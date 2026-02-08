La Fiaccola Olimpica a Milano: Il Percorso Finale Verso San Siro e le Emozioni della Cerimonia

L'ultima giornata della fiaccola olimpica a Milano rappresenta un'esperienza unica e indimenticabile, un'affascinante avventura che attraversa i luoghi più iconici della città.

Il viaggio della fiaccola olimpica a Milano si avvicina alla sua conclusione, portando con sé simboli di unità e celebrazione. Dopo essere entrata in città giovedì, oggi, venerdì 6 febbraio, la fiamma olimpica attraversa i quartieri storici e i punti iconici della metropoli, preparando il terreno per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che si svolgerà allo stadio di San Siro.

Il percorso della fiaccola

La staffetta è iniziata all’alba nel quartiere Bicocca, precisamente in via Pirelli, con un lieve anticipo rispetto ai programmi previsti. Da questo punto di partenza, la fiamma ha percorso viale Fulvio Testi e viale Stelvio, dirigendosi verso Scalo Farini. Superato il ponte ferroviario, la fiaccola ha fatto tappa al Cimitero Monumentale, dove è stata accolta da una folla festante di cittadini.

Attraverso il centro storico di Milano

Intorno alle 11, il percorso ha fatto rotta verso il cuore pulsante di Milano. La fiamma ha toccato luoghi emblematici come l’Arena Civica e corso Garibaldi, per poi entrare nel Parco Sempione e attraversare il Castello Sforzesco fino a largo Cairoli. Ogni tappa ha rappresentato un momento di grande emozione, con i passanti che applaudivano e incoraggiavano il passaggio della fiamma.

Dalla modernità alla tradizione

Dopo aver lasciato il centro, la staffetta ha intrapreso un percorso verso le zone moderne della città. Da Porta Nuova e piazza Gae Aulenti, la fiaccola ha attraversato il panorama futuristico dei grattacieli Unicredit e Unipol, per proseguire verso il Palazzo della Regione Lombardia. Questo passaggio ha messo in risalto il contrasto tra l’architettura storica e quella contemporanea di Milano.

Verso sud e la Darsena

Nel primo pomeriggio, la fiamma ha proseguito il suo cammino verso corso Buenos Aires e Porta Venezia, fino a Porta Romana. L’arrivo in piazza XXIV Maggio, che si affaccia sulla Darsena, ha rappresentato uno dei momenti più suggestivi del percorso. Il riflesso della fiaccola sull’acqua ha creato un’atmosfera magica, catturando l’attenzione dei presenti e arricchendo l’esperienza visiva di questo evento.

Un finale spettacolare sull’acqua

La giornata si è conclusa con un tratto particolarmente evocativo: la fiaccola olimpica ha lasciato la terraferma per navigare sul Naviglio Grande a bordo di un’imbarcazione. Questa traversata, dal Darsena fino al ponte di via Valenza, ha offerto a Milano un’immagine inedita e suggestiva, rappresentando un momento di fusione tra tradizione e innovazione.

Infine, la fiaccola ha fatto rotta verso San Siro, dove in serata si accenderà il braciere olimpico durante la cerimonia inaugurale, prevista per le 20. Questo evento non solo segnerà l’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali, ma sarà anche un simbolo di unione per tutti coloro che hanno partecipato a questo viaggio. Milano, con le sue strade, piazze, parchi e canali, si è rivelata un palcoscenico straordinario per la celebrazione dello sport e della cultura.