Arzignano vs Alcione: La Sfida del Riscatto si Avvicina!

L'Arzignano si prepara a riscattarsi nella prossima sfida contro l'Alcione, puntando a consolidare il recente successo e a conquistare ulteriori vittorie nella stagione.

Il clima in casa Arzignano è cambiato dopo l’ultima vittoria convincente per 4-1 contro la Triestina. La squadra, guidata dal mister Daniele Di Donato, si prepara ora ad affrontare un’importante trasferta all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, dove si scontrerà con l’Alcione Milano.

Questa partita, in programma per sabato 7 febbraio alle 17.30, rappresenta un’occasione cruciale per recuperare i punti persi nella gara di andata, dove i giallocelesti erano stati sconfitti 1-3.

I fatti

Mister Di Donato ha descritto la sfida contro l’Alcione come un vero e proprio esame di maturità per la sua squadra. L’Alcione ha dimostrato di saper giocare un buon calcio, ma il tecnico è fiducioso: “Siamo una squadra diversa rispetto a quella vista nella prima parte della stagione”, ha affermato. “Stiamo seguendo un percorso di crescita e dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, senza farci condizionare dall’avversario”.

Rinforzi in vista della sfida

Un aspetto positivo per l’Arzignano è il recupero di alcuni giocatori chiave. Sia Rossoni che Chiarello hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo e il mister ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione tutti gli effettivi: “Abbiamo recuperato forze fresche e questo ci permette di avere più opzioni rispetto a qualche settimana fa”. Inoltre, rientrano anche i squalificati Moretti e Boffelli, aumentando ulteriormente le possibilità di scelta per l’allenatore.

Il valore della mentalità e del gruppo

Di Donato ha messo in evidenza l’importanza della mentalità e della coesione all’interno del gruppo. “I ragazzi sono motivati e vogliono dimostrare il loro valore. La vittoria contro la Triestina ci ha restituito entusiasmo e fiducia, elementi fondamentali in questo momento della stagione”. L’allenatore ha anche accennato all’importanza della qualità rispetto alla quantità dei giocatori in campo: “Non conta solo il tempo di gioco, ma l’impatto che si ha durante i minuti in cui si è attivi”.

Nuovi acquisti e freschezza nel gruppo

L’arrivo di nuovi giocatori durante il mercato di gennaio ha portato una ventata di freschezza nella squadra. “I nuovi acquisti sono giovani e motivati, e stanno già dimostrando di potersi integrare bene nel gruppo”, ha dichiarato Di Donato. Questa energia fresca è vista come un elemento chiave per affrontare il finale di stagione con determinazione, specialmente in un momento cruciale in vista dei playoff.

La preparazione della squadra, unita all’entusiasmo creato dalla vittoria precedente, potrebbe rivelarsi decisiva in questa importante trasferta. I tifosi si augurano di vedere una prestazione all’altezza delle aspettative, con la speranza di portare a casa punti preziosi per la corsa ai playoff.