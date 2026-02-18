Alcione Academy: il nuovo modello di formazione giovanile di Alcione Milano

Alcione Milano inaugura Alcione Academy per unire società affiliate attorno al Metodo Alcione, puntando su formazione, sviluppo tecnico e cultura sportiva

Alcione Milano lancia Alcione Academy: una nuova casa per il calcio giovanile

Alcione Milano presenta Alcione Academy, un progetto pensato per mettere ordine e valorizzare l’esperienza del club nel settore giovanile. L’Academy vuole essere una piattaforma pratica: condividere metodi di lavoro, strumenti didattici e percorsi formativi rivolti a società affiliate, istruttori e famiglie che accompagnano i ragazzi nel loro percorso sportivo.

Perché nasce l’Academy

Dall’esperienza sul campo di Alcione prende forma un modello replicabile: non solo esercitazioni tecniche, ma una cornice pedagogica che unisce sviluppo atletico, crescita personale e sostegno psicologico. L’obiettivo è creare standard condivisi sul territorio, così che ragazzi e operatori trovino continuità educativa passando da un contesto all’altro.

Cosa offre: strumenti e attività

Il programma si sviluppa su più livelli. Ci saranno moduli di formazione tecnica per gli allenatori, supporti digitali per la didattica, eventi di confronto e iniziative di scouting condiviso. Previsti anche programmi pilota per testare i protocolli e renderli facilmente adottabili dalle realtà locali. In sostanza, l’Academy fornirà risorse operative e un linguaggio comune per migliorare la qualità dell’offerta formativa.

Formazione per staff e dirigenti

Il percorso di aggiornamento è pensato sia per chi si affaccia ora al mondo dell’allenamento giovanile sia per chi già lavora in campo. Prevede lezioni teoriche, sessioni pratiche, osservazione in campo e momenti di confronto. L’intento è alzare il livello professionale degli staff e dare agli allenatori strumenti concreti per accompagnare lo sviluppo dei ragazzi.

Valori alla base

La rete si fonda su rispetto reciproco, senso di appartenenza e cura professionale. Attraverso la condivisione di prassi e la formazione continua, Alcione Academy vuole assicurare coerenza educativa tra le società affiliate e incentivare il dialogo con le famiglie e la comunità locale.

Le prime società e la costruzione della rete

Al lancio hanno aderito Orange Canavese S.S.D., Sempione Half 1919 SSD SRL e ASD Rodano Football Club: il nucleo iniziale di una rete che si vuole ampliare gradualmente. Le affiliate parteciperanno a programmi di mentoring, scambi tecnici e attività di monitoraggio, con l’obiettivo di creare sinergie utili a tutta la filiera territoriale.

Impatto atteso e sviluppi futuri

Il progetto punta a consolidare il ruolo formativo di Alcione Milano e a innalzare gli standard locali del settore giovanile. Studi sui modelli di rete evidenziano come la condivisione di competenze e pratiche migliori la transizione dei ragazzi verso livelli agonistici superiori. Nei prossimi mesi sono in programma ulteriori partenariati, un calendario stabile di eventi formativi e la misurazione degli esiti per valutare i benefici concreti per le società affiliate.

In breve

Alcione Academy si propone come un hub organizzativo che mette al centro metodo, comunità e professionalità: strumenti concreti, percorsi replicabili e una rete di supporto per far crescere i giovani calciatori, gli allenatori e le realtà sportive del territorio.