Alcione Milano vs Ospitaletto: Come e Dove Seguire la Partita di Serie C in Diretta

Scopri tutti i dettagli sulla sfida avvincente tra Alcione Milano e Ospitaletto nel campionato di Serie C, che si svolgerà mercoledì. Non perdere l'occasione di seguire questo incontro che promette emozioni e grande calcio!

Il match tra Alcione Milano e Ospitaletto si preannuncia avvincente, con i due team pronti a darsi battaglia sul campo. La partita, valida per il ventiseiesimo turno del campionato di Serie C, si svolgerà mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 18.00 presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni.

Entrambe le squadre hanno forti motivazioni e cercheranno di ottenere il massimo per migliorare le loro posizioni in classifica.

Situazione attuale delle squadre

L’Alcione Milano si presenta a questo incontro dopo aver ottenuto una vittoria significativa, frutto di un gol di Pirola al 54′ contro l’Arzignano Valchiampo. Questo successo ha permesso alla squadra di posizionarsi al quarto posto con 39 punti, frutto di dodici vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte. La differenza reti risulta positiva, con 27 gol fatti e 17 subiti, a testimonianza di una solidità difensiva che deve essere preservata.

Il percorso di Ospitaletto

Dall’altra parte, l’Ospitaletto arriva da un pareggio casalingo contro il Renate, in cui ha segnato un gol di Casali prima di subire l’1-1 da Ekuban. Attualmente, la squadra occupa il quindicesimo posto con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte. La differenza reti è negativa, con 25 gol realizzati e 27 subiti, evidenziando la necessità di migliorare in fase offensiva.

Le formazioni attese

Per quanto riguarda le formazioni, l’allenatore dell Alcione Milano, Giovanni Cusatis, potrebbe schierare un 4-3-2-1, con Agazzi in porta e un reparto difensivo composto da Pirola, Ciappelano, Giorgeschi e Scuderi. A centrocampo dovrebbero giocare Lopes, Galli e Muroni, mentre Invernizzi e Pitou sosterranno l’unica punta Morselli. Questa disposizione tattica punta a garantire una solida copertura e a sfruttare le ripartenze.

La strategia di Ospitaletto

L’Ospitaletto, guidato da Andrea Quaresmini, potrebbe rispondere con un 4-4-2. Sonzogni sarà il portiere, supportato da una linea difensiva formata da Gualandris, Nessi, Sina e Sinn. A centrocampo, Guarnieri, Panatti, Ievoli e Messaggi cercheranno di imporre il gioco, mentre Pavanello e Gobbi avranno il compito di finalizzare le azioni offensive. Questa strategia mira a mantenere un buon equilibrio tra attacco e difesa.

Le dichiarazioni degli allenatori

Giovanni Cusatis ha espresso la propria soddisfazione per la recente vittoria, affermando: “È stata una vittoria fondamentale, anche se il primo tempo è stato complesso. Abbiamo dovuto affrontare delle difficoltà, ma il fatto di aver portato a casa i tre punti rappresenta un segnale positivo. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e correggere gli errori commessi, specialmente nei momenti di tensione.”

Andrea Quaresmini ha commentato il pareggio con il Renate, dichiarando: “Abbiamo mostrato buone qualità e siamo riusciti a strappare un punto contro una squadra forte. È importante tenere presente i progressi e continuare a lavorare per ottenere risultati positivi. I ragazzi hanno dato il massimo e devono continuare su questa strada.”

Dove seguire la partita

Per chi desidera seguire il match di mercoledì, sarà possibile farlo in diretta esclusiva su Sky Sport (canale 251) e tramite le piattaforme Sky Go e Now Tv. Questo incontro di Serie C promette di essere ricco di aspettative e spirito di competizione, offrendo un’opportunità unica per vivere l’emozione del calcio.