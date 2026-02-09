Treviso e Milano: Sfida Cruciale nel Campionato LBA

Preparati per la sfida avvincente tra Treviso e Milano: scopri tutti i dettagli della partita e le strategie vincenti per conquistare la vittoria!

La sfida tra Nutribullet Treviso e EA7 Emporio Armani Milano si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre pronte a lottare per i rispettivi obiettivi nella Lega Basket di quest’anno. La partita si svolgerà al Palaverde di Villorba, un palazzetto che ha visto sfide memorabili nel corso degli anni.

Antefatti e contesto della partita

Dopo una serie di risultati deludenti, compresa una sconfitta a Trieste, la Nutribullet Treviso si appresta a ospitare Milano, reduce da una sconfitta interna contro Brescia. Le due squadre si sono già incontrate in questa stagione, con Milano che ha dominato il primo incontro, vincendo 87-63. Tuttavia, Treviso ha dimostrato di saper sorprendere, e il supporto del pubblico locale potrebbe fare la differenza.

I precedenti storici

Le due formazioni si sono sfidate in 13 occasioni nel campionato e in un quarto di finale di Supercoppa, con Milano che ha prevalso in 12 di queste. Treviso ha ottenuto l’unica vittoria il 4 maggio 2026, ma attualmente si trova in una fase difficile della stagione, occupando l’ultima posizione in classifica.

Le formazioni e le assenze

La Nutribullet Treviso dovrà affrontare la partita senza JP Macura, attualmente in recupero dopo un intervento chirurgico, e Osvaldas Olisevicius, che ha problemi al tendine d’Achille. Dall’altra parte, Milano dovrà rinunciare a Ousmane Diop, in fase di recupero dopo un intervento al ginocchio, e Leandro Bolmaro, indisponibile per una distorsione al gomito. La mancanza di questi giocatori chiave potrebbe influenzare le strategie di entrambe le squadre.

Strategie di gioco

Treviso, guidata dal coach Marcelo Nicola, mira a sfruttare la freschezza dei nuovi innesti e la determinazione dei giocatori rimanenti. Il playmaker Briante Weber e l’ala Kruize Pinkins saranno elementi cruciali per la performance della squadra. Milano, allenata da Giuseppe Poeta, cercherà di riprendere il ritmo dopo le ultime sconfitte, puntando a consolidare la propria posizione nei vertici della classifica.

Le dichiarazioni dei protagonisti

In vista della partita, Kruize Pinkins ha dichiarato: “Siamo consapevoli della forza dell’avversario e ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo scendere in campo con energia e attenzione ai dettagli, poiché ogni errore potrebbe costarci caro.” Queste parole evidenziano la preparazione meticolosa della squadra, fondamentale per affrontare un avversario del calibro di Milano.

Obiettivi di Treviso

Per Treviso, ogni partita rappresenta un’opportunità per risalire la china e dimostrare il proprio valore. Con l’infermeria che pesa, la squadra deve trovare la forza interiore per competere e ottenere punti vitali per la salvezza. Una vittoria in questo incontro potrebbe costituire un punto di svolta per il team, tanto in termini di morale quanto di classifica.

Partita attesa e aspettative

La partita di lunedì sera si preannuncia come una battaglia intensa, con Milano che mira a riprendere la marcia verso il successo e Treviso che lotta per la sopravvivenza nella lega. La diretta su LBATV alle 20:30 promette un incontro emozionante, ricco di colpi di scena e azioni spettacolari. La sfida offrirà anche l’occasione di osservare come i coach sapranno adattare le loro strategie in base alle assenze e alle condizioni di gioco.