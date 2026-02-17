Tifosi in delirio per le semifinali di hockey femminile a Milano

Il torneo di hockey femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina entra nel vivo: USA-Svezia e Canada-Svizzera giocano le semifinali all'Arena Santa Giulia, tra tifosi appassionati e spettatori provenienti da lontano

L’hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina ha raggiunto un punto cruciale: le semifinali decideranno le squadre che si contenderanno le medaglie. All’Arena Santa Giulia di Milano si respira un’energia intensa, con spettatori arrivati da diverse parti d’Italia e dall’estero per non perdersi i match che assegneranno l’accesso alla finalissima per l’oro.

L’entusiasmo non è solo sugli spalti: la copertura mediatica digitale assicura che gli appassionati possano seguire le partite anche da casa.

Il programma delle semifinali

Le due gare che stabiliranno le finaliste sono in calendario per lunedì 16 febbraio: la prima è in programma nel pomeriggio e la seconda in serata. Nel dettaglio, le formazioni in campo saranno USA-Svezia e Canada-Svizzera, con orari ufficiali fissati rispettivamente alle 16:40 e alle 21:10 all’Arena Santa Giulia. Chi trionferà in questi incontri accederà automaticamente alla finalissima per l’oro, mentre le perdenti saranno costrette a giocarsi la medaglia di bronzo in una partita separata.

Conseguenze per il podio

La posta in palio è alta: le vincenti delle semifinali andranno a disputare la finale per l’oro olimpico prevista per giovedì 19 alle 19:10, già certe di assicurarsi almeno la medaglia d’argento. Le squadre sconfitte scenderanno invece in campo nella finale per il bronzo, programmata per giovedì 19 alle 14:40. Questi match rappresentano

L’atmosfera all’Arena Santa Giulia

Intorno all’impianto milanese si è creata una vera e propria cornice di festa sportiva: i tifosi sono numerosi e appassionati, alcuni hanno acquistato biglietti per più gare per seguire l’intero torneo, altri hanno deciso di fermarsi a Milano per tutta la durata delle Olimpiadi. Tra la folla non mancano volti noti alle manifestazioni olimpiche: c’è chi, da ex volontario di Torino 2006, ha scelto stavolta il posto sugli spalti per rivivere l’atmosfera unica che solo i Giochi sanno generare.

Tifosi e tradizione

La presenza di spettatori esperti, assieme a nuovi appassionati, conferma come l’hockey femminile continui a crescere in popolarità. L’Arena Santa Giulia si trasforma in un luogo di incontro dove emozione e strategia sportiva si mescolano: i cori, le bandiere e la tensione dei minuti finali rendono ogni partita un evento collettivo. Per molti è l’occasione per celebrare non solo le squadre in campo ma anche la dimensione sociale degli sport invernali.

Dove e come vedere le partite

Per chi non potrà essere presente sugli spalti, le semifinali saranno disponibili in diretta streaming sulle piattaforme con diritti di trasmissione: gli abbonati potranno seguire le partite su Discovery Plus, HBO Max e su DAZN attraverso i canali addizionali di Eurosport. Al momento non sono previste trasmissioni in chiaro né su Rai Sport né su Rai Play, quindi gli appassionati dovranno affidarsi ai servizi streaming per non perdere l’azione in tempo reale.

Indicazioni per gli spettatori

I tifosi che raggiungono l’Arena Santa Giulia sono invitati a pianificare gli spostamenti in anticipo, considerando i flussi elevati legati alle gare serali e pomeridiane. È consigliabile verificare gli accessi e i controlli di sicurezza previsti dall’organizzazione, oltre a consultare gli aggiornamenti sui palinsesti delle piattaforme streaming per eventuali variazioni dell’ultimo minuto.

L’attenzione è tutta rivolta a lunedì 16 febbraio, quando si decideranno le contendenti per le medaglie e si scriverà un nuovo capitolo della storia dell’hockey olimpico.