopo aver richiamato la necessità di preparazione mentale e adattamento al campo, la riflessione si sposta sulle scelte tecniche. Il tecnico vicentino dovrebbe confermare un 3-5-2 classico, con Gagno tra i pali e la linea a tre composta da Cappelletti, Leverbe e Benassai. Sulle fasce agiranno Caferri e Sandon, mentre in mediana sono previsti Zonta, Carraro e Pellizzari. In attacco la coppia Morra-Rauti è designata a sfruttare gli spazi in profondità.

Per la squadra ospite, Cusatis ipotizza un 4-3-2-1 che prevede Agazzi in porta e il quartetto difensivo composto da Pirola, Ciappellano, Giorgeschi e Scuderi. Il centrocampo verrebbe organizzato con Muroni, Galli e Renault, mentre Bright e Tordini agirebbero alle spalle dell’unica punta Plescia. Il modulo suggerisce un approccio equilibrato tra copertura difensiva e proiezione offensiva.

La formazione definitiva sarà comunicata poco prima del fischio d’inizio, in funzione delle condizioni fisiche e delle ultime indicazioni tecniche.

Elenco delle probabili formazioni

La lista delle probabili formazioni conferma l’intenzione di entrambe le panchine di privilegiare equilibrio difensivo e ripartenze veloci. Il Vicenza con modulo 3-5-2 schiera Gagno tra i pali, una linea a tre in difesa e cinque centrocampisti utili sia alla protezione che alla fase di costruzione. L’Alcione Milano opta per un 4-3-2-1 con Agazzi in porta e una struttura che favorisce sovrapposizioni sulle fasce e supporto al terminale offensivo.

Le scelte tattiche rispecchiano la necessità di adattarsi al terreno di gioco e agli avversari. I centrocampisti centrali sono chiamati a garantire copertura e transizioni, mentre gli esterni dovranno alternare fase difensiva e incursioni in attacco. In attacco si cerca mobilità per creare spazi tra le linee avversarie.

La formazione definitiva sarà comunicata poco prima del fischio d’inizio, in funzione delle condizioni fisiche e delle ultime indicazioni tecniche. L’esito della partita fornirà elementi concreti sulla capacità delle due squadre di incidere nelle fasi di transizione e sulla tenuta tattica complessiva.

Dove seguire la partita: opzioni tv e streaming

Per i residenti e i turisti che non assisteranno alla gara allo stadio, sono previste soluzioni di streaming sulle piattaforme registrate. Dopo la registrazione l’incontro è accessibile nella sezione live del palinsesto. I servizi offerti da Sisal, Goldbet e Lottomatica consentono la visione su dispositivi mobili e desktop.

Durante la diretta gli utenti possono consultare statistiche, dati e aggiornamenti in tempo reale. I dati raccontano una storia interessante sulla differenza tra chi beneficia di maggior possesso palla e chi punta sulle ripartenze. Il confronto al Menti metterà alla prova la capacità delle due squadre di incidere nelle fasi di transizione e la tenuta tattica complessiva, con possibili effetti sulle scelte offensive e sugli equilibri dei playoff.