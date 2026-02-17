Vicenza-alcione milano: probabili formazioni e dove vederla

prepartita completa: novità di formazione, ritorni e indisponibili per vicenza e alcione, più indicazioni su dove seguire l’incontro al menti

L.R. Vicenza affronta Alcione Milano domenica 15 febbraio alle 12:30 allo stadio Romeo Menti. Il Lane cerca continuità dopo l’ultimo successo, mentre l’avversario milanese conferma una identità tattica definita. I dati ci raccontano una storia interessante sul rendimento difensivo di entrambe le squadre, elemento che potrà decidere l’esito dell’incontro.

Questo articolo ricostruisce le probabili scelte dei due allenatori, gli elementi chiave dell’incontro e le modalità di copertura televisiva e streaming attese. Saranno inoltre forniti aggiornamenti sulle condizioni di rosa e le dichiarazioni del tecnico biancorosso alla vigilia, utili per valutare formazione e strategie in campo.

Le scelte tattiche e le probabili formazioni

Dopo gli aggiornamenti sulle condizioni di rosa e le dichiarazioni del tecnico biancorosso, la squadra dovrebbe presentarsi con un assetto offensivo ma equilibrato. Il modulo ipotizzato è il 3-5-2, una soluzione che coniuga copertura centrale e ampiezza sulle fasce; 3-5-2 indica tre difensori centrali, cinque centrocampisti e due attaccanti. In porta è probabile la conferma di Gagno. La linea difensiva a tre potrebbe essere composta da Cappelletti, Leverbe e Benassai. A centrocampo sono attesi elementi dinamici come Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari e Sandon. In attacco il tandem previsto vede Morra e Rauti, quest’ultimo reduce da una prestazione positiva con rete nell’ultima gara contro la Pro Vercelli. Ulteriori conferme sulle scelte di formazione arriveranno nella rifinitura prepartita e nelle comunicazioni ufficiali del club.

La proposta dell’avversario

Alcione Milano è atteso con un modulo 4-3-2-1, schema che privilegia ordine e costruzione dal centrocampo. In porta si segnala Agazzi. La linea difensiva a quattro potrebbe comprendere Pirola, Ciappellano, Giorgeschi e Scuderi. Il reparto mediano vedrebbe Muroni, Galli e Renault, mentre Bright e Tordini agirebbero da esterni offensivi a supporto di Plescia, unica punta. Questa disposizione punta a garantire copertura centrale e rapidità nelle transizioni offensive; una conferma definitiva arriverà dalla rifinitura prepartita e dalle comunicazioni ufficiali del club.

Assenze, ritorni e delicati equilibri di rosa

Il confronto tra le due squadre resta influenzato da defezioni e rientri. Nell’undici dell’Alcione manca Morselli. Per il Vicenza rimangono fuori, per scelta tecnica o infortunio, elementi come Cuomo e Costa. Il rientro dalla squalifica di Vitale rappresenta invece un dato positivo per il Lane.

La disponibilità di alternative in rosa consente al tecnico biancorosso di variare l’assetto durante la gara. La profondità soprattutto a centrocampo e in attacco amplia le opzioni tattiche. Questo può incidere su gestione delle sostituzioni e sulle transizioni offensive nei 90 minuti. L’annuncio ufficiale della formazione verrà comunicato dopo la rifinitura prepartita.

Impatto sul gioco e possibili varianti

Dopo l’annuncio ufficiale della formazione, la partita potrebbe essere decisa dalle scelte tattiche in corso d’opera. Con un 3-5-2 il Vicenza punta sulla spinta delle fasce per creare superiorità numerica e mettere in difficoltà una difesa a quattro.

L’Alcione risponde cercando compattezza e rapide verticalizzazioni per sfruttare contropiedi e spazi tra le linee. Sostituzioni mirate e letture delle transizioni saranno determinanti per entrambe le squadre.

Il confronto richiederà continui adattamenti alle situazioni di gioco e attenzione alle fasi di possesso e non possesso; l’andamento delle sostituzioni rappresenta uno sviluppo da monitorare durante l’incontro.

Contesto, dichiarazioni e come seguire la partita

Alla vigilia, il tecnico del Vicenza, Fabio Gallo, ha sottolineato il valore dell’avversario e la solidità del suo progetto tattico. Ha elogiato la qualità del lavoro dell’allenatore avversario e la coesione della squadra, definendola dotata di un identità di gioco ben precisa. Gallo ha spiegato che lo staff ha modulato gli allenamenti dopo la partita su campo sintetico, dividendo la rosa in gruppi per recuperare energie e verificare condizioni fisiche e mentali.

Le dichiarazioni del tecnico evidenziano la consapevolezza del livello dell’avversario e la fiducia nella capacità del Vicenza di mantenere una identità chiara e una mentalità propositiva. In prospettiva di gara, la gestione dei momenti di pressione e l’andamento delle sostituzioni restano elementi da monitorare durante l’incontro.

Diretta tv e streaming

La copertura della gara riflette l’importanza dei momenti di pressione e delle sostituzioni in campo. Il match è inserito nel palinsesto della Serie C SKY WiFi ed è trasmesso da Sky. Lo streaming è disponibile su NOW.

Per chi segue l’incontro a distanza, le testate locali offrono prepartita, cronaca testuale e post partita. Tali servizi garantiscono aggiornamenti minuto per minuto e analisi immediate sull’andamento della partita.

Perché questo incontro conta

Più di una semplice partita, lo scontro al Menti costituisce un banco di prova per le ambizioni del Vicenza e per la conferma del percorso di crescita dell’Alcione. L’allargamento della Curva Sud con 730 posti in più testimonia l’interesse attorno alla sfida e la volontà del club di coinvolgere un pubblico più ampio.

La contesa metterà in luce aspetti tecnici, scelte tattiche e la gestione delle risorse umane. Questi fattori, combinati, determineranno la capacità delle squadre di imporre il proprio gioco in un match atteso per equilibrio e intensità. I servizi di aggiornamento minuto per minuto garantiranno il monitoraggio in tempo reale degli sviluppi e delle eventuali svolte decisive.