Olimpia Milano pronta per le Final Eight: contro Trieste per un posto in semifinale

Olimpia Milano affronta Trieste nella gara dei quarti alle Final Eight: formazioni, contesto sportivo e possibili sviluppi verso la finale

Frecciarossa Final Eight: Milano favorita ma Trieste può sorprendere

La Frecciarossa Final Eight porta a Torino un quarto di finale di grande interesse: l’EA7 Emporio Armani Milano sfida la Pallacanestro Trieste sul parquet del Pala Inalpi (ore 20:45) per un posto in semifinale.

La gara sarà trasmessa gratuitamente su LBATV, permettendo ai tifosi di seguire ogni fase del match in diretta.

Stato di forma e contesto

Milano arriva al torneo con qualche giorno utile per recuperare energie e limare dettagli di organico. La vittoria contro la Vanoli Cremona ha dato segnali incoraggianti: i minuti concessi a Tonut e Diop hanno alzato il ritmo della squadra e migliorato l’intesa offensiva. Sul piano difensivo, la squadra ha mostrato aggressività e rotazioni efficaci, caratteristiche preziose nelle partite ad eliminazione diretta. Rimane aperta la questione del sostituto di Lorenzo Brown, ma il gruppo sembra coeso e determinato.

Trieste: punti di forza e novità

Dopo l’esonero di Israel Gonzalez la panchina è stata affidata ad interim a Francesco Taccetti. La formazione alabardata ha vissuto qualche momento di incertezza, soprattutto nelle rotazioni, ma conserva armi offensive interessanti. Le guardie Jahmi’us Ramsey, Markel Brown e Colbey Ross sono giocatori in grado di accelerare il gioco e produrre punti in transizione; se troveranno spazi, metteranno pressione alla difesa milanese. Sotto le plance, Juan Toscano-Anderson porta fisicità ed esperienza, utili per schermare le penetrazioni e lottare su ogni rimbalzo.

Le chiavi tattiche

La partita si deciderà soprattutto su due fronti: la capacità di Milano di limitare i tiratori avversari e la precisione di Trieste nel sfruttare le proprie opportunità in campo aperto. L’EA7 proverà a sfruttare la profondità del roster alternando quintetti con propensione difensiva a soluzioni più aggressive in attacco; elementi come Armoni Brooks e Zach LeDay potranno dare punti e presenza emotiva nei momenti caldi. Trieste, dal canto suo, cercherà di imporre ritmo con le sue guardie e di trasformare ogni transizione in occasione da canestro.

Rientri, rotazioni e gestione dei minuti

I rientri parziali in casa Milano ampliano le opzioni offensive: Tonut e Diop possono dare equilibrio tra penetrazioni e tiro dalla distanza, consentendo al coach di variare le soluzioni offensive. La gestione dei minuti sarà fondamentale per evitare cali di tensione negli ultimi minuti: la stanchezza può decidere incontri così serrati. Trieste dovrà invece trovare coesione nella nuova gestione tecnica, mantenendo aggressività sui rimbalzi per limitare le seconde opportunità avversarie.

Prospettive nel tabellone

Se Milano dovesse superare questo ostacolo, incrocerà la vincente tra Germani brescia e Apu Udine in semifinale. La formula a eliminazione diretta rende ogni partita cruciale: in tre giorni conta tanto la qualità fisica quanto la capacità di adattarsi tatticamente. La Coppa Italia resta una vetrina importante, non solo per le grandi squadre ma anche per i giovani che si mettono in mostra nell’IBSA NextGen Cup, torneo parallelo dedicato ai talenti emergenti.

Per il pubblico

La possibilità di seguire i quarti gratis su LBATV amplia l’offerta per gli appassionati e favorisce un coinvolgimento più ampio, con ricadute positive anche sul turismo sportivo. In campo, la posta in palio è chiara: chi farà meno errori e saprà controllare ritmo e rimbalzi avanzerà verso sabato, quando la competizione entra nelle fasi decisive.