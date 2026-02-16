Caronnese corsara a Sedriano: el hilali decide il match

Una partita combattuta su un campo difficile, decisa da un inserimento vincente di el hilali che regala i tre punti alla Caronnese lontano da casa.

Sedriano e Caronnese si sono affrontate in una partita terminata 1-0 a favore degli ospiti, con il gol di El Hilali. Il match si è disputato su un terreno visibilmente irregolare. La gara ha offerto diverse occasioni per entrambe le squadre.

La squadra in trasferta è apparsa più continua nella fase offensiva. I padroni di casa hanno provato a contenere efficacemente negli ultimi metri.

La Caronnese ha mantenuto maggior controllo della manovra senza però convertire la supremazia in rete fino alla seconda metà della ripresa. L’arbitro designato è stato Simone Agazzi di Milano, coadiuvato dagli assistenti Elia Cortesi e Andrea Missaglia.

La prima frazione: occasioni e controllo territoriale

Dopo la designazione arbitrale, nel primo tempo la compagine rossoblù della Caronnese si è mostrata propositiva. Ha creato diverse occasioni nonostante il terreno di gioco irregolare. I movimenti sulle fasce hanno costretto la retroguardia avversaria a mantenere alta la concentrazione. Su uno di questi scambi il capitano Corno, servito da Colombo, ha calciato a spiovere: il tiro si è spento oltre la traversa.

Le principali chance del primo tempo

Al 10′ un lancio di Corno ha trovato Malvestio sulla fascia; il suo cross ha attraversato l’area senza che alcun compagno riuscisse ad agganciare. Il Sedriano ha risposto con tentativi dalla distanza: al 24′ Gianelli ha testato la mira, ma la sfera è terminata alta sopra la porta.

Al 26′ Di Quinzio ha filtrato per Colombo; il suo tentativo in area ha sfiorato la traversa, definito dagli osservatori come occasione nitida. La compagine rossoblù ha continuato a premere e il capitano Corno, servito nuovamente da Colombo, ha calciato a spiovere oltre la traversa.

Ripresa: intensità e la giocata decisiva

La ripresa si è aperta con ritmi simili. La Caronnese ha mantenuto il presidio nella metà campo avversaria. Il Sedriano ha cercato di sfruttare le palle ferme e le ripartenze. Al 13′ gli uomini di casa hanno rischiato seriamente su un calcio d’angolo, salvando sulla linea di porta dopo una mischia confusa.

L’inserimento che sblocca il risultato

Il gol decisivo è arrivato al 39′ della ripresa grazie a un inserimento puntuale di El Hilali, subentrato nella ripresa. Con un preciso rasoterra diagonale l’attaccante ha infilato l’angolo basso della porta. La rete è il risultato della pressione continua degli ospiti e della capacità di sfruttare uno spazio lasciato dalla difesa locale. Il Sedriano ha cercato la reazione nel finale senza recuperare lo svantaggio.

Il successo in trasferta permette alla Caronnese di proseguire il buon periodo lontano dal proprio campo e di consolidare un trend positivo esterno. Il Sedriano ha mostrato grinta e alcune buone soluzioni offensive, ma non è riuscito a trovare il guizzo risolutore nei minuti finali. La gestione della partita da parte degli allenatori è stata determinante: i cambi del mister Ferri si sono rivelati efficaci nel trovare la soluzione vincente.

Dal punto di vista disciplinare la partita ha registrato alcune ammonizioni per Donini e Tomassone tra i padroni di casa e per Cerreto, Cannizzaro e Ghibellini tra gli ospiti. Non si sono registrati cartellini rossi. Il recupero concesso è stato limitato: zero minuti nel primo tempo e cinque nel secondo.

Formazioni e tabellino

Dopo il recupero concesso di cinque minuti nel secondo tempo, il Sedriano è sceso in campo con l’undici titolare guidato dal portiere Menegon. La linea difensiva ha visto schierati Dellavedova, Vinetot e Provasio, supportati da altri esterni e centrocampisti indicati dall’allenatore Alfio Garavaglia. In panchina erano presenti sostituti pronti a incidere sulla partita.

La Caronnese ha risposto con Paloschi tra i pali e una difesa composta da Vaghi e Vitofrancesco tra gli esterni. La coppia offensiva era affidata a Di Quinzio e Colombo, mentre mister Michele Ferri disponeva di riserve utilizzabili per modificare l’andamento del match.

La pia offensiva era affidata a Di Quinzio e Colombo, mentre mister Michele Ferri disponeva di riserve utilizzabili per modificare l’andamento del match. Il tabellino finale recita: Sedriano 0-1 Caronnese, rete decisiva di El Hilali al 39′ della ripresa. L’arbitro designato è stato Simone Agazzi, coadiuvato dagli assistenti Elia Cortesi e Andrea Missaglia. La direzione di gara ha mantenuto il controllo in una partita caratterizzata da duelli e contrasti. La partita si è conclusa senza ulteriori reti.