Scopri come seguire le partite della 29^ giornata di Serie C in diretta

Il ritorno della Serie C

La Serie C torna in campo da oggi, venerdì 28 febbraio, fino a lunedì 3 marzo per la sua ventinovesima giornata. Questo weekend promette emozioni e sfide avvincenti, con squadre pronte a dare il massimo per conquistare punti preziosi. Gli appassionati di calcio possono prepararsi a seguire le partite in diretta, grazie a una copertura completa offerta da Sky Sport e NOW.

Come seguire le partite in diretta

Domenica alle , gli appassionati potranno assistere a tutte le partite in contemporanea grazie al programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio. Questo format permette di non perdere nemmeno un’azione, con aggiornamenti in tempo reale e highlights delle partite. Inoltre, per chi preferisce lo streaming, NOW offre la possibilità di seguire ogni incontro comodamente da casa o in mobilità.

Approfondimenti e highlights

Oltre alla diretta delle partite, Sky Sport fornisce un’ampia copertura con studi, approfondimenti e highlights. Gli spettatori possono rimanere aggiornati sulle ultime notizie e sugli sviluppi delle squadre attraverso Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport. Questo permette di avere un quadro completo della situazione in Serie C, con analisi dettagliate e