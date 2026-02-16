Caronnese corsara a Sedriano: el hilali decide il match

Una partita combattuta su un campo difficile, decisa da un inserimento vincente di el hilali che regala i tre punti alla Caronnese lontano da casa.
Sedriano e Caronnese si sono affrontate in una partita terminata 1-0 a favore degli ospiti, con il gol di El Hilali. Il match si è disputato su un terreno visibilmente irregolare. La gara ha offerto diverse occasioni per entrambe le squadre.
La squadra in trasferta è apparsa più continua nella fase offensiva. I padroni di casa hanno provato a contenere efficacemente negli ultimi metri.
La Caronnese ha mantenuto maggior controllo della manovra senza però convertire la supremazia in rete fino alla seconda metà della ripresa. L’arbitro designato è stato Simone Agazzi di Milano, coadiuvato dagli assistenti Elia Cortesi e Andrea Missaglia.
La prima frazione: occasioni e controllo territoriale
Dopo la designazione arbitrale, nel primo tempo la compagine rossoblù della Caronnese si è mostrata propositiva. Ha creato diverse occasioni nonostante il terreno di gioco irregolare. I movimenti sulle fasce hanno costretto la retroguardia avversaria a mantenere alta la concentrazione. Su uno di questi scambi il capitano Corno, servito da Colombo, ha calciato a spiovere: il tiro si è spento oltre la traversa.
Le principali chance del primo tempo
Al 10′ un lancio di Corno ha trovato Malvestio sulla fascia; il suo cross ha attraversato l’area senza che alcun compagno riuscisse ad agganciare. Il Sedriano ha risposto con tentativi dalla distanza: al 24′ Gianelli ha testato la mira, ma la sfera è terminata alta sopra la porta.
Al 26′ Di Quinzio ha filtrato per Colombo; il suo tentativo in area ha sfiorato la traversa, definito dagli osservatori come occasione nitida. La compagine rossoblù ha continuato a premere e il capitano Corno, servito nuovamente da Colombo, ha calciato a spiovere oltre la traversa.
Ripresa: intensità e la giocata decisiva
La ripresa si è aperta con ritmi simili. La Caronnese ha mantenuto il presidio nella metà campo avversaria. Il Sedriano ha cercato di sfruttare le palle ferme e le ripartenze. Al 13′ gli uomini di casa hanno rischiato seriamente su un calcio d’angolo, salvando sulla linea di porta dopo una mischia confusa.
L’inserimento che sblocca il risultato
Il gol decisivo è arrivato al 39′ della ripresa grazie a un inserimento puntuale di El Hilali, subentrato nella ripresa. Con un preciso rasoterra diagonale l’attaccante ha infilato l’angolo basso della porta. La rete è il risultato della pressione continua degli ospiti e della capacità di sfruttare uno spazio lasciato dalla difesa locale. Il Sedriano ha cercato la reazione nel finale senza recuperare lo svantaggio.
Conseguenze e commenti
Il successo in trasferta permette alla Caronnese di proseguire il buon periodo lontano dal proprio campo e di consolidare un trend positivo esterno. Il Sedriano ha mostrato grinta e alcune buone soluzioni offensive, ma non è riuscito a trovare il guizzo risolutore nei minuti finali. La gestione della partita da parte degli allenatori è stata determinante: i cambi del mister Ferri si sono rivelati efficaci nel trovare la soluzione vincente.
Dal punto di vista disciplinare la partita ha registrato alcune ammonizioni per Donini e Tomassone tra i padroni di casa e per Cerreto, Cannizzaro e Ghibellini tra gli ospiti. Non si sono registrati cartellini rossi. Il recupero concesso è stato limitato: zero minuti nel primo tempo e cinque nel secondo.
Formazioni e tabellino
Dopo il recupero concesso di cinque minuti nel secondo tempo, il Sedriano è sceso in campo con l’undici titolare guidato dal portiere Menegon. La linea difensiva ha visto schierati Dellavedova, Vinetot e Provasio, supportati da altri esterni e centrocampisti indicati dall’allenatore Alfio Garavaglia. In panchina erano presenti sostituti pronti a incidere sulla partita.
La Caronnese ha risposto con Paloschi tra i pali e una difesa composta da Vaghi e Vitofrancesco tra gli esterni. La coppia offensiva era affidata a Di Quinzio e Colombo, mentre mister Michele Ferri disponeva di riserve utilizzabili per modificare l’andamento del match.
Il tabellino finale recita: Sedriano 0-1 Caronnese, rete decisiva di El Hilali al 39′ della ripresa. L'arbitro designato è stato Simone Agazzi, coadiuvato dagli assistenti Elia Cortesi e Andrea Missaglia. La direzione di gara ha mantenuto il controllo in una partita caratterizzata da duelli e contrasti. La partita si è conclusa senza ulteriori reti.