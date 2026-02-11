Analisi della Partita ASC Alcione vs Ospitaletto del 11 Febbraio 2026: Risultati e Commenti

Preparati per un emozionante incontro tra ASC Alcione e Ospitaletto, con analisi approfondite e pronostici dettagliati. Scopri le statistiche, le formazioni e le strategie chiave per vivere al meglio questa sfida sportiva. Non perdere l'occasione di scommettere informato e di tifare con passione!

Mercoledì 11 febbraio 2026, il campo dell’ASC Alcione ospiterà l’Ospitaletto per una partita significativa. Le due squadre, attualmente in posizioni di classifica molto diverse, si affronteranno alle ore 18:00 nel 26° turno del Girone A di Serie C.

L’ASC Alcione, in particolare, sta attraversando un buon momento e intende consolidare la sua posizione nella parte alta della classifica.

Situazione di classifica e prestazioni recenti

Attualmente, l’ASC Alcione occupa la quarta posizione con 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte. La squadra ha dimostrato una notevole solidità, avendo subito solo 17 gol nel corso della stagione. D’altra parte, l’Ospitaletto si trova in una situazione più complessa, al 16° posto con 27 punti, ottenuti attraverso 6 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. La differenza reti dell’Ospitaletto è più equilibrata, con 25 gol segnati e 27 subiti; tuttavia, la squadra deve lavorare sulla propria difesa.

Analisi delle prestazioni recenti

Nelle ultime cinque partite, l’ASC Alcione ha collezionato 3 vittorie e 2 sconfitte, dimostrando una certa continuità. L’ultima vittoria, conquistata con un convincente 1-0 contro l’Arzignano Valchiampo, ha messo in risalto la solidità difensiva della formazione guidata da Giovanni Cusatis. Al contrario, l’Ospitaletto ha incontrato maggiori difficoltà, con un solo successo, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime uscite. Nel loro ultimo match, la squadra ha pareggiato 1-1 contro l’AC Renate, evidenziando le incertezze della loro difesa in trasferta.

Pronostici e quote scommesse

Secondo le analisi sulle quote scommesse, la vittoria dell’ASC Alcione è considerata probabile. Le quote più vantaggiose per questo pronostico sono offerte da Betsson, con un valore di 2.20. Inoltre, si prevede che entrambe le squadre possano segnare, dato che l’Ospitaletto ha dimostrato vulnerabilità difensiva. Le quote per il “Sì” si attestano a 1.80 su Sisal, rendendo questa opzione interessante per gli scommettitori.

Quote attuali per la partita

Le migliori quote disponibili per il match includono: Vittoria ASC Alcione: 2.20, Pareggio: 3.25, Vittoria Ospitaletto: 3.40, Entrambe le squadre a segno (Sì): 1.80, Entrambe le squadre a segno (No): 1.95. Queste quote evidenziano un certo equilibrio, ma l’ASC Alcione sembra avere il favore dei pronostici.

Storia degli scontri diretti

Negli scontri precedenti tra ASC Alcione e Ospitaletto, emerge un quadro favorevole per la squadra di casa. L’ASC Alcione ha vinto l’unico incontro disputato in questa stagione con un risultato di 1-0. Questo dato potrebbe influenzare positivamente la fiducia della squadra, che si presenterà al match con buone aspettative.

Implicazioni della partita

L’ASC Alcione si configura come la squadra favorita per questo incontro, grazie alla solidità difensiva e allo stato di forma attuale. Il vantaggio del fattore campo potrebbe rivelarsi cruciale. Un possibile esito del match è un 2-1, con entrambe le squadre che potrebbero trovare il modo di segnare, rendendo la partita avvincente per gli appassionati di calcio.