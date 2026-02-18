Hack the Sport: simposio e progetto educativo per Milano-Cortina 2026

Hack the Sport è un progetto di Excellentia con European School Of Economics e Q8 Italia che il 19-02-2026 porta a Milano una riflessione su educazione, sport e impatto sociale in vista dei Giochi Milano-Cortina 2026

Hack the Sport si svolge il 19-02-2026 a Milano e mette in relazione il mondo dell’educazione con quello dello sport. L’iniziativa si tiene presso la European School Of Economics Milan Campus ed è promossa da Excellentia in collaborazione con Q8 Italia.

L’obiettivo è sfruttare la prossimità dei Giochi Milano-Cortina 2026 come catalizzatore per iniziative che favoriscano trasformazioni sociali e culturali.

L’incontro è concepito come un simposio operativo e riflessivo rivolto a studenti, professionisti e stakeholder istituzionali. La formula combina interventi teorici, case study e opportunità di networking, con l’intento di generare soluzioni replicabili nel tessuto cittadino e oltre.

Origine e finalità del progetto

Il progetto Hack the Sport nasce per trasformare l’attività sportiva in strumenti educativi e comunitari. Intende favorire la collaborazione tra mondo della formazione, imprese e associazioni. L’obiettivo è promuovere lo sport come strumento di inclusione e sviluppo personale, oltre la sola dimensione competitiva. L’approccio privilegia metodologie partecipative e percorsi orientati al risultato pratico, con attenzione alla replicabilità delle soluzioni nel tessuto urbano.

Partnership strategiche

La rete organizzativa si fonda su tre partner principali: Excellentia quale promotore, la European School Of Economics come sede e luogo di confronto accademico, e Q8 Italia in qualità di sostenitore aziendale. Questa combinazione intende coniugare formazione teorica, esperienza imprenditoriale e pratiche sportive. Il modello prevede interventi teorici, case study e opportunità di networking per facilitare l’adozione di progetti pilota nel contesto cittadino e oltre.

Programma e contenuti del simposio

Il simposio prosegue con una giornata, il 19-02-2026, dedicata a incontri plenari, laboratori tematici e presentazioni di progetti. Gli interventi coniugano teoria e pratica per facilitare l’adozione di iniziative concrete nel contesto cittadino. L’agenda prevede sessioni su gestione degli eventi sportivi, valorizzazione delle competenze acquisite tramite lo sport e uso di tecnologie e strategie comunicative per amplificare l’impatto sociale.

Laboratori pratici e case study

I laboratori sono spazi dedicati alla sperimentazione di idee e modelli operativi. Laboratorio indica qui sessioni interattive con esercitazioni applicate e scambio di pratiche tra stakeholder. Tra i temi affrontati figurano il coinvolgimento giovanile, i programmi educativi nelle scuole e le iniziative di rigenerazione urbana legate alle manifestazioni sportive.

Attraverso l’analisi di case study, i partecipanti valutano strumenti per trasformare buone pratiche in progetti scalabili e sostenibili. Le sessioni favoriscono inoltre il networking tra enti locali, organizzazioni sportive e realtà formative, con l’obiettivo di attivare progetti pilota sul territorio.

Impatto atteso e prospettive future

Hack the Sport intende lasciare un’eredità operativa oltre la singola giornata, creando una rete di attori locali in grado di progettare e realizzare interventi educativi basati sullo sport. L’obiettivo è che tali azioni proseguano oltre i Giochi Milano-Cortina 2026, sostenendo politiche locali e iniziative private volte a valorizzare il capitale umano e sociale delle comunità coinvolte.

Tra gli impatti attesi figurano l’aumento delle competenze trasversali nei giovani, una maggiore collaborazione tra enti pubblici e privati e nuove opportunità occupazionali nel settore educativo-sportivo. Milano viene indicata come laboratorio per sperimentare pratiche replicabili in altri contesti nazionali e per attivare progetti pilota sul territorio.

Come partecipare e proseguire l’iniziativa

Milano è stata indicata come laboratorio per sperimentare pratiche replicabili e avviare progetti pilota sul territorio. Il simposio si rivolge a studenti, docenti, operatori sportivi e rappresentanti aziendali e istituzionali interessati a sviluppare progetti concreti.

La partecipazione comprende l’ascolto degli interventi e il contributo con proposte operative destinabili al portfolio di Excellentia e dei partner. È prevista una fase di follow-up per la selezione delle proposte, la definizione di percorsi di lavoro e le opportunità di collaborazione post-evento. Hack the Sport, tenuto alla European School Of Economics il 19-02-2026, intende trasformare la spinta simbolica dei Giochi Milano-Cortina 2026 in percorsi concreti di innovazione educativa e sociale, ponendo l’accento sul benessere collettivo e sulla formazione attraverso lo sport.