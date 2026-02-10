Il Renate trionfa sull’Alcione e conquista il quarto posto in classifica

Il Renate conquista una vittoria fondamentale contro l'Alcione, risalendo così al quarto posto nella classifica del campionato.

Il Renate ha mostrato una rinnovata determinazione nel tornare in campo, pronto a riscattare la recente eliminazione dalla Coppa Italia. Nella sfida contro l’Alcione, i nerazzurri hanno esibito un gioco convincente, conquistando il quarto posto in classifica, in coabitazione con l’Inter.

Questo risultato segna l’ottava partita utile consecutiva per la squadra, che ora punta a migliorare il proprio ranking in vista dei playoff.

Un inizio di stagione promettente

La stagione corrente ha visto il Renate affrontare sfide impegnative, ma la squadra ha saputo mantenere la rotta. Dopo la cocente delusione in Coppa Italia, l’allenatore Foschi ha deciso di apportare alcune modifiche alla formazione, inserendo i nuovi acquisti Riccardo De Zen e Joseph Ekuban. Questi giocatori, arrivati dopo la semifinale di Coppa, hanno subito dimostrato di poter contribuire attivamente alla causa, dando respiro ai compagni di squadra che hanno disputato molte partite nei mesi precedenti.

Un attacco che fa la differenza

Il protagonista indiscusso della serata è stato il centravanti islandese Ottar Karlsson, autore del gol decisivo. Karlsson ha ricevuto un assist impeccabile da Bonetti, riuscendo a superare la difesa avversaria e a battere il portiere Agazzi. Questo gol rappresenta la settima rete stagionale per l’attaccante, evidenziando il suo significativo contributo alla squadra.

La partita contro l’Alcione

Nella prima frazione di gioco, entrambe le squadre hanno mostrato una certa prudenza, con poche opportunità da rete. L’Alcione ha concluso il primo tempo senza registrare alcun tiro in porta, mentre il Renate ha cercato di farsi vedere in attacco con alcune conclusioni poco incisive. Tuttavia, il secondo tempo ha avuto un ritmo completamente diverso, con i velocisti dell’Alcione che hanno tentato di impensierire la difesa avversaria.

Il momento decisivo

Il Renate ha saputo sfruttare un momento di debolezza dell’Alcione, colpendo quando meno se l’aspettava. Dopo una fase di pressione avversaria, il passaggio di Bonetti ha permesso a Karlsson di trovare la rete. Questo gol ha cambiato le sorti della partita, portando un forte slancio alla squadra di casa, che ha continuato a cercare il raddoppio, ma senza successo. Karlsson, alla fine della partita, ha avuto un’altra chance per segnare, ma ha mancato l’appuntamento con il gol.

Con questa vittoria, il Renate si piazza al quarto posto, a pochi punti dalle prime tre squadre, Vicenza, Brescia e Lecco, che sembrano avere un passo inarrestabile. Gli obiettivi per il finale di stagione sono chiari: raggiungere il miglior posizionamento possibile per i playoff. Con i nuovi innesti e una squadra motivata, il futuro sembra promettente.