Italia femminile di hockey su ghiaccio: al via il sogno olimpico a Milano Cortina

Le azzurre dell’hockey su ghiaccio sono pronte a iniziare il loro cammino olimpico a Milano Cortina.

Il mondo dello sport si prepara a vivere un momento storico con il debutto della Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. L’attesa è palpabile e il team azzurro è pronto a scendere in campo per affrontare le avversarie francesi, dando inizio a un percorso che potrebbe portarle a scrivere una nuova pagina nella storia dello sport italiano.

Preparazione e obiettivi delle azzurre

Il clima è di grande entusiasmo all’interno della squadra, come testimoniato dall’head coach Eric Bouchard, che ha espresso la sua fiducia nel gruppo: “Le ragazze sono pronte e vogliono giocare ogni cambio senza paura.” Questo spirito combattivo è fondamentale per affrontare la gara d’apertura, che avrà luogo il 5 febbraio alle 14.40 presso la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

Un sogno da realizzare

Le azzurre, attualmente posizionate al 17° posto nel ranking internazionale, mirano a superare il girone e accedere per la prima volta ai quarti di finale. Per realizzare questo sogno, è fondamentale chiudere tra le prime tre della loro pool. Dopo la sfida con la Francia, il calendario prevede incontri con squadre forti come la Svezia, il Giappone e la Germania. Ogni partita rappresenta un’opportunità di crescita e di dimostrare il valore delle atlete italiane.

Il valore dell’esperienza

Il team è composto principalmente da giovani atlete, con 22 su 23 che vivranno l’esperienza olimpica per la prima volta. L’unica veterana è Laura Fortino, che ha già vinto medaglie con il Canada. La sua esperienza sarà un valore aggiunto per la squadra, che sta cercando di costruire una mentalità vincente.

Strategie e approccio al gioco

Il coach Bouchard ha preparato un piano strategico chiaro, focalizzato su una buona gestione del disco e pochi errori. “Dobbiamo rimanere fedeli al nostro DNA e curare i dettagli, soprattutto in fase difensiva,” ha affermato. La capitana Nadia Mattivi, un pilastro della difesa, ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e di evitare distrazioni, caratteristiche fondamentali in un contesto olimpico.

Il confronto con la Francia

La prima partita contro la Francia si preannuncia emozionante e carica di significato. Infatti, le transalpine, posizionate al 14° posto nel ranking, sono anch’esse alla loro prima Olimpiade. Con un roster composto da atlete che competono in campionati importanti come quelli di Finlandia e Svezia, la squadra francese non va sottovalutata. I riflettori saranno puntati sull’attaccante Chloé Aurard-Bushee e sulla capitana Lore Baudrit, noti per la loro fisicità e abilità.

La sfida di apertura sarà trasmessa in diretta streaming su piattaforme come Hbo Max e Discovery+, e anche su RaiSport. Per le azzurre, questo è più di un semplice debutto: è l’occasione per mostrare il proprio talento e determinazione, trasformando i sogni in realtà.