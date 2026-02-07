Il ritorno di Stefano Tonut dopo l’infezione al fegato: aggiornamenti e prospettive

Stefano Tonut: La mia Esperienza di Recupero da un'Infezione al Fegato e il Desiderio di Ritorno nel Mondo del Gioco Sono Stefano Tonut e desidero condividere la mia storia di resilienza e determinazione dopo aver affrontato un'infezione al fegato che ha messo alla prova la mia carriera sportiva. Attraverso questo percorso, ho sviluppato una nuova prospettiva sulla salute e sull'importanza di perseverare nei momenti difficili. La mia esperienza mi ha insegnato il valore della pazienza e...

Stefano Tonut, giocatore di basket dell’Olimpia Milano, ha recentemente affrontato un periodo difficile a causa di un’insidiosa infezione al fegato. L’atleta ha rivelato di aver subito un lungo stop, durato circa un mese, per far fronte a questa complicazione di salute.

In un’intervista, ha condiviso i dettagli della sua esperienza e le sfide affrontate durante questo periodo.

Il percorso di recupero di Tonut

Secondo quanto riportato da Luca Chiabotti su Repubblica-Milano, Tonut ha dovuto affrontare un’infezione acuta causata da una contaminazione alimentare virale. Questo evento ha avuto un forte impatto sulla sua routine quotidiana e sul suo stato fisico. «Non mi era mai capitato di restare fuori così a lungo», ha dichiarato il giocatore, evidenziando il suo attaccamento all’attività fisica.

Una ferrea disciplina alimentare

Durante il lungo periodo di recupero, Tonut ha dovuto adottare un regime alimentare molto rigoroso. Senza l’ausilio di medicinali, ha fatto affidamento esclusivamente sulla sua determinazione e sul potere di un’alimentazione sana. «Ho seguito una dieta ferrea», ha spiegato, sottolineando l’importanza di mantenere un corpo sano anche nei momenti di inattività. Questo approccio ha richiesto grande autocontrollo e forza di volontà.

La mentalità del campione

Nonostante le difficoltà incontrate, Tonut ha mantenuto una mentalità positiva e orientata al risultato. È un atleta che, anche durante le vacanze, non si ferma mai completamente. «Quando scelgo un albergo, cerco sempre quelli con la palestra, per poter continuare ad allenarmi anche in vacanza», ha confessato. Questo dimostra quanto sia importante per lui il mantenimento della forma fisica e della competitività.

Un rientro atteso

Il tanto atteso rientro di Stefano è previsto per lunedì prossimo, quando avrà l’opportunità di tornare a calcare il parquet a Treviso. La sua voglia di giocare è palpabile; «Non vedo l’ora di tornare in campo», ha affermato, trasmettendo un forte senso di determinazione e passione per il suo sport.

Il recupero di Tonut non è solo una questione fisica, ma anche mentale. La sua esperienza può servire da esempio per molti atleti che affrontano sfide simili. La resilienza e la dedizione sono fondamentali in momenti di difficoltà, e Stefano ha dimostrato di possedere entrambe le qualità. Con il suo arrivo in campo, i tifosi dell’Olimpia Milano possono aspettarsi di vedere un giocatore motivato e pronto a dare il massimo.